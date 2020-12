Grafické karty nejsou a jen tak nebudou. Nové modely se v ČR vyprodaly během sekund

Ten, kdo si chce v posledních týdnech pořídit novou grafickou kartu (GPU) a zpříjemnit si díky ní covidový pobyt doma nebo přicházející Vánoce, má – stejně jako u herních konzolí nové generace – smůlu. V nabídce tuzemských i světových obchodů uvidí maximálně popisky jako „těšíme se“ nebo „vyprodáno“. Více méně se opakuje situace z minulosti, kdy grafiky na trhu prostě nebyly. Tentokrát za situaci nemůže horečka spojená s těžbou kryptoměn, ale více faktorů. Shrnutí je nicméně jasné: grafiky nejsou a jen tak nebudou.

Aktuální nabídka tuzemských e-shopů se omezila v podstatě pouze na karty, které lze zařadit do kategorie střední a nižší třídy. A onou střední třídou se myslí spíše modely jako Nvidia GeForce GTX 1660 Super nebo AMD Radeon RX 5500 XT, což jsou GPU dostačující pro hraní v 1080p a ne vždy na vysoké detaily se snímkovou frekvencí pro monitory se 144 Hz a spol. S parametry pro práci je to podobné.

Ti, kdo by chtěli jít o něco výše a při nákupu GPU se připravit i na budoucnost, jen tak nepochodí. Výkonné karty Nvidia RTX série 2000 (2060, 2070 a 2080) z obchodů zmizely a pravděpodobně už se nevrátí. Výroba čipů totiž skončila už v létě, protože Nvidia rozjela výrobu čipů pro karty nové generace, tedy sérii 3000 (prozatím 3070, 3080 a 3090).

Místy lze narazit ještě na velice slušné karty AMD Radeon RX 5700 XT, které se výkonově rovnají zhruba RTX 2070 od Nvidie (ovšem bez pokročilých funkcí jako ray tracing nebo DLSS), i ty ale na nedostatkovém trhu postupně mizí. Je možné, že podobně začnou mizet i o něco pomalejší modely RX 5600 XT a v nabídce už skutečně zůstane pouze budget. Modely GTX 1660 ale už někde také docházejí.

Lépe jen tak nebude

Situace se pravděpodobně v následujících měsících jen tak nezlepší. „Odhad zlepšení dostupnosti je až konec prvního kvartálu 2021,“ vypočítává pro Lupu ředitel pro nákup a prodej v Alza.cz Pavel Roubínek.

O tomto termínu mluví i další prodejci. Zaručit ovšem nelze nic. „Informace ohledně naskladnění dalších modelů nejsou stále jasné a mění se ze dne na den. Předpokládáme, že situace se zřejmě nezlepší ani v prvním kvartálu 2021,“ upozorňuje například Lukáš Valouch ze společnosti T.S.Bohemia. „Podle našich odhadů by se mohla nabídka vyrovnat s poptávkou v druhém čtvrtletí 2021,“ doplňuje obchodní ředitel CZC.cz Tomáš Pilský.

Jedním z faktorů, který má na tuto situaci vliv, je koronavirus a fakt, že lidé jsou nyní více doma a chtějí se zabavit, mimo jiné právě u her. Jelikož se jedná o globální problém, není jednoduché nabídku saturovat. COVID má vliv i na dodavatelské řetězce a velice problematické jsou i výrobní kapacity u TSMC a spol. Objevují se například zprávy, že i když už se čipy a karty vyrobí, velkou část přepravních kapacit obsadil Apple, který před Vánoci dodává masivní množství nových iPhonů 12, čemuž při jeho objemech výrobci GPU nemohou konkurovat. Podobných skrytých vlivů pravděpodobně bude hodně.

Důležitým vlivem je ale také mezigenerační obměna. Nvidia před pár měsíci představila nové čipy pro sérii RTX 3000, které – na rozdíl od generace 2000 – přináší skutečně vysoký mezigenerační skok ve výkonu. Podobně AMD představilo Radeony série 6000 (prozatím 6800, 6800 XT a 6900 XT), které se novým Nvidiím (vyjma výkonu v ray tracingu či absenci DLSS) vyrovnávají, nebo je i překonávají, a které jsou oproti sérii 5000 výrazně rychlejší. Pro zákazníky tak nyní dává smysl upgradovat.

„Čtyři roky nepřišly na trh karty, které by byly podstatně výkonnější a zároveň podstatně levnější než karty, které byly na trhu do té doby. To se najednou stalo a lidí, co upgrade odkládali, je po čtyřech letech hodně. Když se k tomu připočte zásadní vliv toho, že dost lidí je zavřených doma kvůli covidu, je poptávka po kartách ještě mnohem větší. Úplně v klidu jsou na světe stovky tisíc nebo miliony lidí, co mají peníze na upgrade, tak by ho chtěli udělat nyní,“ popisuje své zkušenosti Jan Prušák, jehož společnost X-COMputers staví výkonné počítače na míru pro náročné zákazníky a přes kterou se lze v rámci kompletních sestav ke kartám typu RTX 3080 dostat.

Vyprodáno během sekund

Když už nové karty od AMD a Nvidie na český trh dorazily, v jednotlivých obchodech se vyprodaly během několika sekund. Alza například dostala pár desítek kusů modelů RTX 3080 a 3090, u 3070 šlo o stovky kusů a podobné je to u AMD. Stejně mluví CZC. Menší prodejci jsou na tom ještě hůře. T.S.Bohemia se dostala k „velmi směšnému množství o pár desítkách kusů celkově“.

„Poptávka přitom byla hned od prvního dne v řádů stovek objednávek na každý model. Česká republika je bohužel na seznamu zemí, které nejsou v prioritní vlně, a tak se k nám dostává jen zlomek toho, co bychom skutečně potřebovali,“ konstatuje Valouch z tohoto obchodu.

„Mám otevřené všechny myslitelné distributory a obchody a řadu kusů mám předobjednanou. Občas se někde objeví jeden kus, jinde další, tak to postupně skládám, často s vyšší cenou (MSRP je doslova jen doporučená cena, při současné poptávce jsou ceny běžně o 20 procent vyšší). Rozhodně snaha o nákup karet je nyní mnohem větší námahou, než byla dřívější samozřejmá skladová dostupnost. Snažím se držet aspoň nějakou skladovou zásobu karet, ale není to jednoduché. Když zrovna žádnou kartu nemám, při tvorbě nabídek a u objednávek upozorňuji zákazníky na pravděpodobnou delší dobu dodání, tedy zhruba tři týdny,“ popisuje své postupy Prušák z X-COMputers.

Nějaké dodávky GPU do Česka proudí, stále jde ale o malá čísla. „RTX 3080 a 3090 nám od dodavatele chodí v malých počtech každý týden (desítky kusů), RTX 3070 okolo 100 až 200 kusů týdně. AMD karty jsou na tom aktuálně nejhůře a do Vánoc má dorazit jen velmi omezený počet kusů,“ shrnuje situaci Alza jako velký a významný prodejce.

Nvidia a AMD nejdříve vydaly takzvané referenční modely, tedy kompletní vlastní karty osazené čipy. Až poté na trh přichází karty od partnerských výrobců (Sapphire, Gigabyte, ASRock, Asus a řada dalších). Prozatím se ale nezdá, že by příchod nereferenčních modelů, jež často mají zlepšováky jako efektivnější chlazení či standardně přetaktované frekvence, situaci měl nějak změnit. Ani jeden z oslovených prodejců s tím nepočítá. U AMD by pak situace mohla být horší než u Nvidie, protože výrobci karet nemají od AMD dostatek čipů.

Prostě čekat

Nové i starší GPU lze občas koupit od překupníků nebo přes bazary. Zde je ovšem nutné myslet na to, že ceny jsou výrazně přestřeleny. Nedostatek nabídky logicky šroubuje ceny nahoru, což se místy projevuje i u běžných prodejců. Zmiňované modely AMD Radeon RX 5700 XT dnes mají vyšší cenu, než kolik by při běžném zásobování měla být.

Ve skladových zásobách lze občas narazit na karty RTX 3090. To jsou ale vysoce výkonné grafiky s 24 GB VRAM a tím pádem i nemalou cenou – sumy se pohybují od 44 tisíc výše, dokonce i přes 50 tisíc. I tak je ale možné čekat týdny.

Jak se nedobrá situace na trhu projeví i v nižším segmentu, lze odhadovat. Dostupnost už se také zhoršuje. Například u Nvidie GTX 1660 Super míří velká část čipů do notebooků, po kterých je vzhledem ke covidu a práci a výuce z domova rovněž vysoká poptávka.

„Ten, kdo nepotřebuje hrát hry v nějakém vysokém rozlišení a na ultra detaily nebo pracovat v náročných grafických programech, najde i v nižších modelech dostatečný výkon pro svou každodenní práci. Nicméně ti, kteří chtějí využít výkonu grafické karty naplno, si holt musí počkat na tyto nedostupné karty. Příliš možností nemají, buď čekat, nebo využít již hotových sestav, které se sem tam objeví s některou nedostupnou kartou,“ zakončuje Valouch z T.S.Bohemia. Právě hotové sestavy u různých prodejců jsou jednou z cest, kde lze občas na nové grafiky narazit.