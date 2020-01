 »  Dušan Šenkypl (Pale Fire Capital): Aukro už zase roste, Favi se rozšíří do deseti zemí

Investiční firma Jana Barty, Dušana Šenkypla, Davida Holého a Petra Krajíčka vznikla v roce 2016 a od té doby nasbírala řadu úspěšných i méně podařených investic. Od jiných fondů se liší tím, že spravuje výhradně peníze svých partnerů.

Projekty v portfoliu Pale Fire Capital (PFC) mají aktuálně hodnotu přes miliardu korun. V loňském roce firma ovládla známý aukční server Aukro.cz, vlastní také analytickou firmu Semantic Visions nebo nábytkový vyhledávač Favi. K méně úspěšným investicím patřil vstup do pražského obchodního centra Šestka – PFC svůj podíl po necelém půldruhém roce prodala.

V jaké stavu je půl roku po vstupu PFC Aukro.cz, jaké plány má firma se službou UptimeRobot či jak se dá za rok expandovat do deseti zemí? Na otázky serveru Lupa.cz odpovídal jeden z partnerů firmy Dušan Šenkypl:

Máte za sebou řadu investic a v podstatě každá je z jiného oboru – wellnes firma Saunia, už prodané obchodní centrum Šestka, pak online projekty typu Semantic Visions, nábytkové Favi… Jakou vlastně máte investiční strategii?

To rozkročení je hodně způsobené tím, že působíme na malém trhu. Kdybychom sídlili ve velké zemi, třeba v USA, kde je v nějakém segmentu dostatečně velký počet firem, určitě bychom se zaměřili na to, co je naší nejsilnější stránkou: to jsou typicky B2C věci. Nicméně na zdejším trhu těch projektů tolik není. Tlak toho, že máme k dispozici poměrně velký kapitál, který nedokážeme rozpohybovat, nás tak vede k tomu, že rozvíráme nůžky a díváme se spíš na to, jací lidé ten projekt dělají a jaký je jeho potenciál, než na to, že by měl spadat do nějaké nadefinované krabičky.

Říkáte „kdybychom byli v USA“ – proč tam tedy nejste? Proč investujete převážně v Česku?

Kdysi jsem napůl žil a pracoval v Americe a rozhodoval jsem se, jestli se vrátit, nebo ne. A vrátil jsem se, protože se mi v Česku žije dobře. Mám rodinu a nemám moc chuť – a sdílím to myslím i partnery ve firmě – být čtyři dny někde pryč, chci mít na rodinu čas. To je motivace, proč jsme v Česku a vybíráme si projekty, které se dají dělat rozumně odsud. Takže i když máme mezinárodní projekty, jsou to takové, že nemusíme nějak extrémně cestovat, a jejich škálování se dá dělat z České republiky.