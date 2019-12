 »  Evropská komise chce regulovat chatovací aplikace jako operátory

Neregulované fungování chatovacích aplikací je trnem v oku Evropské komisi. Té vadí, že si v nich uživatelé mohou nekontrolovaně posílat, cokoliv se jim zlíbí, a že jejich provozovatelé nemusí dodržovat stejná pravidla jako telekomunikační operátoři, zejména ti mobilní.

Komise se tak podle Financial Times a Reuters chystá rozšířit povinnost dodržovat některá pravidla i na poskytovatele těchto služeb. Jak konkrétně, to mají úředníci odhalit v průběhu září.

Hlavní změny by měly spočívat v tom, že by aplikace – podobně jako telekomunikační firmy – musely umožnit přístup ke komunikaci bezpečnostním složkám. Změnit by se ale mělo i to, jakým způsobem mohou využívat data o uživatelích pro komerční účely. V tomto ohledu jsou operátoři mnohem více omezení.

Na snahu Komise se lze dívat z několika pohledů. Tím jedním je otázka soukromí a argumentace „bojem proti terorismu“ k dalším a dalším změnám k horšímu. Druhý pohled, v tomto případě také hodně pravděpodobný, je vítězství lobby telco operátorů, kterým chatovací aplikace už delší dobu likvidují doposud poměrně zajímavý trh s posíláním SMS zpráv.

Právě revize ePrivacy směrnice by pak měla aplikace jako je WhatsApp, Skype, Viber, Snapchat, Facebook Messenger, Kik (a řadu dalších) postavit v regulaci na úroveň telekomunikačních operátorů.

Jedním z nových omezení by pak mohlo být i to, že Evropa bude požadovat, aby provozovatelé svá datacentra pro evropské uživatele provozovali přímo v Evropě. Což nejenom zajistí možnost od nich vybírat další peníze, ale také je legislativně podřídí místním pravidlům. Zajistí to také možnost dožadovat se přístupu k datům v datových centrech uložených.

Vše se to nakonec vrací k obvyklému tématu terorismu a snaze postavit šifrování mimo zákon. Dvě mouchy jednou ranou.