 »  Kvantová kryptografie pro bezpečnou distribuci klíčů

Účelem kryptografie je zajistit, aby přenášená informace měla smysluplný (a původní) význam jen pro zamýšleného příjemce, i když se dostane do rukou jiných příjemců. Zajišťuje to systematické šifrování původní zprávy. Dnešní šifrovací mechanizmy jsou dostatečně známy a bezpečnost přenášených informací závisí především na tajném klíči, složeném z náhodně zvolené posloupnosti bitů o dostatečné délce. Jestliže má být klíč tajný a přitom ho mají znát obě strany komunikace, které plně spoléhají na přenosovou infrastrukturu (nejčastěji veřejnou, jako Internet, a tedy náchylnou k odposlechu), je potřeba vyřešit problém bezpečné distribuce klíčů.

Zatímco v klasické kryptografii se používají nejrůznější matematické metody, aby se útočníkům zamezilo zjištění obsahu přenášené zprávy, kvantová kryptografie k tomu používá zákony fyziky, konkrétně kvantové chování jednotlivých fotonů světla. To zajišťuje, že informace přenášená fotony se při jakémkoli odposlechu změní a jakýkoli útok pak lze snadno detekovat. Úspěšný odposlech přitom útočníkovi neposkytne dostatek informací pro efektivní narušení bezpečnosti.

Kvantová kryptografie se proto výhodně používá pro distribuci klíčů, neboť tok jednotlivých fotonů umožňuje spolehlivé a bezpečné vytvoření tajného klíče mezi dvěma stranami.

Systém kvantové kryptografie

Kvantová kryptografie (quantum cryptography) a quantum computing jsou nové oblasti kvantové mechaniky, které se odehrávají v tzv. Hilbertově prostoru (podle německého matematika Davida Hilberta), kde se subatomické částice vlastně nikdy nenacházejí v konkrétním místě. Kvantové počítače mohou v budoucnu hrát významnou roli v šifrování a mohou také nahradit superpočítače.

Systém kvantové kryptografie je ve skutečnosti systém distribuce klíče (QKD, Quantm-Key Distribution), který váže bezpečnost systému na princip nejistoty kvantové mechaniky. Základem principu nejistoty (Heisenbergův princip) je, že měření prováděné na fyzickém systému pro získávání nějakých informací o daném systému bude mít nutně na systém nějaký vliv, byť velice malý.

Systém kvantové kryptografie je navržen tak, že odesílatel (Adam) připraví fyzický systém do známého kvantového stavu a pošle ho oprávněnému příjemci (Barbora). Barbora provede měření jedné ze dvou určitých veličin (principy kvantové fyziky neumožňují měření obou veličin současně) systému přijatého od Adama. Těchto výměn a měření se provede dostatečné množství a v ideálním případě pak budou mít obě strany komunikace dostatek hodnot, které mohou sloužit jako klíč.

Kvantový systém, který se běžně používá, jsou jednotlivé fotony, tedy částice světla. Každý foton nese jeden bit kvantové informace a označuje se jako qubit (quantum bit). Kromě fotonů by šlo sice použít i jiný kvantový systém, ale světlo se šíří velmi rychle a snadno, a navíc znalosti manipulace s ním jsou v dostatečně pokročilém stádiu. Jednotlivé fotony lze vysílat jak optickým kabelem, tak vzduchem, i když v druhém případě je realizace kvůli atmosférickému prostředí poněkud složitější.

Jako veličina pro měření se nejčastěji používá polarizace fotonů (viz obrázek). V roce 1984 poprvé popsali takový bezpečný kvantový systém distribuce klíče pánové Charles Bennett a Gilles Brassard (BB84). Jako alternativa se používá metoda korelovaných (entangled) stavů, kterou poprvé navrhl pro kvantový systém Artur K. Ekert v roce 1990.



(Zdroj: Ground to satellite secure key exchange using quantum cryptography, J. G. Rarity, P. R. Tapster, P. M. Gorman a P. Knight, New Journal of Physics 4 (2002))

Informace o veličině, kterou Adam nastavil a Barbora měřila, byly vlastně veřejné, ale konkrétní naměřené hodnoty se nikdy nesdělovaly. Takže potenciální útočník by musel zkoušet získávat nějaké informace z kvantového systému, který Adam poslal Barboře. To by se ovšem kvůli principu nejistoty odrazilo na samotném systému. Došlo by k naměření jiné hodnoty než nastavené odesílatelem, takže komunikující strany by se o zlomyslném odposlechu dozvěděly prostým porovnáním příslušných hodnot. Podle objemu informací, které se útočník takto mohl z výměny mezi Adamem a Barborou dozvědět, je pak před ustavením samotného klíče proveden ještě proces destilace bitů (bit distillation) a zesílení soukromí (privacy amplification).