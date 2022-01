EU uvaluje clo na čínské optické kabely, první telefon s iSIM, evropský čipový klenot

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Evropská komise uvalila dovozní cla na optické kabely z Číny. Antidumpingové opatření počítá s 5,1 až 10,3 procenta. Evropské šetření dospělo k tomu, že čínští výrobci benefitují z řady výhod poskytovaných vlastní vládou včetně úlev či výhodných půjček od China Development Bank Fund. EU označuje obor optiky za kritický. V Evropě ročně generuje miliardu dolarů a zaměstnává pět tisíc lidí. Především ale zapadá do strategie digitální suverenity.

ASML v loňském roce dosáhlo na tržby 18,6 miliardy eur se ziskem 5,9 miliardy. Letos má nastat další dvacetiprocentní růst. Nizozemský producent strojů na výrobu čipů nadále těží z toho, že je jediným na světě, kdo dodává EUV mašiny. Odebírají je Intel, TSMC nebo Samsung. EUV strojů se loni prodalo 42 kusů, tržby z nich byly 6,3 miliardy eur. Jedno EUV vyjde na zhruba 140 milionů dolarů a má přes sto tisíc součástek. ASML chystá novou generaci EUV, cena má vzrůst na 300 milionů dolarů a nanometry klesnout pod tři. Tyto High-NA přístroje si jako první objednal Intel.

Huawei jsme v 5G sítích zakázali, protože nám to řekli Američané. To jsou slova bývalého britského ministra pro obchod a průmysl Vinceho Cablea. Sloužil v kabinetu Davida Camerona. Dodal také, že zákaz „nemá nic společného s národní bezpečností“.

Tažení USA proti Huawei pokračuje i za Joea Bidena. Trumpova administrativa měla program Clean Networks, se kterým objížděla spojence a další země včetně Česka a snažila se je přimět k zákazu či výrazným restrikcím čínské společnosti. Jak informuje LightReading, Bidenův tým připravuje novou akci Alliance for the Future of the Internet. Huawei dál s tlakem bojuje, například investuje do řady čipových firem.

Tchaj-wan si chce sám vyrábět výbavu nutnou pro produkci čipů. Tchajwanská prezidentka uvedla, že si je stoprocentně jistá, že to země dokáže. Asijská země díky TSMC a spol. dominuje výrobě čipů, nutně ale potřebuje například EUV stroje od ASML.

Qualcomm a Vodafone ukázaly první telefon s iSIM. Ta se oproti stále nepříliš rozšířené eSIM integruje přímo do procesoru, a nejde tedy o samostatný čip na desce. To by mohlo pomoci v adopci, iSIM totiž výrobci smartphonů dostanou přímo v čipu.

Intel získá u TSMC kapacitu celé jedné továrny na 3nm výrobu. Intel tento proces využije zřejmě na své chystané grafické čipy a 3nm procesory. Alespoň do té doby než opět nakopne vlastní výrobní kapacity. Intel také dosáhl milníku v přípravě 7nm procesu v Irsku.

Intel chystá vlastní čip na těžbu bitcoinu. Bude tedy optimalizovaný pro hashovací funkci SHA-256. Kódové označení je Bonanza Mine a k představení by mělo dojít již brzy. Intel bude mít konkurenci v podobě výrobců ASIC strojů, kteří si často navrhují vlastní čipy a pomalu míří k jejich 5nm výrobě. Intel už má podle Fox Business prvního zajímavého zákazníka.

Microsoft ukončil výrobu konzolí Xbox One. Podle The Verge se tak stalo už na konci roku 2020. Prodejci tak doprodávají zásoby. Xbox One X lze pořídit za osm tisíc a někde už vůbec. Sony naopak prodloužila výrobu PlayStation 4, reaguje na nedostatek nových konzolí.

AMD podle Mizuho Securities zdražuje serverové procesory Epyc o deset až třicet procent. Poptávka převyšuje nabídku. Roli má hrát také zpoždění Intel Sapphire Rapids.

Lenovo udělalo vendor lock-in na procesory od AMD. Konkrétně u desktopů s Ryzen Pro jsou tyto procesory spárovány se základní deskou. Nelze je použít jinde. V procesorech má být integrovaný bezpečnostní koprocesor, rozebírá Serve the Home.

Tvůrce Nginx Igor Sysoev z projektu odchází. Uvedl, že se chce věnovat osobním aktivitám. Nginx začal vznikat v roce 2002 a stejně pojmenovaná firma byla v roce 2019 prodána do rukou F5 Networks. Nginx je nejrozšířenější webový server na světě.

Nvidia ukázala novou funkci Deep Learning Dynamic Super Resolution (DLDSR). Navazuje na stále populárnější DLSS, ovšem neřeší upscaling, ale downscaling. Technologii rozebírá Cnews.cz. Ten také píše o hrách s ray tracingem na mobilech, a to díky Samsung Exynos 2200 s grafikou Xclipse 920 postavené na RDNA 2.

Vychází OnlyOffice 7.0. Tabulky lze chránit hesly, prezentace podporují animace a lze vytvářet online formuláře. Balík je zdarma a nově podporuje tmavý vzhled. Vyšlo také Wine 7.0. Přidána byla podpora VKD3D 1.2, která například lépe pracuje s Apple M1.

1Password získává investici 620 milionů dolarů. Hodnota firmy vzrostla na 6,8 miliardy dolarů. Investovala také řada hollywoodských celebrit.

Trellix je nové jméno pro enterprise sekci McAfee a části FireEye. Symphony Technology Group loni koupila McAfee Enterprise za čtyři miliardy dolarů a následně za 1,2 miliardy dolarů získala produkty z FireEye. Trellix bude mít pět tisíc zaměstnanců a roční tržby dvě miliardy dolarů.