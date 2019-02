 »  Jak obejít kontroly Facebooku na fake news, alternativy ke Google Analytics a další GDPR stížnost

Metro Exodus vyměnilo Steam za nový obchod Epic Games. Je levnější a navíc exkluzivní. Valve to označuje za „neférové“. Viz Metro Exodus ditches Steam for Epic Games store, Valve calls it ‚unfair‘ .

Snopes a AP skončili s programem na kontrolu faktické správnosti zpráv u Facebooku. Zůstávají tak už jenom dvě společnosti, které se programu účastní. Ve Snopes and AP stop fact checking for Facebook popisují i to, že to vlastně nikdy moc nefungovalo.

Obejít kontroly Facebooku na fake news je snadné, stačí změnit doménu. Tolik asi k tomu, jak Facebook vlastně využívá AI na zjišťování nepravostí. Ale také k tématu, že „fact-checking“ byl Facebookem využíván pouze jako PR nástroj. Viz Fake news sites are simply changing their domain name to get around Facebook fact-checkers . V praxi to ukazují na YourNewsWire, jedním z nejznámějších fake news webů. Pouhá změna na News Punch znamenala, že to Facebook neodhalil.

Collection#2 obsahuje 2,2 miliardy přihlašovacích údajů. Je navíc prakticky volně dostupná na hackerských fórech i přes torrenty – stáhnout ovšem musíte 845 GB dat a zpracovat 25 miliard záznamů. Viz HACKERS ARE PASSING AROUND A MEGALEAK OF 2.2 BILLION RECORDS .

Apple bude ukládat uživatelská data ruských uživatelů v Rusku. Včetně toho, že je možná bude moci na základě žádosti Ruska dešifrovat. Viz Apple will reportedly store Russian user data locally, possibly decrypt on request . Důležité k tomu je, že tohle ruské zákony vyžadují už od roku 2014. A také to, že totéž Apple dělá v Číně.

Nová studie tvrdí, že Google uživatele manipuluje do konstantního sledování. Původcem studie je Norwegian Consumer Council, známý již z předchozích kritických postojů vůči Googlu. Jejich zjištění je částečně na hraně, ale může mít vliv na striktnější a zodpovědnější přístup Googlu k celé záležitosti – nejenom faktu samotného sledování, ale zásadně lepšího přístupu k tomu, zda a jak uživatelé rozumějí věcem s tím spojeným. Viz New study: Google manipulates users into constant tracking .

Řada pomůcek pro práci a správu Twitteru přišla o přístup. Twitter to v tweetu označuje za boj proti spamu a zneužívání a tvrdí, že postižené předem informoval. Ti uvádějí , že nikoliv. Na Twitteru se postupně všichni ozývají s informacemi o tom, jak nejenom nedostali žádnou informaci, ale i to, že jejich aplikace Twitter schválil, včetně rozšířeného přístupu do API. Twitter na tohle tradičně neodpovídá. Pro většinu z postižených aplikací odříznutí od API znamená kompletní likvidaci.

Příběhy na Instagramu mají 500 milionů denních aktivních uživatelů (DAU). Tedy zhruba polovinu z celkového počtů (MAU) uživatelů Instagramu. Říká to Facebook, takže je potřeba to brát s rezervou. Realita ale je, že u mladých jsou Příběhy tím zásadním, co používají. Viz Facebook plans new products as Instagram Stories hits 500M users/day.

Stížnost v rámci GDPR míří na Google a IAB za detailní inzertní kategorizaci uživatelů. Středem je hlavně RTB a různé formy programatické reklamy, které informace o uživatelích šíří do systémů třetích stran. Jde o informace o tom, zda někdo byl kategorizován jako impotentní, užívající drogy, přenášející sexuální nemoci, nemocný rakovinou či trpící psychickými problémy. Celé to zní jako dost zmatená věc, ale když si to pořádně začnete promýšlet, tak zjistíte, že to opravdu je dost velký problém. Viz Google and IAB ad category lists show ‘massive leakage of highly intimate data,’ GDPR complaint claims.

Apple vypnul skupinový FaceTime, byla v něm zásadní bezpečnostní chyba. Stačilo někomu zavolat, a pokud druhá strana na hovor nereagovala, slyšeli (a klidně i viděli) jste vše, co se v okolí mobilu odehrává. Viz Chyba mění FaceTime v odposlech, Apple proto vypnul skupinové hovory nebo Apple disables group calling in FaceTime in response to eavesdropping bug a Nasty FaceTime bug could allow others to eavesdrop on your microphone or camera. Vzhledem k zásahu Applu tedy není nutné FaceTime vypínat. Pokud chcete vědět, jak to fungovalo, tak postup je popsaný v Major iPhone FaceTime bug lets you hear the audio of the person you are calling … before they pick up.

Apple se o zásadní bezpečnostní chybě ve FaceTime dozvěděl týden před rozšířením. Tahle informace moc nepřekvapí. Praktický žádná firma nemá „příjem“ bezpečnostních chyb nastavený tak, aby opravdu fungoval. Primárním cílem je odradit co nejvíce těch, kteří chyby nahlašují. Celé je to navíc založeno na tom, že lidé, kteří tato hlášení přijímají, zpravidla vůbec netuší, co se k nim dostalo. Určitým způsobem je to logické, „falešných“ nahlášení je záplava. Celé se to ale hroutí, když se objeví něco zcela zásadního. Třeba právě jako ona absurdní „díra“ ve FaceTime. Viz Apple was warned of the FaceTime bug over a week ago, kde zjistíte, že psát Timu Cookovi na Twitteru je vlastně totéž, jako psát do černé díry. A také to, že pokoušet se oslovit Apple (a kohokoliv dalšího) e-mailem je prakticky nemožné. Prostě černá díra.

Řada „Beauty Camera“ aplikací na Androidu šířila porno, přiváděla na phishingové weby a (pochopitelně) kradla uživatelům fotografie. Viz Various Google Play ‘Beauty Camera’ Apps Send Users Pornographic Content, Redirect Them to Phishing Websites and Collect Their Pictures a vůbec si nemyslete, že by to bylo něco malého, šlo o miliony stažení. Přidejte nemožnost odstranění z telefonu. Seznam je velmi dlouhý a vše má jednoho společného jmenovatele: aplikace pro uživatele, kteří se chtějí na fotkách udělat krásnými.

Facebook blokuje pomůcky, které lidem pomáhají pochopit, jak je Facebook využívá v inzerci. Viz Facebook Moves to Block Ad Transparency Tools — Including Ours. Nejde přitom jenom o ProPublica, ale Facebook likviduje také podobné pomůcky od Mozilly a Who Targets Me.

Facebook naposledy udával 2,27 miliardy uživatelů (Q3 2018). Měsíčních aktivních, nutno dodat. A média poprvé po mnoha letech konečně toto číslo zpochybňují. Prozatím to staví hlavně na tom, že neví, jak hodně účtů je falešných. Snad jim časem dojde i to, že tohle číslo si Facebook určuje sám, není tam žádný audit. Ani není jasné, jaká metodika vlastně určuje, kdo je „měsíční aktivní uživatel“ (MAU). Jeden čas to dokonce byl kdokoliv, kdo na webu viděl tlačítko Líbí. Každopádně i otázka určení počtu „fake“ účtů je zásadně nejistá. Neméně nejistý je počet „duplicitních“ účtů, tedy případů, kde jeden člověk má účtů více. Například v Q4 2017 Facebook uváděl, že zjistili 213 milionů „duplicitních“ a 85 milionů „fake“ a k tomu 694 milionů smazaných „fake“. Vice v Does Facebook Really Know How Many Fake Accounts It Has?

Facebook v Q4 2018 udává 2,32 miliardy uživatelů (2,2% růst), v USA ale důvod k radosti nemá, za celý rok 2018 si polepšil pouze o jeden milion. Tam se nejvíce projevuje odchod mladých lidí z Facebooku (primárně na Instagram, WhatsApp, Snapchat i TikTok). Kompletní kvartální výsledky viz Facebook Q4 2018 Results (PDF).

TikTok má v Evropě okolo 20 milionů MAU a uživatelé na něm tráví 30 až 40 minut denně. Plyne to z uniklých obchodních materiálů, kde jsou údaje o několika evropských zemích. Viz Pitch deck: How TikTok is selling ads in Europe. V tabulce níže je pro srovnání MAU z Facebook Audience Insights – ta ale nezahrnuje děti (věk pod 18 let) – a právě ty jsou uživateli TikToku. Samostatná čísla pro 13 až 17 (Ad Planner) jsou jen orientační (děti pod 13 let se skrývají velmi často pod věkem osmnáct let).

MAU 11/18 Facebook 01/19 (18+) Facebook (13–17) Velká Británie 3,7 M+ 30 M+ 1,6 M Francie 4 M+ 30 M+ 1,8 M Německo 4,1 M+ 30 M+ 2,1 M Španělsko 2,7 M+ 20 M+ 590 K Itálie 2,4 M+ 30 M+ 1 M

Google začne mazat data z Google+ od 2. dubna. Začnou mizet fotky, stránky, komentáře a další obsah. Od 2. února už není možné vytvářet nové profily, stránky, komunity ani události. Zajímavé na mazání je, že má trvat až několik měsíců. Pro firemní uživatele v G-Suite zůstane Google+ funkční, ale má to jeden zásadní problém – zůstane v něm jen obsah vytvořený firemními uživateli, cokoliv zvenčí zmizí. Viz Google will begin deleting Google+ photos, pages, comments, and more on April 2.

