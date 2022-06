Program tradiční konference Czech Internet Forum pilujeme k dokonalosti. Do konce června můžete využít zvýhodněnou zaváděcí cenu vstupného.

Jaká témata vám letos nabídneme?

Velká mediální debata: Jak obstojí média v konkurenci sociálních sítí?





Jak se daří médiím oslovovat nové, mladé publikum, jaké projekty pro ně připravují a co dělají pro to, aby uspěla v konkurenci sociálních sítí a herních platforem? Otázky přímo z praxe zodpoví CEO významných českých mediálních domů:

Jan Vlček, generální ředitel Nova Group

Martina Říhová, CEO Active Radio a CMI News

Marek Singer, generální ředitel Skupiny Prima

a zástupci dalších mediálních domů jako Czech News Center či Seznam.cz.

Přednášky reflektující aktuální témata v online světě

Affiliate marketing: co vám mohou přinést affiliate kampaně, jak je co nejlépe optimalizovat a vyhodnocovat? Konkrétní tipy nabídne Roman Dobiáš z Dognetu. Spolu se svým kolegou Vojtěchem Bartoňkem si pro vás připravili také praktický workshop.

Marketing vs právo: jak být kreativní a zároveň vést kampaně v souladu s právem, prozradí advokátka Petra Dolejšová, specialistka na oblast marketingu, médií, e-commerce nebo ochranu autorských práv.

Role videa a Stories v komunikaci na sociálních sítích: na věc se podíváme prakticky, v konkrétních číslech. Jaký podíl tvoří v komunikaci video a jak je efektivní v brandových kampaních a jak v performance kampaních? Co má lepší organiku a proč? Vyplatí se investovat do populárních Stories? Na vše odpoví Vojtěch Lambert z LCG New Media.

Czech Ad ID: jak se vyvíjí společný projekt českých vydavatelů sdružených do CPEx a Seznamu? Co vše bude Czech Ad ID umožňovat a jak bude fungovat v RTB ekosystému, prozradí David Voráček z CPExu spolu s Pavlem Bouškou ze Seznam.cz.

Dále se podíváme na nejnovější trendy v e-mailingu, influencer marketingu či v reklamě na sociálních sítích. Nebudou chybět ani další témata, například brand safety, efektivita mediálního plánování, distribuce a monetizace obsahu či vývoj reklamních investic.

Sledujte náš web, průběžně aktualizujeme program a doplňujeme ho o nová jména a témata.

Zapište si do diáře:

Czech Internet Forum 2022 – do 30. 6. vstupenky za zvýhodněnou cenu

Kdy: 1. listopadu 2022 od 9 hod.

Kde: Konferenční Centrum City v Praze

Generálním partnerem konference je Dognet – profesionální affiliate síť se stovkami inzerentů a tisícovkami publisherů. Partnery jsou eHUB.cz, LCG New Media a Seznam.cz. Mediálními partnery jsou Cnews.cz, Marketing Journal, MediaGuru. Konference proběhne za podpory TUESDAY Business Network. Organizátorem je Lupa.cz, produkci zajišťuje Internet Info.