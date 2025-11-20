Krátké vlny: Zase ty kmitočty. A co digitální pozemní televize?

Evropa se začíná připravovat na další Světovou radiokomunikační konferenci, která se koná 18. října – 12. listopadu 2027 v Šanghaji. Na této akci, která se koná každé čtyři roky, určují členské státy Mezinárodní telekomunikační unie pravidla pro využívání rádiového spektra. A jako vždy, i nyní se rýsují některé sporné body mezi různými (potenciálními i současnými) uživateli spektra.
Přípravy na konferenci v rámci Evropy byly hlavním tématem workshopu, který 13. listopadu 2025 v Bruselu uspořádaly Evropská komise a Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT). Na jednání se jako nejkontroverznější témata jeví identifikace dalšího spektra pro mobilní sítě nad 6 GHz a využití mobilních pásem pro konektivitu přímo mezi zařízeními (D2D). Tyto body představují střet mezi rostoucí poptávkou mobilního průmyslu po kapacitním spektru a rychlosti a potřebami stávajících uživatelů, zejména v oblasti obrany (NATO), kosmického výzkumu (ESA, EUMETSAT), letectví (Eurocontrol) a klasického terestriálního vysílání (EBU).
Další potenciální třecí plochou je příprava agendy pro WRC-31, konkrétně diskuse o budoucím využití cenného pásma pod 700 MHz, které je v současnosti v EU vyhrazeno pro digitální pozemní televizi (DTT). Zatímco mobilní operátoři usilují o přístup k tomuto pásmu pro zlepšení pokrytí, broadcasteři zdůrazňují jeho trvalou nezbytnost pro zachování životaschopného terestrického vysílání. Ostatně i v Česku mobilní operátoři prostřednictvím své asociace (APMS) začali brousit nože.
Zástupci NATO se poměrně razantně vyjádřili proti snaze mobilního sektoru určit pásma 4400–4800 MHz, 7250–8400 MHz a 14.8–15.35 GHz pro služby IMT (International Mobile Telecommunications). Výhrady kvůli ochraně stávajících satelitních služeb vznesli i zástupci EUMETSATu. Vzhledem k těmto omezením se jako nejpravděpodobnější kandidát pro mobilní využití v Evropě jeví pásmo 7125–7250 MHz, které by mohlo sloužit jako rozšíření horní části pásma 6 GHz.
Dalším tématem workshopu byly služby konektivity „Direct-to-Device“, která umožňuje přímou komunikaci mezi zařízeními například mezi mobilním telefonem a satelitem. Tyto služby se nyní opírají o čl. 4.4 Radiokomunikačního řádu, což ale neposkytuje silnou právní jistotu. Tento článek totiž dává jen obecný rámec pro přidělování rádiových kmitočtů, když říká, že „správy členských zemí nejsou oprávněny přidělovat kmitočty stanicím v rozporu s tabulkou přidělení kmitočtových pásem uvedenou v Řádu, nebo s jinými ustanoveními Řádu, s výjimkou výslovné podmínky, že tím nebude působeno škodlivé rušení službám, jejichž stanice jsou provozovány v souladu s ustanoveními Ústavy, Úmluvy a Řádu, ani že nebude pro takový příděl žádána ochrana před rušením působeným těmito službami.“.
EU by měla na WRC-27 podpořit vytvoření mezinárodního regulačního rámce s cílem zajištění ochrany pozemních IMT sítí (předpokládá se realizace studie a možné nové přidělení pro D2D konektivitu v klíčových mobilních pásmech (694–960 MHz, 1710–2200 MHz a 2500–2690 MHz). Evropa také chce podpořit dodatečné přidělení pro mobilní satelitní službu v pásmech 1,4 GHz, 1,6 GHz a 2 GHz, ale odmítnout dodatečné přidělení pro 2,1 GHz.
Z předběžné agendy pro WRC-31 vyčnívá určitě pro Česko důležitý bod agendy, a to budoucnost pásma pod 700 MHz (470 – 694 MHz). Toto pásmo je minimálně do roku 2030 chráněno pro digitální pozemní televizi a pro tvorbu programů a speciální události (PMSE). S ohledem na vysokou atraktivitu tohoto pásma pro IMT služby po něm usilovně pomrkávají mobilní operátoři, broadcasteři ale argumentují, že digitální pozemní televize i PMSE budou potřebovat přístup k tomuto pásmu i po roce 2030 a digitální pozemní televizi využívá v EU minimálně 40 % domácností.
Zasedala také Skupina pro politiku rádiového spektra (RSPG), poradní orgán Evropské komise. Ta doporučila přidělit většinu horního pásma 6 GHz, konkrétně 540 MHz v rozsahu 6585–7125 MHz, pro prioritní využití mobilními technologiemi, jako jsou 5G a 6G. Toto doporučení je reakcí na boj mezi mobilními operátory a výrobci Wi-Fi zařízení, kde mobilní operátoři usilují o licencované využití s vysokým výkonem a výrobci Wi-Fi zařízení o nelicencované využití s nízkým výkonem.
Pro zbývajících 160 MHz v pásmu (6425–6585 MHz) skupina RSPG navrhla odložit konečné rozhodnutí až po WRC-27. Je zřejmé, že členské státy se budou snažit vyvažovat různé zájmy a pokud WRC-27 identifikuje pro IMT, jak bylo zmíněno výše pásmo 7125–7250 MHz, existuje silný argument pro přidělení pásma 6425–6585 MHz pro Wi-Fi. V opačném případě bude pravděpodobnější, že i tato část pásma bude přidělena mobilním sítím. RSPG také doporučuje, aby CEPT prozkoumal technickou a regulační proveditelnost sdíleného, neprioritního využívání pásma určeného pro mobilní sítě (6585–7125 MHz) technologiemi Wi-Fi, a to zejména v oblastech bez mobilního pokrytí. Konečné rozhodnutí o povolení takového sdílení by však mělo zůstat v pravomoci jednotlivých členských států. Připomeňme, že v české Strategii správy rádiového spektra, kterou v letošním roce na návrh ČTÚ schválila vláda, si ČTÚ uložilo úkol „podílet se na vypracování evropsky harmonizovaného řešení s důrazem na prověření možností koexistence budoucího využití v rámci IMT a řešení pro indoor vysokokapacitní RLAN připojení terminálů a zařízení, za současné ochrany služeb, které pásmo využívají.“
A zajímavé bude sledovat, jak dopadne nakonec zpřístupnění pásma 26 GHz pro 5G a FWA. V roce 2020 stanovil ČTÚ základní podmínky pro využívání úseku 26,5–27,5 GHz pro experimentální provoz aplikací 5G a dalších, které splňují technické podmínky. Jak uvádí ČTÚ v již zmiňované strategii, regulátor připravuje podmínky pro zpřístupnění úseku 26,5–27,5 GHz s předpokladem otevření pásma v roce 2025, pro stanice a sítě veřejné i neveřejné, včetně využití v průmyslu. Ve svém návrhu chce regulátor zohlednit závěry národní studie, kterou zpracovalo MPO, s cílem navrhnout konkrétní podmínky alokace tohoto pásma pro komerční poskytování služeb. ČTÚ předpokládá autorizaci na bázi udělování individuálního oprávnění bez omezení počtu práv (to znamená bez nutnosti dražit spektrum). Tak uvidíme, zda ČTÚ sám sobě uložený termín stihne a do konce roku se dočkáme otevření pásma 26 GHz.
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem