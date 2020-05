 »  Vládou zavřené hotely nechtěly platit za rádia a televize. Zákon to ale nedovoluje

Asociace hotelů a restaurací České republiky řeší, jak seškrtat náklady na provoz hotelů postižených koronavirovou krizí. Mimo jiné by chtěla odpustit měsíční poplatky za televize a rádia nebo neplatit za satelitní kanály na pokojích. Situaci probírá také s ministerstvem průmyslu.

Na konci března odeslala asociace dopisy České televizi i Českému rozhlasu. V nich argumentuje, že má koronavirová pandemie zásadní dopad na cestovní ruch. Od poloviny března vláda zakázala prodej ubytovacích služeb a přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb.

Hotely a jejich restaurace byly od té doby uzavřené a téměř prázdné. Ve většině pokojů nebyli žádní hosté, kteří by si reálně mohli zapnout televizor nebo poslouchat rádio.

„Většina našich členů je poplatníky rozhlasových poplatků ve smyslu příslušných ustanovení zákona. Platí tedy poplatky z každého rozhlasového přijímače umístěného v prostoru jejich restaurací a z každého rozhlasového přijímače umístěného v prostorách jejich hotelů a v každém z hotelových pokojů. Rozhlasové poplatky tak v případě většiny našich členů činí nemalé částky, jen za naše členská zařízení se jedná o 70 000 hotelových pokojů,“ napsal prezident hotelové asociace Václav Stárek Českému rozhlasu.

Hoteliéři a hospodští žádají, zda by jim Česká televize a Český rozhlas poplatky odpustily – přinejmenším za dobu, kdy nemohli svým hostům poskytovat žádné služby.

Sazba televizního a rozhlasového poplatku je stejná jako pro domácnosti, tedy 135 korun měsíčně v případě televizních přijímačů a 45 korun v případě rozhlasového vysílání. Domácnosti mohou mít přijímačů, kolik chtějí, poplatek ale hradí jenom za jeden. Naopak v případě podnikatelů se poplatky násobí počtem využívaných přijímačů. „V souhrnu se jedná o 180 Kč za televizor s rádiem. Pro hotel se 100 pokoji je to jen za pokoje 18 000 Kč měsíčně plus veřejné prostory, to nejsou zase malé částky,“ zdůrazňují hoteliéři.

Ukázalo se však, že 15 let starý zákon o televizních a rozhlasových poplatcích nepamatuje na žádné mimořádné situace. A Česká televize i Český rozhlas jako veřejné instituce založené zákonem mohou dělat jen to, co jim zákon výslovně dovoluje. Nemohou o své vůli ani zmírnit tvrdost některých opatření.

Český rozhlas minulý týden zveřejnil stanovisko, v němž se hoteliérům snaží vyhovět alespoň částečně. Poplatky odpustit nemůže, takže pokud by je hotely skutečně neplatily, vzniknou jim tím dluhy. Rozhlas však může protáhnout lhůtu pro splacení dlužných částek.

„Ve snaze zmírnit tíživou situaci, ve které se nyní podnikatelské subjekty v České republice ocitly, může Český rozhlas přistoupit k poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty k úhradě dluhu poplatníka, když poplatek nebyl uhrazen v řádném termínu splatnosti v důsledku krizových opatření přijatých vládou v době nouzového stavu, které danému podnikateli znemožňovaly provozování podnikatelské činnosti,“ vysvětluje ekonomický ředitel Českého rozhlasu Martin Vojslavský.

S každým hotelem, který o to požádá, je rozhlas připraven samostatně uzavřít dohodu o splátkovém kalendáři.