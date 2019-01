 »  Když zamrzne peklo: jak dopadne spojení digitalizace státní správy a grafického tendru

Registrovat se do tohoto nástroje je možné pouze s elektronickým podpisem, o který si můžete zažádat např. u České pošty, která spravuje tool PostSignum. Pro grafiky běžná věc, ale jelikož jsem výjimka, ne zrovna user-friendly proces na pobočce jsem absolvoval (a abych jej využil, zuřivě digitálně podepisuji každý mail, protože to každý řeší).

Neustále držte krok s dobou, i když se v digitálu pohybujete denně. Prázdná fráze. Co se ale stane, pokud se rozhodnete jít proti proudu a navzdory všem očekáváním to uděláte přesně naopak? Jak mocný bude takový nástroj ve spojení s českým švejkováním? Vítejte v Česku 2018.

Mimochodem browser z roku 2013, ale možná to bude jen Mac non-friendly prostředí, což je docela běžné, beru tedy na vědomí (sic). Dostávám se do registrace, která doporučuje předem vyzkoušet funkčnost certifikátu.



Autor: Tom Garcy

Ano, čtete správně. Silverlight. Plugin, který přestal podporovat samotný Microsoft již v roce 2012, nepodporuje ani oknům domácí prohlížeč Edge. A vy máte navíc Mac. Po pouhých pár hodinách zkoušení snad všech existujících prohlížečů a jejich nastavení se mi povedlo plugin spustit v browseru SeaMonkey (nevím, dál). Snad je tento plugin (považovaný za bezpečnostní hrozbu) použit pouze pro nahrání certifikátu.

Fun Fact #2: Během registrace mimochodem zadáváte své IČO, což vyplní část formuláře automaticky daty z ARES (lekce 2: Administrativní registr ekonomických subjektů). To vše podepisujete svým elektronickým podpisem, takže není pochyb, kdo je registrovanou osobou. I přesto je nutné nahrát SKEN výpisu ze živnostenského rejstříku. Nechám vás chvíli přemýšlet.

…pouze pro nahrání certifikátu.

Pouze.

My ale jdeme proti proudu, vzpomínáte?

Takže není.



Autor: Tom Garcy Microsoft Silverlight není udržován od roku 2012.

Celý systém NEN je totiž v Silverlight.

S ohledem na širokost používání tohoto pluginu by se dalo dokonce říct, že NEN JE Silverlight.

Úspěch registrace vás vyděsí vykřičníkem, ale protože jsme momentálně vzhůru nohama, je zde brán pozitivně.



Autor: Tom Garcy Pozor! Úspěch

Fun Fact #3: Správa systému NEN, běžícím na nijak aktualizované technologii, stojí 100 mio korun ročně. Ano, ÚOHS to také řeší.

Co umí NEN nejlépe (nebo-li nenejlépe), nazývám jako umělec malířským plátnem. Při kliknutí na většinu položek velice jasného menu se totiž zobrazí různé variace na toto:



Autor: Tom Garcy Screen jsem kvůli technologii občas zkusil „odstát“ pár desítek minut, bohužel, obraz se sám nenamaluje.

Díky title okna se alespoň dozvíte, co NEN znamená.

Jinak nástroj, na který od poloviny roku 2018 musí povinně přejít veškerá státní správa, vypadá takto:



Autor: Tom Garcy Systém má řadu příznivců zejména na pražské Letné.

Pořád chcete v ČR volit přes internet?

Open Call: Národní muzeum

Základ pro tendr máme myslím solidní. Na začátek se hodí říct, že instituce typu NM (lekce 3: Národní muzeum) mohou systém NEN používat dobrovolně, což vzhledem k benefitům vypsaným výše nenechává jinou možnost.

Využít jej.

Se zadávací dokumentací nechci dlouze zdržovat, důležité je, že pro NM tendr spravuje soukromá firma Rinoceronte, která také odpovídá na všechny dotazy. Důležité je to slovo „odpovídá“, jehož význam nemá nic společného se smysluplností.

Pro všech pět částí expozice, které se táhnou od pravěku až do 20. století, byly dodány texty týkající se Česko-moravsko-slovenského vyrovnání, které se dle zadání velmi snadno hodí také pro expozici prvohor. Zkrátka trošku náročnější. Podobně byla dodána i obrazová příloha.



Autor: Tom Garcy Jediné fotografie exponátů, dodané ve Wordu. Snadno použitelné např. pro expozici Dějiny 20. století nebo k popisku fotografie s Václavem Havlem (povinná součást zadání)

Fun Fact #4: Je třeba poznamenat, že při požadavku na profesionální výsledek se s obrázky ve Wordu pracuje trochu obtížně.

Nutno říci, že jsem byl jeden z těch, který si napsal o obrázky samostatně. Byly dodány zvlášť, avšak pouze k těm dokumentům, o které jsme si řekli.

Další součástí zadání byl požadavek na vizualizaci, tj. montáž grafického řešení do vizualizace expozice.

Dodané ve Wordu. V následující odzbrojující kvalitě.



Autor: Tom Garcy Úroveň vizualizace pro instituci velikosti Národního muzea.

Odzbrojující v tom, že je těžké do vizualizací cokoliv montovat, spíš bych šel cestou demontáže.

Dá se od dodavatele očekávat profesionální a špičkový výsledek hodný Národního muzea, pokud zadavatel předává data tímto způsobem a v takové kvalitě?

S mírnou hořkostí pak v této fázi musím připomenout, že spolupořadatelem byl Czechdesign. Jeho tendry více než respektuji, vždyť jsme také s mým bývalým U+D jeden vyhráli a v dalším skončili na 3. a 5. místě za sta návrhů. Není mi ale příliš jasné, jak mohla vypadat spolupráce či zamyšlení nad obsahem tendru, pokud i na vlastním webu spoluorganizátor uveřejní ke stažení obrázky ve Wordu (zpětně jsem zjišťoval, jak moc měl Czechdesign svázané ruce, držím proto palce do budoucna, aby NM byl ojedinělý případ).

Zajímavé zadání však postřehli také kolegové.

A začali se ptát.

Pojďme se podívat na pár otázek zaslaných pořadateli, které byly uveřejňovány v systému NEN a které nám trochu více objasní, jakým způsobem může soukromá firma obstarávat grafický tendr (se kterým má dle prázdných referencí na svém webu bohaté zkušenosti) a jaký je její a zadavatelův pohled na úroveň požadovaných výstupů.

Otázka neznámého kolegy 1: „(5 různých okruhů pro vysázení popisků a dvoustránky publikace) … Nicméně tam jsou jen ukázky z okruhů dějin. Tedy bude možné dostat tyto materiály ke každému okruhu zvlášť?“

Rinoceronte: „Příklady textů pro další 4 expoziční části k dispozici nejsou a jejich zveřejnění Zadavatel nechystá. Zadavatel vychází z předpokladu, že obsah textu není pro grafický návrh podstatný, důležitější je jeho objem.“

Co máte proti lorem ipsum?

I když i na to došlo. V anglické verzi.

Otázka neznámého kolegy 2: Mohu alespoň v případě, že budu navrhovat třeba panel pro okruh „Příroda, zázraky evoluce“, vyhodit fotku Havla a dát tam třeba mamuta? To platí i pro ostatní okruhy. Ta fotka bude totiž nejvýraznější prvek celé kompozice a je divné tam mít zcela zavádějící obrázek. Je to to samé jako navrhovat menu do restaurace a místo fotky horké čokolády tam dát pro ilustraci, „že tady bude nějaká fotka“, třeba fotku mezipražcového drapáku. Celkový dojem z návrhu menu Vám to potom zcela změní.

Čili: Oproti tomu, co píšete – obsah je v grafickém designu zcela zásadní.

Závěrem jedna z odpovědí Rinoceronte:

„Vzhledem k tomu, že materiál, konkrétní typ umístění/uchycení daného nosiče grafiky ani jeho rozměr není ve většině případů dosud stanoven, nelze v současné chvíli koncept grafického řešení limitovat. Zpracování konceptu grafického řešení jednotlivých expozičních celků je ideové a následně se přizpůsobí limitům, které vyvstanou v průběhu realizace.“

Také dostáváte dojem, že je vlastně úplně jedno, co a jak uděláte, jaký text použijete, jaké obrázky, zkrátka něco dejte dohromady, inspirujte se náhodnými skicami a návrh je na světě? Přístup, který jistě zaslouží pochvalu a přivádí traffic klukům z Trendlist.org.

Úroveň relevantnosti podobných odpovědí pak asi nejlépe ilustruje můj dotaz na dodání fotografií interiéru NM, kam bych mohl lépe namontovat např. vstupy do expozic (dle mého pravidla udělat vždy něco navíc). Abych byl korektní, žádal jsem pár dní před jeho znovuotevřením, kdy vzhled interiéru ještě nebyl veřejně známý.

Dle odpovědi mi však zadavatel vyhověl, stáhnul jsem si tedy velký .zip soubor a šel se kochat.



Autor: Tom Garcy



Autor: Tom Garcy



Autor: Tom Garcy

Zatlačil jsem slzu v oku ohromen, jak bude nová expozice vypadat a jak perfektně dokážu dodané fotografie využít pro mé vizualizace.

Koruna celého tendru jsou pak pokyny pro nahrání do systému NEN. Žádné totiž nejsou. Netušil jsem ani, jak vůbec danou veřejnou zakázku v systému najít, natož pak kam a jak návrh nahrát. Odkaz z checklistu Czechdesignu je navíc chybný.

Bylo by zajímavé zjistit číslo kvalitních uchazečů, které celý tento kolotoč odradil, nebo prostě jen nezvládli operaci NEN.

A jak celá věc končí?

Vyrobil jsem své návrhy včetně vizualizací, strávil několik hodin snahou nahrát je na správné místo v NEN, vytisknul je, nahrál na flashku a vedle el. podání podal i osobně. Dotázal jsem se, zda vše proběhlo v pořádku, protože takový systém přetéká důvěrou.

Odpovědí mi bylo, že k ověření dojde až po uzávěrce.

Pokud bylo nahráno špatně, nemáte možnost to napravit.

Rád žiju na hraně.

Po dvou týdnech mi přišlo vyrozumění.

Nabídka je nepodaná.

„Data jsou zašifrována vaším elektronickým podpisem a ne klíčem dodaným NM.“

Ten je, pravda, často zmiňován v zadávací dokumentaci. Tak často, až je tam jen jednou. A aby bylo jasné, k čemu je, chybí jakýkoliv popis, jak, kdy a proč jej použít a jakou spojitost má s NEN. Na můj dotaz, kde jsem tuto informaci měl získat, mi již nebylo odpovězeno.

Zadavatel tak prý nemohl data otevřít.

K listinnému podání se nepřihlíží. I když je k němu flash s daty, které jsou 1:1 s těmi nahranými do NEN.

Nabídku jste nepodal.

Zkusíte to příště?