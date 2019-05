 »  Facebook čte i soukromé příspěvky, Google míří k likvidaci affiliate a Solitaire vstoupil do síně slávy

Facebook zaměstnává stovky lidí, kteří čtou a označují příspěvky. Všechny, ne pouze ty „veřejné“. Čtenáři vašich příspěvků jsou klasicky externí dodavatelé a Facebook je nechává příspěvky kategorizovat, aby lépe „pochopil“, co lidé na Facebook vkládají. Vyhnout se tomu nemůžete a Facebook trvá na tom, že tohle další zásadní narušování soukromí prostě potřebuje. Tým externistů procházel příspěvky dokonce až zpět do roku 2014. Každý z označujících, kteří pocházejí z Indie, Rumunska, Manily a Filipín, vidí na 700 příspěvků denně. Další týmy procházejí videa a hledají citlivá témata a nevhodné výrazy, zejména proto, aby Facebook inzerentům pomocí „AI“ umožnil vyhnout se nevhodným videím. Viz Facebook ‚labels‘ posts by hand, posing privacy questions.

Snaha Facebooku zastavit sebevraždy je klasická katastrofa. Technologický přístup se zcela rozchází se vším, co o tomto problému víme a jak se řeší. Nejabsurdnější je, že když Facebook zjistí, že nějaký účet vykazuje „sebevražedné tendence“, tak dotyčnému uživateli účet zablokuje. Při detekci se spoléhá na nahlašování, ale také na analýzu příspěvků uživatelů. Což, logicky, vede k řadě falešných detekcí. Viz Facebook's effort to stop suicides by monitoring your posts reveals a worrisome gap between tech giants and healthcare experts.

TELEgraficky

Tor Browser 8.0.9 je venku ■ Neomezeně ■ Donald Trump 1 miliardu v mínusu ■ Kompletní Pokémon Detective Pikachu na YouTube ■ BodyBuilding.com hacknuto ■ huawei-block-list ■ Podcasty ve vyhledávání Googlu

WEBDESIGN, INTERNET

Google I/O se točilo okolo soukromí, jak jinak. Jenže, celé je to pořád tak trochu špatně. „Our experience shows that people prefer ads that are personalized to their needs and interests – but only if those ads offer transparency, choice and control,“ je právě ten špatně pochopený samotný základ. Lidé preferují, když žádné reklamy nevidí, a jak už víme, personalizace založená na nekonečné snaze uhodnout, co internetový uživatel chce, je zásadně chybná. Google by měl začít u toho, že přestane o lidech shromažďovat informace. Jenže to by zcela rozbořilo základ jeho obchodního modelu. Začarovaný kruh. Viz Google plans new browser tools on privacy, ad transparency a Google’s Sundar Pichai: Privacy Should Not Be a Luxury Good. Zejména to druhé je dobré, soukromí by nemělo být luxusní zboží. To také říká Sundar Pichai. Jenže to v současném modelu nejde změnit.

Googlebot jede na posledním Chromiu. Dost zajímavá a důležitá zpráva, znamená to, že indexující robot přistupuje ke stránkám podstatně více „jako člověk“. Viz The new evergreen Googlebot.

Google Trends a využití pro výzkumy? V Using Google Trends data for research? Here are 6 questions to ask shrnují pro, proti, a hlavně jaké to má zádrhele a omezení. Povinné čtení, než se z Trendů Google pokusíte něco vyvodit.

Frisky, kdysi populární web pro ženy, dnes podivná změť podivného obsahu. Zajímavé čtení v How A Popular Women's Website Became A Pay-To-Play Nightmare. Najdete tam mimochodem zmínky o praktikách, které v Česku provozuje několik vydavatelů. Jo a nezkoušejte frisky.com. :)

SOFTWARE

Solitaire z Windows vstoupil do Síně slávy světových videoher. Do společnosti her, jako je Doom, Tetris a World of Warcraft. Poprvé se Solitaire objevil ve Windows 3.0 a jeho cílem nebylo ani tak hrát si, jako spíše učit uživatele používat myš. Ve Windows vydržel až do sedmé verze, aby v osmičkách byl nahrazen kolekcí karetních her. V číslech to nejspíš znamená přes miliardu instalaci a několik miliard hráčů. A možná by vás ještě mohlo zajímat, že tuhle hru je občas prostě nemožné vyhrát.

Microsoft spouští Visual Studio Online – online podobu populárního editoru Visual Studio Code s dalšími možnosti. Viz Intelligent Productivity and Collaboration, from Anywhere a později online.visualstudio.com.