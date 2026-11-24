Dnes večer proběhlo slavnostní vyhlášení 21. ročníku ankety Křišťálová Lupa. Odehrálo se v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky na ČVUT v Praze (CIIRC). Část vítězů vybírala odborná porota, o části rozhodlo hlasování veřejnosti. Vůbec poprvé získala vlastní kategorii umělá inteligence. Přinášíme kompletní výsledky.
Osobností roku 2026 se stává Zdislava Pokorná. Její podcastová série Tykačův svět zároveň bodovala v kategorii Mladá krev. Titul Projekt roku získalo Vítězství Heureky v soudu s Googlem.
Kategorie hodnocené veřejností
Influencer
Finalisté:
- Lucka (z4hranice)
- Jiří Burýšek
- Vojtěch Agraelus Fišar
- Natálie Schejbalová (@tady_tali)
- Icy Buchta
- Johana Bázlerová
- David Luu
Internetové obchodování
Finalisté:
Nástroje a služby
Finalisté:
Online video
- Kluci z Prahy
- Kecy & politika
- Jirka vysvětluje věci
Finalisté:
Podcast roku
Finalisté:
- Agáta Hanychová Podcast
- Zjisti víc
- Odkryto.cz
- Kudy běží zajíc
- Sirény
- Redneck
- Na jedné vlně s Bárou Divišovou
Zájmové weby
Finalisté:
Zpravodajství a publicistika
Finalisté:
Kategorie hodnocené porotou
Startup roku
- Carebot
- BottleCap AI
- E2B
- (4. –5.) Rossum.ai
- (4. –5.) TasteTown
- (6. – 9.) Elin.ai
- (6. – 9.) Grid.online
- (6. – 9.) PangeAI
- (6. – 9.) VR Rescue
- MAIA Labs – ColoMAIA II
Globální projekty českých tvůrců
- Kingdom Come: Deliverance II
- Mapy.com
- (3. – 4.) BottleCap AI
- (3. – 4.) Windy.com
- Apify
- SatoshiLabs
- (7. – 9.) E2B
- (7. – 9.) Mews
- (7. – 9.) Oktagon MMA
- Printables
- Servantes
Marketingová, obsahová a e-commerce inspirace
- Česká filharmonie – kampaň Naši Japonci nám rozumějí
- Online komunikace reality show Zrádci
- Oktagon: Tipsport Cage Game
- Storylab – inovativní podcastové formáty
- (5. – 6.) Okraj.cz
- (5. – 6.) Online komunikace okolo koncertu Ewy Farne v Edenu
- Czechoslayvakia
- (8. – 9.) PRAHO! project
- (8. – 9.) Yzomandias – online aktivity kolem oznámení koncertu v O2
Mladá krev
- Podcastová série Tykačův svět
- E2B
- (3. – 4.) Lakmoos
- (3. – 4.) tak.moment
- Nekrachni
- (6. – 8.) FaceUp
- (6. – 8.) Game of life
- (6. – 8.) LivelyCycle
- (9. – 10.) Sidequesty
- (9. – 10.) Synhawk
Osobnost roku
- Zdislava Pokorná
- Michal Pěchouček
- Josef Průša
- Tomáš Čupr
- (5. – 6.) Eva Pavlíková
- (5. – 6.) Tomáš Mikolov
- (7. – 8.) Jindřich Fáborský
- (7. – 8.) Pavlína Louženská
- (9. – 11.) Apolena Rychlíková
- (9. – 11.) Daria Hvížďalová
- (9. – 11.) Lukáš Klučka
Projekt roku
- Vítězství Heureky v soudu s Googlem
- Donio
- (3. – 6.) BottleCap AI
- (3. – 6.) Moravec.cz
- (3. – 6.) Portál občana
- (3. – 6.) Přijímačky na školu
- Prodej aplikace Rouvy
- (8. – 9.) Alza otevírá český trh humanoidní robotiky
- (8. – 9.) Mews
- Spuštění národní páteřní kvantové sítě
AI projekt
- Duvo.ai
- Cerna.AI
- (3. – 4.) E2B
- (3. – 4.) Seznam asistent
- (5. – 6.) MAIA Labs – ColoMAIA II
- (5. – 6.) Rossum.ai
- Synhawk – AI detekce deepfakes pro Vodafone Verify
- (8. – 9.) Lakmoos
- (8. – 9.) Uttero
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