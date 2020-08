Jak vlády vypínají internet? Nejčastějším důvodem jsou protesty a demonstrace

Problémy s přístupem na sociální sítě, výpadky připojení i mobilních sítí – to je situace, se kterou se od nedělních prezidentských voleb potýká Bělorusko. Protivládní demonstranti z nich viní stát, prezident Alexandr Lukašenko zase údajné kybernetické útoky ze zahraničí.

Týká se vypínání přístupu k internetu jen extrémních režimů? Jak často k němu dochází? A hrozí i v jinak demokratických zemích? Těmito otázkami se zabývá téměř padesátistránkový report Defending peaceful assembly and association in the digital age, který v první polovině prázdnin publikovala nezisková organizace Access Now.

Když dojde na lámání chleba, jdou často mezinárodní dohody a lidská práva trochu, nebo i více stranou. Co je ale nejzajímavější a zároveň nejvíce znepokojivé, je fakt, že počet národních shutdownů internetu nejenže neklesá, ale stoupá jak do počtu samotných incidentů, tak i zemí, které se k němu pod různými záminkami uchylují. Od roku 2018 do roku 2019 se také počet podobných internetových odstávek trvajících déle než sedm dní zvýšil z 11 na 35.

Přístup k internetu jako lidské právo?

Rada pro lidská práva Organizace spojených národů již dříve deklarovala, že stejná práva, která mají lidé v offline světě, musí být také chráněna online. Valné shromáždění Organizace spojených národů následně vyzvalo státy, aby zajistily, že stejná práva, která mají jednotlivci podle úmluvy o základních lidských právech, budou plně chráněna také v online světě. (The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet)

Jenže už tady je trochu zakopaný pes. Ani běžné právo na svobodu pokojného shromažďování a sdružování není právem absolutním a může být v případě ohrožení demokratických principů omezeno. Taková situace je vymezena zájmy národní nebo veřejné bezpečnosti, ohrožením veřejného pořádku, ochrany veřejného zdraví a tak dále. V článku 21 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech z roku 1966 se k tomu můžeme dočíst toto: „Výkon tohoto práva nesmí být žádným způsobem omezován s výjimkami, jež stanoví zákon a jež jsou nutné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti nebo veřejné bezpečnosti, veřejného pořádku, ochrany veřejného zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.“

To je ale poměrně široký výčet, který dává poměrně velký prostor pro interpretaci – a přesně toho země v podobných případech nejčastěji zneužívají.

Na druhé straně, pokud jde o samotný internet, tak podle zvláštního zpravodaje Organizace spojených národů pro svobodu shromažďování Clémenta Voule by měla zrovna „svoboda přístupu k digitálním technologiím a jejich využívání při provádění pokojného shromažďování a práva sdružování být považována za pravidlo“ (a omezována jen v opravdu výjimečných případech).

Jak ale ukazuje praxe, na internetu vlády aplikují naopak pravidla mnohem přísnější než v offline světě a sahají také po extrémním řešení čím dál častěji.

Konektivita a shazování internetu v divoké době

Omezování přístupu k internetu a komunikačním službám je podle reportu v době občanských nepokojů poslední tři roky na vzestupu. Státy přitom nejčastěji zdůvodňují nutnost takového kroku veřejnou bezpečností, národní bezpečností, ale také bojem proti fake news a hate speech. Podle Access Now jsou ale na vině nejčastěji trochu jiné důvody – politická nestabilita, protesty a komunální násilí.

Podle údajů shromážděných Access Now a koalicí #KeepItOn byly v roce 2019 nejčastěji pozorovanou příčinou výpadků internetu protesty. Data naznačují, že když stát říká, že omezuje přístup k sítím kvůli obnovení veřejné bezpečnosti, ve skutečnosti by to mohlo znamenat spíše fakt, že tuší protesty a chce se pokusit narušit schopnost lidí organizovat a sdílet informace. Další důsledkem je pak lepší kontrola nad přístupem médií k čerstvým informacím z terénu.