Facebook na iOS zruší aplikaci, která za 20 USD získávala od uživatelů prakticky vše, co získávat mohla. Na Androidu ale tahle silně kontroverzní aplikace podle všeho zůstane. Facebook ji pojmenoval Facebook Research a absolutní sběr dat o uživatelích z jejich telefonu schovává za „výzkumné účely“. Totožná data předtím Facebook potají získával přes aplikaci Onavo Protect, původně VPN, která se po koupi Facebookem změnila ve šmírovací nástroj. Na iOS nemůže Research pokračovat, porušuje totiž Pravidla Applu. A ještě jedna pikantní drobnost, uživatelé Facebook Research začínají od 13 let. Viz Facebook will shut down its controversial market research app for iOS.

Apple odebral Facebooku možnost využívat pomůcky pro firemní nasazení iOS. Důvodem je jejich zneužití k vytvoření veřejně šířené „výzkumné“ aplikace Facebook Research, kterou Facebook navíc poskytoval nezletilým dětem. Jde o jeden z největších skandálů Facebooku za poslední dva roky, ve kterém Facebook tradičně ukazuje, že vůbec nechápe, jak zásadně nebezpečné a nevhodné je jeho chování. Viz Apple bans Facebook from tech tools for tracking teen browsing habits.

Zaměstnanci Facebooku po zásahu Applu ztratili možnost používat interní aplikace na svých iPhonech. Facebook totiž záměrně zneužil nástroje vyhrazené pouze pro firemní interní aplikace. Nefunkční byly testovací verze Facebooku, Instagramu, Messengeru, včetně řady dalších neveřejných beta aplikací. Viz Chaos has reportedly erupted inside Facebook as employees find themselves unable to open the company's apps on their iPhones a Apple blocks Facebook from running its internal iOS apps. Celé je to navíc zajímavá ukázka toho, že Apple může okamžitě zlikvidovat jakékoliv aplikace, které se mu znelíbí.

Google a jeho Screenwise Meter obcházel App Store stejným způsobem jako Facebook Research. A stejně tak sbíral data od dětí a mládeže (od dětí, pokud byly součástí rodinné skupiny). Za obcházení podmínek se Google omluvil a aplikaci pro iOS zrušil. Viz Google will stop peddling a data collector through Apple’s back door.

Apple vyhodil Google z firemního programu stejně, jako to udělal Facebooku. V obou případech za mobilní aplikace sloužící ke sběru osobních údajů (včetně údajů o dětech), které by ve veřejném App Store nemohly existovat. Viz Apple blocks Google from running its internal iOS apps. Je dobré vidět, že to Apple vzal stejným metrem. Ale stejně tak je nutné dodat to, že to ukazuje, jak nevhodný je iOS pro jakékoliv firemní prostředí. Z článku mimochodem plyne, že Apple Googlu i Facebooku po asi dvou dnech přístup do firemního vývojářského programu obnovil.

Vývojáři si přes App Store od roku 2008 vydělali 120 miliard dolarů za nákup aplikací, nákupy v aplikacích a předplatné. Viz App Store developers have earned $120 billion since 2008 a je vhodné připomenout, že toto představuje zhruba 70 % z celkové částky, zbytek získává Apple.

IDC: Dodávky chytrých telefonů v Q4 2018 poklesly o 4,9 procenta. Apple se vrátil na druhou příčku, vede Samsung. Viz Smartphone Woes Continue with Worldwide Shipments Down 4.9% in the Holiday Quarter Capping off the Worst Year Ever, According to IDC.

Facebook za Q4 2018 vykazuje rekordní finanční výsledky – 16,914 miliardy dolarů příjmů. K čemuž je nutné dodat, že čtvrté kvartály bývají často rekordní. Ale také to, že jde o výsledky za celý Facebook, tedy za Facebook/Messenger, Instagram i WhatsApp aplikace. Kompletní kvartální výsledky viz Facebook Q4 2018 Results (PDF).

V amerických digitálních médiích se ve velkém propouští. Vice propouští 250 lidí (10 % stavu), BuzzFeed/HuffPost dokonce tisícovku. V Digital Media: What Went Wrong si všímají i jednoho dost trefného tweetu Chrise Hayese, který se oprávněně zamýšlí nad tím, že pro digitální zprávy možná neexistuje ziskový model. Respektive žádný takový, který se dá dobře škálovat a dokáže vydržet bez stabilní čtenářské báze a značky. Zamyšlení je to o to podstatnější, že klasické noviny (Washington Post, The Atlantic, New Yorker, New York Times) vykazují růst (i v digitálním světě). Nechybí ani zmínka o tom, jak Facebook nejprve média jako BuzzFeed posunul na hvězdná místa, aby je vzápětí zcela omezil a zničil.

Jako jediný měl přístup ke kryptoměnám klientů za 190 milionů dolarů. Poté zemřel. Co asi následuje, je už jasné: nikdo se k „uloženým“ kryptoměnám nemůže dostat. Byť, popravdě, nikdo vlastně ani neví, jestli opravdu něco je uložené. Viz He had sole access to $190 million worth of customers' crypto. Then he died a www.quadrigacx.com.

