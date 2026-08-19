Když VMware přestane být jistotou: jak cloud provider vybírá novou IaaS platformu

Po změnách obchodního a partnerského modelu totiž přestala být virtualizační platforma pouze technickou otázkou. Stala se strategickým rozhodnutím o kontinuitě služeb, ekonomice provozu a budoucí (ne)závislosti na dodavateli. Jak v takové situaci vybrat platformu, která se stane dlouhodobým základem pro poskytování IaaS cloudových služeb?
Co se dozvíte v článku
Virtualizační vrstvu jsme v Geetoo dlouho považovali za samozřejmost. VMware byl de facto standardem pro enterprise řešení a představoval pro nás mnohem více než jen virtualizační platformu. Mohli jsme se spolehnout na robustní funkce, mezi které patřil stabilní clusterový provoz, live migrace virtuálních strojů, vysoká dostupnost, automatický load balancing a silný ekosystém nástrojů pro správu a automatizaci. Současně byl také pilířem našeho obchodního a partnerského modelu, na kterém jsme úspěšně dlouhodobě stavěli naše cloudové služby.
Jako provozovatel public cloudu jsme se opírali o vyspělou multi-tenancy, tedy schopnost bezpečně oddělit stovky našich zákazníků a jejich prostředí pomocí VMware Cloud Directoru. Sílu celého stacku navíc dlouhodobě posilovala síťová a bezpečnostní vrstva NSX, která přinesla virtualizaci sítí, mikrosegmentaci a distribuovaný firewall. Vše fungovalo hladce. Pak přišla akvizice společnosti VMware firmou Broadcom.
Když se mění pravidla hry
Po převzetí VMware společností Broadcom (obchod za 69 miliard USD proběhl v roce 2023) se nezačalo měnit jen produktové portfolio, ale také obchodní a partnerský rámec. Portfolio se výrazně zjednodušilo. Orientace se přesunula na private cloud, předplatná a balíčková řešení. Současně Broadcom přestavěl i partnerský ekosystém pro cloud service providery a v dalších krocích otevřeně mluvil o zužování okruhu autorizovaných partnerů v řadě trhů. Začal jsem vnímat, že se mění předvídatelnost obchodního modelu, partnerského prostředí a dlouhodobé stability provozu. (Na Lupě jsme o situaci psali předloni třeba v textu VMware ukončuje bezplatnou verzi hypervizoru vSphere (ESXi), nejistota pod novým majitelem trvá).
To všechno se navíc neodehrálo ve vakuu. Už v roce 2024 si Evropská komise od Broadcomu vyžádala informace k licenčním změnám VMware po stížnostech podnikových uživatelů a oborových skupin. V březnu 2026 pak evropské sdružení CISPE podalo k Evropské komisi antimonopolní stížnost proti Broadcomu kvůli změnám v programu VMware Cloud Service Provider. Podle CISPE se problém netýká jen cen, ale i omezení přístupu evropských cloud providerů k možnosti dále nabízet služby postavené na VMware. Ať už regulatorní a obchodní debata dopadne jakkoli, pro mnoho zákazníků i nás providerů padla představa, že VMware zůstane správnou a udržitelnou volbou i do dalších let.
V tomto kontextu jsme v Geetoo Technology odstartovali debatu o budoucí podobě našeho cloudového stacku. Vznikl tak dlouhodobý strategický projekt s jasným cílem – najít platformu, na které bude možné postavit budoucnost našeho public cloudu při zachování provozní i obchodní kontinuity a zároveň omezit riziko vendor lock-inu.
Cloud provider nehledá hypervizor
Když náhradu za VMware hledá běžná firma, typicky řeší především provoz vlastních workloadů. Když ji hledá cloud provider, zadání je podstatně širší. Nová platforma musí unést celý provozní a obchodní model. Nejde jen o „vytáčení virtuálních strojů“, ale o službu, jejíž kvalitu zákazník posuzuje podle dostupnosti, škálovatelnosti, rychlosti, bezpečnosti i úrovně samoobsluhy.
Pro můj tým to znamenalo několik klíčových požadavků. Nové řešení muselo podporovat plnohodnotné multitenantní prostředí, samoobslužný provisioning, síťovou izolaci tenantů, správu edge firewallů, vysokou míru automatizace a model pay-as-you-go. Současně bylo zásadní zachovat kompatibilitu se stávající hardwarovou infrastrukturou včetně Fibre Channel storage, aby projekt nespustil zbytečně drahou a rizikovou generační výměnu celé infrastruktury.
Vedle technické vhodnosti jsme od začátku řešili i dlouhodobou ekonomiku, provozní osvojitelnost a schopnost dál službu bezpečně rozvíjet. Jinými slovy: Nehledali jsme „levnější“ řešení, které bude VMware co nejvíc připomínat. Hledali jsme platformu, která dokáže obstát jako základ public cloudu i v dalších letech.
Na výběru pracoval expertní tým složený ze zástupců vedení, sales, pre-sales i technických specialistů. O podobných projektech se snadno mluví jako o čistě technologickém rozhodnutí, ve skutečnosti ale rozhodují i otázky typu: Jak se bude platforma prodávat? Jak složité bude ji provozovat? Jak rychle ji tým zvládne převzít do rutinní správy? A jaký dopad bude mít dnešní rozhodnutí na naše zákazníky i celý cloudový business za pět nebo deset let?
Výběr nové platformy
Zvolili jsme strukturovaný vícekriteriální proces hodnocení, který probíhal ve třech navazujících kolech. První představoval eliminační filtr, jehož cílem bylo co nejrychleji vyřadit řešení, která nám přišla zajímavá na papíře, ale nesplňovala základní potřeby cloud providera.
Pokud platforma neuměla plnohodnotnou multi-tenancy, self-service provisioning, síťovou izolaci tenantů, práci se stávající storage vrstvou nebo zákaznicky ovládaný edge firewall, nemělo smysl jít dál. Už v této fázi se ukázalo, že srovnávat platformy jen podle seznamu funkcí nestačí. Rozhodovat musí konkrétní provozní kontext.
V prvním kole jsme proto vyřadili i některá známá řešení, jako Platform9, OpenNebula, nebo Nutanix HCI. V našem scénáři public IaaS cloudu nesplňovaly naše požadavky zejména na zákaznický portál, marketplace, podporu Fibre Channel storage nebo enterprise readiness. Red Hat OpenShift jsme nehodnotili jako přímou náhradu IaaS vrstvy, protože jde primárně o kontejnerovou platformu. Microsoft System Center zase narážel na slabší self-service model a silnou vazbu na Hyper-V. Nešlo přitom o hodnocení kvality těchto technologií jako takových, ale výhradně o jejich vhodnost pro konkrétní požadavky našeho cloudového řešení z pohledu technických a obchodních týmů.
Teprve u shortlistu přišlo na řadu detailní bodové hodnocení v reálném prostředí. Nehodnotili jsme jen vhodnost samotné virtualizační vrstvy, ale i networking, storage, integrace zálohování, kvalitu samoobslužného portálu, API, automatizace a podporu režimu pay-as-you-go.
Souboj finalistů
V užším výběru jsme zjistili, že každá z alternativ má logicky jiné silné stránky a omezení. Některá řešení nabízela velmi dobrý zákaznický portál nebo rychlejší cestu k nasazení, ale přinášela vyšší závislost na konkrétním vendorovi nebo licencované vrstvě. Jiná nám přišla atraktivní svou jednoduchostí, ale v našem scénáři narážela na omezení v oblasti práce s Fibre Channel storage, rozsahu dostupné podpory nebo šířky enterprise ekosystému.
V rámci shortlistu jsme testovali mimo jiné Apache CloudStack, který je navržený pro IaaS a multitenantní prostředí. Pro náš účel se nám jevil spíše jako méně otevřené řešení s menším rozšířením ve velkých produkčních prostředích a nižší flexibilitou ve vztahu k našim specifickým požadavkům na dlouhodobý rozvoj platformy a přizpůsobení konkrétnímu provoznímu modelu. Z dalších platforem jsme analyzovali také Virtuozzo, u kterého jsme jako hlavní limity vnímali uzavřenější charakter řešení, vyšší riziko vendor lock-inu a nižší dynamiku vývoje v některých oblastech platformy.
Vedle toho se v debatě přirozeně objevil i Proxmox Virtual Environment. Ten vnímám jako velmi zajímavou a praktickou platformu, zejména pro menší prostředí, nižší počet nodů nebo jednodušší private cloud scénáře. Naši technici s Proxmoxem pracují, umí ho nasazovat a v těchto typech projektů s ním počítáme. Pro náhradu hlavní public cloud IaaS platformy ale byly rozhodující jiné parametry.
Po vyhodnocení všech finalistů se výběr postupně zúžil na řešení, která dokázala nejlépe spojit technologickou otevřenost, kompatibilitu se stávající infrastrukturou, automatizaci a dlouhodobou provozní udržitelnost. Teprve ve finální fázi pak začala hrát hlavní roli kritéria, která se obtížněji vyjadřují bodovým hodnocením: dostupnost know-how, strategická otevřenost platformy, riziko nového vendor lock-inu, dlouhodobá udržitelnost, očekávané celkové náklady na vlastnictví (TCO) a reálná schopnost interního týmu vybrané řešení adoptovat, dlouhodobě rozvíjet a provozovat.
Co skutečně rozhodlo
Zvenku se podobné rozhodnutí často zjednodušuje na cenu licencí nebo výkon hypervizoru. U cloud providera ale takto jednoduše rozhodovat nelze. Ve skutečnosti rozhodovalo několik vrstev současně.
První byla architektonická otevřenost. Pokud už jednou trh ukázal, jak citlivá může být závislost na jednom dodavateli, je logické, že se mnohem víc soustředíme na míru otevřenosti, modularitu a budoucí svobodu vyjednávání.
Druhou byla kompatibilita s existující infrastrukturou. Smyslem projektu nebylo nahradit VMware za jinou platformu za cenu nutnosti obměnit celé hardwarové zázemí. To by z náhrady virtualizační vrstvy rychle udělalo výrazně širší a rizikovější infrastrukturní projekt.
Třetí byla schopnost zachovat charakter public cloudové služby: multitenantní provoz, samoobslužné prostředí, síťové služby, automatizace a billingový model, na který jsou zákazníci zvyklí. A čtvrtou byl provozní faktor, tedy to, zda dokážeme kolem nové platformy dlouhodobě budovat vlastní know-how, rozvíjet interní kompetence a nezávislost na externích dodavatelích.
Vítězem se stává…
Ve finálním hodnocení se interní expertní panel shodl na platformě OpenStack. Nebylo to rozhodnutí jedince a nerozhodla jedna konkrétní funkce, ale celkový soulad s tím, co od budoucí IaaS platformy potřebujeme. Klíčová byla otevřenost platformy, omezení vendor lock-inu, kompatibilita s Fibre Channel storage, podpora multi-tenancy a vysoká míra automatizace.
OpenStack dnes podle mě není zajímavý jen jako open-source alternativa k VMware. Je silný tím, že jde o otevřený a modulární ekosystém, který dává prostor pro volbu konkrétních komponent, integrací i budoucího směru rozvoje. Nejde o uzavřený produkt s pevně definovaným směrem rozvoje, ale o platformu, kterou lze skládat podle našich požadavků. Právě to je pro cloud providera důležité: nevybírat jen technologii pro krátké období, ale základ služby, který obstojí i v delším horizontu.
Důležitým faktorem byla také celková vyspělost ekosystému. OpenStack se používá ve velkých enterprise, akademických i technologicky náročných prostředích už více než deset let a má kolem sebe rozsáhlou komunitu, množství modulů, integračních možností i dostupné know-how. Pro Geetoo Technology tak představuje platformu, která nabízí nejen technologickou otevřenost, ale i nezávislost a dostatečnou zralost pro budování dlouhodobé IaaS služby.
Jedna univerzální cesta není
Změny kolem VMware podle mého názoru nevedou k tomu, že by celý trh našel jednu univerzální náhradu. Vnímám to spíše tak, že různé scénáře vyžadují různá řešení. Výběr platformy musí vždy vycházet z potřeb každé organizace a co nejlépe odpovídat konkrétním provozním, obchodním i ekonomickým požadavkům.
Jsme přesvědčeni, že pro náš velký multi-tenantní public cloud dává největší smysl otevřený a modulární systém typu OpenStack. Pro menší private cloud prostředí, jednodušší infrastrukturu nebo zákazníky s menším počtem nodů může být velmi dobrým řešením Proxmox, který rovněž patří mezi platformy, se kterými máme praktické zkušenosti a které úspěšně nasazujeme u našich zákazníků v menších single-tenantních řešeních.
Jako Managing Director vnímám ještě jeden důležitý rozměr celého projektu. Za velký přínos považuji propojení našich technických a obchodních týmů a zapojení jednotlivých členů týmů do společného rozhodování a odpovědnosti za výsledek.
Technologie i podmínky na cloudovém trhu se budou měnit i v dalších letech. Naším cílem proto není vsadit na jednu konkrétní technologii, ale budovat cloudové služby, které jsou bezpečné, škálovatelné, dlouhodobě spolehlivé a ekonomicky udržitelné. Na tento směr navazuje – mimo jiné – úspěšný audit SOC 2 Type II, který ověřil fungování našich provozních a bezpečnostních procesů. Zákazník se tak může soustředit na svůj business a technologickou komplexitu nechat na nás.
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem