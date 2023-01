Konec prodejů Windows 10, Poznámkový blok dostane záložky, česká hra s Chuckem Norrisem

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Microsoft ukončí prodej elektronických licencí Windows 10 Home a Pro. Poslední den prodeje má být 31. ledna. Podpora desítek má běžet do října roku 2025.

Microsoft potvrdil, že opět investuje do organizace OpenAI, má jít o deset miliard dolarů. Dříve to bylo přes miliardu. Peníze se využijí k dalšímu rozvoji ChatGPT a dalších prvků AI. Microsoft tyto technologie nasazuje v cloudu Azure a mluví o tom, že v éře umělé inteligence chce hrát vůdčí roli. Ředitel OpenAI zase uvedl, že prozatím žádnou skutečnou umělou inteligenci nemá.

Objevila se základní deska pro ruský serverový procesor Baikal-S. Baikal jsou ruské procesory postavené na ARMu, které to ale mají blbé. Rusko je totiž po invazi na Ukrajinu pod sankcemi, takže nemá kde vyrábět. Původně se mělo produkovat pomocí 16nm procesu u TSMC. Desku měla na starost firma Eliptech, což je součást cloudové sekce Sberbank.

Nvidia má nástroj, který na webkameře automaticky předělá vaše oči tak, aby se dívaly do kamery. Je to součást nabídky softwaru Nvidia Broadcast. Funkce je dostupná jen pro majitele karet GeForce RTX.





Němci od Japonců koupili v Praze vyvíjené „perpetuum mobile“, půjdou s ním na burzu. Německý EnOcean (spin-off Siemensu) konkrétně od Renesas Electronics získal sekci smart serveru. Tu Renesas koupil společně s Dialog Semiconductor a naznal, že se chce věnovat pouze své klíčové oblasti, tedy čipům. Renesas má v Praze R&D, které zdědil i EnOcean, a v Praze staví hlavní softwarový vývoj.

Češi chystají hru s Chuckem Norrisem. Vyvíjí ji brněnské InGame Studios. Zajímavý je byznys na pozadí. InGame staví na základech BadFly Interactive, do které investovala hazardní firma Synot. Ta měla podíl třeba v brněnských Madfinger Games. Následně se objevili investoři ze Švédska a Itálie, kteří InGame převzali a nyní platí zhruba 150 lidí. Crime Boss: Rockay City vyjde už v březnu.

Microsoft do Poznámkového bloku přidal podporu záložek (tabů). Prozatím je tato verze k dispozici pro členy programu Windows Insider, později se ale dostane i do běžných Windows 11. Notepad je postupně vylepšovaný, má i tmavý režim. Taby přibyly také do Průzkumníka.

Na Cnews.cz najdete test procesoru AMD Ryzen 5 7600, tedy verze bez X. Tyto varianty AMD vypustilo na trh nedávno. Jde o verze s výrazně nižší spotřebou, ale skoro stejným výkonem. Testy vycházejí velice dobře. Problémem nové generace Ryzenů jsou ovšem nadále vysoké ceny desek a pamětí DDR5.

Computer History Museum zveřejnilo zdrojové kódy počítače Apple Lisa, respektive operačního systému Lisa OS 3.1. Napsaný je v Lisa OS, stahovat lze tady.

SK hynix představil nejrychlejší mobilní paměťové čipy LPDDR5T. Dosahovat mají až na 9,6 Gb/s, což je o třináct procent více než u modelů LPDDR5X. Pracují s napětím 1,01 až 1,12 V. Sériová výroba odstartuje v druhé polovině roku na 10nm procesu.

Zajímavé video, které rozebírá myšlenku samopájecího plošného spoje, a to za pomoci ohřívání samotného plošňáku:

Klíčová evropská polovodičová společnost ASML měla velmi dobrý rok. Tržby vyskočily za 18,6 na 21,2 miliardy eur, zisk činil 5,6 miliardy eur. Vedení upozorňuje, že na obzoru vidí nejistoty. Jde zejména o neustálé politické tlaky na vývozní embarga. Ty po nizozemské vládě chtějí USA a odstavit tak Čínu od výroby čipů. Zablokován už byl vývoz EUV strojů, restrikce se mají rozšířit. Šéf ASML varuje, že si Čína pod tímto tlakem vytvoří vlastní kapacity.

Evropská čipová firma STMicroelectronics v roce 2022 zvýšila tržby o 26 procent a zisk o 92 procent. Konkrétně jde o celkové částky 16,1 miliardy dolarů a 3,96 miliardy dolarů. Letos chce společnost investovat čtyři miliardy dolarů, zejména do posílení výroby 300mm waferů a výroby na bázi karbidu křemíku. STMicro provozuje zhruba dvousethlavé designové centrum v Česku.

GitHub už má sto milionů aktivních uživatelů. Před deseti lety to byly tři miliony. V době, kdy ho Microsoft kupoval za 7,5 miliardy dolarů, to bylo 28 milionů.

Výsledky Microsoftu za poslední kvartál jsou zajímavé. Tržby z oblasti osobních počítačů spadly o 19 procent, licence Windows se propadly o 39 procent. Jde o postcovidové poklesy, kdy se prodávaly počítače ve velkém, což už dnes neplatí a naopak jde o největší sešup od devadesátých let. Microsoft tradičně dělá dobrá čísla díky růstu cloudu všeho druhu.

SAP propustí tři tisíce lidí a hledá kupce na svůj podíl v Qualtricsu. Propouští se 2,5 procenta pracovní síly.

Dell kupuje izraelskou firmu Cloudify, cena má být až sto milionů dolarů. Investory tohoto startupu byly firmy jako Intel nebo VMware. Jde o nástroj pro automatizaci v rámci technologií jako Kubernetes, Terraform a podobně.

Vyšel Wine 8.0. Má řadu vylepšení pro Direct3D, Unicode, audio- a videosubsystémy nebo Vulkan. Dokončen byl také převod knihoven do formátu Portable Executable.