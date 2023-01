Jiří Burýšek (Jirka vysvětluje věci): Na jednom videu pracuju i dvě stě hodin v kuse

Ještě před dvěma roky seděl Jiří Burýšek v redakci serveru Seznam Zprávy. Jako datový novinář měl na starost téměř tři roky především faktografické texty. Částečně jimi navazoval na svůj projekt Bez faulu o manipulacích.

„Práci v Seznamu jsem měl strašně rád, ale ke konci, když přišel covid, toho bylo už trošku moc. Covidovou agendou jsme byli dost zavaleni. A když jsem naznal, že bych kvůli tomu přestal tu práci mít rád, tak jsem se raději rozhodl odejít. Začal jsem pak natáčet videa, byl to takový aktivní odpočinek,“ vzpomíná Burýšek v našem podcastu na začátky svého kanálu Jirka vysvětluje věci.

„Začal jsem se tím vlastně i učit, jak se stříhá, jak mám nasvítit scénu a vše kolem natáčení,“ dodává.

Na začátku neměl pro svůj kanál ani název, první videa publikoval pod značkou „V kontextu“. Řekl to tehdy svému kamarádovi Jankovi Rubešovi (ten společně s Honzou Mikulkou provozuje youtubový kanál Kluci z Prahy, pozn. red.), se kterým spolupracoval dřív i v Seznamu. „Ten to označil za strašný název a řekl, abych to pojmenoval Jirka vysvětluje věci, protože je to kanál, na kterém budu vysvětlovat věci,“ směje se Burýšek.





Kanál se poměrně rychle chytil a dnes ho sleduje přes dvě stě tisíc lidí, což je na Česko slušné číslo. Většina videí, kterých publikoval kolem padesátky, má minimálně dvě stě tisíc zhlédnutí. To nejúspěšnější s názvem Jak se vyučuje 2. světová válka v Německu jich má už přes 760 tisíc.

V loňském ročníku ankety Křišťálová Lupa skončil na pátém místě kategorie Online video. V minulosti v Křišťálové Lupě ale bodoval i se svým předchozím projektem Bez faulu. S ním se snažil zlepšit veřejné a politické diskuze, poukazoval i na dezinformace.

Burýšek v podcastu říká, že ho nyní kanál živí, na začátku to ale tak nevypadalo. „První peníze za reklamu na YouTube vlastně přišly na poslední chvíli. Kdyby to trvalo ještě nějakou dobu, tak bych už neměl finance na natáčení a musel bych se vrátit do nějaké redakce,“ doplňuje.

V podcastu mluví o tom, kolik práce zaberou jednotlivé epizody a co je na nich nejsložitější. Hovoří i o svých vzorech a plánech do budoucna.

