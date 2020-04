 »  Jsou Windows 10 použitelná na PC s procesorem ARM a má mít Intel obavy?

Microsoft koncem loňského roku vypustil na trh hybridní počítač Surface Pro X, který kombinuje tablet a notebook. Má dotykovou obrazovku, odpojitelnou klávesnici, vyklápěcí stojánek, stylus v podobě pera a hodně se podobá iPadu Pro od Applu, stejně jako předchozím iteracím zařízení Surface. Model X je ale oproti nim výrazně tenčí, tišší, méně hřeje a poměrně hodně vydrží na baterii.

To je dáno tím, že Surface Pro X je po letech dalším vážnějším pokusem Microsoftu, jak rozběhnout plnohodnotná Windows na procesoru využívajícím architekturu ARM, a nikoliv tedy běžné x86 a x86_64/x64 (Intel a AMD). První vstup do těchto vod se Redmondu vůbec nezdařil. Osekaná verze Windows RT běžící na Surface RT byla nevýkonná a funkčně zásadně limitovaná (takzvaných UWP aplikací dostupných skrze Store bylo velice málo), a snahy kolem RT proto byly ukončeny.

Surface X se ale dostal mnohem dále a dokáže zprovoznit tradiční Windows 10 a řadu programů. Microsoft před lety v případě Surface RT nasadil čip postavený na Nvidia Tegra 3, nyní si ale s Qualcommem vyvinul vlastní. Pojmenovaný je Microsoft SQ1, což naznačuje, že by mohlo jít o první generaci v rámci dlouhodobějších plánů s ARMem.

Příprava na budoucnost

Podobné zaječí úmysly má zřejmě i Apple. Ten by podle některých úniků měl příští rok představit první MacBooky a stolní Macy postavené právě na ARMu s tím, že by dosáhl snížení nákladů o 40 až 60 procent a zvětšil flexibilitu při spojení hardwaru se softwarem. ARM je rovněž od začátku vyvíjený jako úsporný mobilní procesor, takže přichází i benefit v podobě menší spotřeby, a tudíž větší výdrže baterie.



Autor: Jan Sedlák

Do budoucna by zároveň mohly vznikat notebooky a hybridy s podobnými vlastnostmi, jaké dnes mají chytré telefony – budou pořád zapnuty, neustále komunikovat s mobilními sítěmi a zároveň možná vydrží celý den na jedno nabití. I proto Surface Pro X disponuje LTE modemem. V zákulisí lze navíc často slýchat, že partneři nejsou vždy spokojení s progresem Intelu (přechod na lepší výrobní technologii, špatná situace s úspornými mobilními čipy a podobně) a ARM by tak mohl nabídnout alternativu. Zejména s příchodem 5G sítí.

Tradiční výrobci počítačů typu Asus, Samsung, Lenovo, HP Inc. a další z těchto důvodů už s kombinací ARM a Windows 10 začínají experimentovat. Jejich historické pokusy ale za moc nestály. Přístroje totiž využívaly v podstatě tradiční čipy od Qualcommu určené pro chytré telefony, kvůli čemuž se objevovaly značné problémy s kompatibilitou i výkonem při více otevřených aplikacích.

Tady do hry vstupuje sám Microsoft. Z jeho pohledu je Surface Pro X referenčním zařízením, které jeho hardwarovým partnerům může pomoci prošlapat cestu a snížit vysoké náklady na vývoj, testování a edukaci trhu.

Letitý projekt s Qualcommem

Důležitou součástí toho všeho je již zmiňovaná několikaletá spolupráce s Qualcommem. Čip Microsoft SQ1 vychází z Qualcomm Snapdragon 8cx (ovšem za využití vlastních úprav), který není určený pro telefony. Dřívější testy ukázaly, že výkonově dokáže předčit například Intel Core i5–8250U (záleží na testech) a lze očekávat další rychlý rozvoj.

SQ1 sice vychází ze stejné architektury, jaká se používá u telefonů, ovšem design je odlišný a pracuje s vyššími frekvencemi. SQ1 je osmijádrové (4+4 jádra) SoC s frekvencí 3 GHz, osmi vlákny a 2MB level 3 cache (8cx má 2,84 GHz). Součástí SoC je GPU v podobě Adreno 685 s výkonem navýšeným na teoretických 2 teraFLOPS (FP16).

Jak vypadá Microsoft Surface Pro X: