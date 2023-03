Když se hroutí jeden SEN. Postupný rozklad největší kryptobanky současnosti pokračuje

Řada burz, tvůrců trhu a investorů se tak najednou ocitla bez možnosti jednoduše a rychle přesouvat fiat peníze. Silvergate Exchange Network (SEN), který běžel od ledna 2020, umožňoval přesun finančních prostředků mezi účty banky Silvergate v reálném čase, a to dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu. Pro krypto zákazníky se stal spolu s přístupem k půjčkám v amerických dolarech s využitím bitcoinů jako zástavy naprosto zásadním produktem. Ještě v říjnu téhož roku skrze síť proteklo 100 miliard dolarů, pak už následuje efekt sněhové koule.

Tomu všemu je ale konec, 3. března firma síť vypíná na základě něčeho, čemu říká „rozhodnutí, založené na riziku“. Pro širší kontext přichází krok po té, co agentura Moody's již podruhé během dvou týdnů snížila populární kryptobance úvěrový rating. Agentura to zdůvodnila nedostatečnou kapitalizací Silvergate a nedostatky v řízení.

Společnost Silvergate Capital Corporation, mateřská společnost banky, také nedávno odložila podání výroční zprávy a Komisi pro cenné papíry (SEC) v březnovém reportu sdělila, že je dle svých vlastních slov „méně než dobře kapitalizovaná“. Ostatní bankovní služby Silvergate momentálně fungují normálně. Je to dost možná signál definitivního konce miláčka pandemického kryptobullrunu, naznačovala by to ostatně i přítomnost úředníků z Federal Deposit Insurance Corp, to ale možná není to hlavní.

Na kolaps Silvergate se spekuluje již nějak čas. Otázkou je spíš, co to znamená pro budoucnost on-ramp a off ramp kryptoměnových služeb. Se Silvergate každopádně přerušila spolupráci řada významných společností kryptoměnového a blockchainového průmyslu, včetně společností Circle, Blockchain.com, Wintermute, GSR, Coinbase a Paxos.

Svět kryptoměn dlouhodobě trápí problém styku s tradičním finančním systémem. Chce-li si uživatel koupit bitcoin nebo jinou kryptoměnu, musí na úplném začátku komunikovat s tradičním bankovním systémem. Ten má k odvětví dlouhodobě velmi komplikovaný a podezřívavý vztah.





Pokusů tento problém vyřešit prostřednictvím specializované kryptobanky bylo více, stejně tak jejich neslavných konců. Silvergate patřila mezi ty, kterým se povedlo oba světy přísně regulovaného bankovnictví a kryptoměn efektivně skloubit. A instituce ji za to milovaly. Ještě na konci roku 2022 měla Silvergate 94 klientů z řad krypto burz a 894 institucionálních investorů. Nyní nezůstává fakticky jediná adekvátně velká alternativa (řádově menšími zůstávají nové fin tech platformy, jako BVNK či Fiat Republic) – Signature Bank, její produkt Signet, který nabízí podobnou službu jako SEN, má ale mnohem přísnější podmínky užití a nedosáhnou na něj zdaleka všichni. Celý průmysl také nyní de facto spoléhá na jedinou kartu. Pokud by se dostala do potíží i ta, dolarová likvidita v krypto prostoru může začít rychle vysychat.

Co se týče sítě umožňující 24/7 přesun fiat kapitálu v krypto prostoru, zůstává zde ještě jedna alternativa, nad kterou se ale postupně pro změnu stahuje regulatorní smyčka, která může tento obří průmysl do budoucna prakticky zadusit – stablecoiny.

Od roku 2017 například tržní podíl objemu tetherových obchodů pro obchodní páry BTC vůči obchodům, kdy byl použit přímo dolar, vyšplhal z pouhých 3 % na 92 %. Své novodobé maximum přitom zažil po kolapsu burzy FTX. Konec sítě SEN je podobnou černou labutí, která úlohu stablecoinů v čele s Tetherem ještě posílí. Když tradiční banky nerady posílají peníze na krypto burzy, uložíte si je místo toho u vydavatele stablecoinů a na burzu pošlete stablecoiny. Háček je hlavně v tom, že emitenti stablecoinů stále potřebují přístup k nějaké spřátelené „krypto“ bance, takže riziko se nyní ještě více koncentruje.

Autor: Kaiko

Další nepříznivou kartou ve hře je ale stále nepříznivější nálada na americkém bankovním trhu a mezi tamními regulátory. Ta by mohla představovat zajímavou příležitost pro Evropu a evropské trhy. Trend se již dokonce formuje.

Autor: Kaiko

Podmínkou je ovšem, že to Evropští zákonodárci příliš přísnou regulací také nezazdí. V roce 2022 klesl počet nových obchodních párů denominovaných v dolarech na centralizovaných kryptoburzách ze 400 na 326, oproti tomu počet nových párů v eurech vzrostl z 96 na 165. Objemy jsou ale zatím nesrovnatelné.

Autor: Kaiko

Dolar i stablecoiny, které jsou na něj vázané, ještě minimálně nějaký čas zůstanou základem kryptoekonomiky a jak budou Američané utahovat kolem používání obou kanálů smyčku, bude příliv likvidity na krypto trh váznout.

Malé ohlédnutí za vzestupem a pádem Silvergate

Problémy kalifornské banky, zaměřující se na služby pro krypto klienty, se začaly formovat po krachu Bankman-Friedovy burzy FTX. Banka nejprve čelila masivním výběrům, které přesáhly částku 8 miliard dolarů. Trhy po lehce opožděném odhalení tohoto aktu následně poslaly akcie mateřské společnosti Silvergate Capital o desítky procent dolů.

Cílem prodejců krátkých pozic byla ale banka již od loňského listopadu, ztráty byly tak obrovské, že se akcie firmy staly spolu s akciemi MicroStrategy miliardáře Michaela Saylora nejshortovanějšími krypto akciemi roku. Banka byla následně donucena oznámit, že má sice dostatek hotovosti na pokrytí zbývajících vkladů, ale v očekávání delšího období nízkých vkladů rekalibruje své výdaje a přehodnotí strukturu příjmů.

Silvergate vyrostla a nakonec také doplatila na stejné partnerství. Jako jedna z největších institucí ochotných půjčovat kapitál kryptoměnovým společnostem se totiž časem dostala také k poskytování bankovních služeb burze FTX a tradingové společnosti Alameda Research. Toto partnerství ji na počátku pandemie pomohlo k až zázračnému růstu a z malé lendingová společnosti se stala regulérní banka. Když ale svět zjistil, kdo stál za podstatnou částí tohoto úspěchu, vypukla panika a začal run na vklady.

Od konce loňského září do konce roku klesly vklady z 8,1 na pouhých 3,8 miliardy dolarů. Bankovní instituce tak musela v závěrečném čtvrtletí roku rozprodat aktiva ve výši 5,2 miliardy dolarů za cenu ztráty 718 milionů dolarů, aby si vůbec udržela provozní likviditu. Firma navíc koncem loňského roku obdržela půjčku 4,3 miliardy dolarů od americké agentury Federal Home Loan Bank, na zastavení paniky to ale bylo zjevně málo.

Jako by nebylo provozních potíží dost, Silvergate je zároveň vyšetřována kvůli převodům zákaznických prostředků uživatelů burzy FTX do tradingové společnosti Alameda. Vysloužila si tím dokonce nechtěnou pozornost amerických senátorů.