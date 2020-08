Fortnite válčí s Googlem i Applem, čipy Snapdragon obsahují zásadní chybu a Facebook zas tlačí hashtagy

Americký vládní kontraktor nasadil šmírovací software do stovek aplikací. Umožňuje to sledovat pohyb stovek milionů uživatelů mobilních telefonů po celém světě. Jde o poměrně zásadní příspěvek k otázkám okolo zákazu TikToku „ohrožujícího národní bezpečnost“. Získaná data společnost Anomaly Six prodává americké vládě.

Čína blokuje šifrovaná data používající TLS 1.3 a ESNI. Tamní Velký Firewall (Great Firewall) se dočkal aktualizace, aby zabránil používání šifrované HTTPS komunikace s modernějšími metodami šifrování. Viz China is now blocking all encrypted HTTPS traffic that uses TLS 1.3 and ESNI.

PDF stále není způsobilé pro lidské potřeby. Ani po dvaceti letech. Výborný text od Jakoba Nielsena a Anny Kaley se vrací k tomu, že PDF dokumenty jsou použitelné tak jedině pro vytištění, ale vůbec se nehodí pro online používání. Bohužel je web PDF zaplavený a skoro vždy je to na místech, kde pro to není nejmenší důvod. Čtěte v PDF: Still Unfit for Human Consumption, 20 Years Later.

Instagram jde k soudu za sběr biometrických údajů uživatelů. Jde o stejný problém, kterému již čelil (a čelí) Facebook: tedy o sběr fotografií a rozpoznávání obličejů. Viz Instagram Faces Lawsuit Over Illegal Harvesting of Biometrics.

Hra Fortnite byla odstraněna z App Store i z Google Play. Zavedla totiž možnost nakupovat mimo aplikaci, a to je v rozporu s pravidly obou obchodů. Samozřejmě je to také v rozporu s tím, že Google i Apple si z každého nákupu nechávají podíl. Tahle provokace od Fortnite má promyšlené pokračování v kampani #FreeFortnite a směřuje k soudu. Viz například Fortnite for Android just got axed from the Google Play Store too a Epic Games launches a campaign (and lawsuit) against Apple. Nechybí ani povedený trolling v podobě parodie na ikonickou reklamu Applu:

TELEgraficky

Raised by Wolves ■ Guide to Game Art Applications (PDF) ■ RIP Frances Allen ■ www.netsurf-browser.org ■ WordPress 5.5 Eckstine je venku ■ RIP Facebook Lite ■ Shroud se vrátil na Twitch z Mixeru ■ opensource.microsoft.com

WEBDESIGN, INTERNET

YouTube končí s posíláním upozornění na nová videa e-mailem. Důvod? Lidé si je sice nechávají posílat, ale nevedou k prokliku, tedy otevření avizovaných videí. Oznámení najdete v Changes to emails you receive for new video uploads from your subscriptions.

WordPress pozastavil rozšíření Astra kvůli porušování podmínek s affiliate odkazy. Autoři tvrdí, že žádné nepřidávali, WordPress je přitom varoval poprvé před 18 měsíci. Astra má více než milion uživatelů.