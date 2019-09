 »  Kvantová nadřazenost Googlu, AI nás od deepfake neochrání a 20 let Wi-Fi

TripAdvisor uvádí, že v roce 2018 zablokoval skoro 1,5 milionu falešných recenzí. Většina (91 %) jsou zmanipulované pozitivní recenze. Další čísla v TripAdvisor says it blocked or removed nearly 1.5 million fake reviews in 2018 .

Co se stalo s Urban Dictionary je skvělé čtení o samotném základu internetu, který se v průběhu let mění, stejně jako se měnil obsah na Urban Dictionary . Jako všude je tahle (ještě stále) extrémně užitečná služba zaplavována nenávistí, xenofobií a rasismem. Ke škodě věci je, že provozovatel to neřeší a ani řešit nechce (a dost dobře možná má pravdu v tom, že je to neřešitelné).

Adrian Lamo, famózní hacker z počátku tisíciletí, záhadně zemřel v roce 2018. Přečtete si The Mysterious Death Of The Hacker Who Turned In Chelsea Manning.

Čína vypustila do boje proti protestům v Hong Kongu záplavu trollů. Hodně zajímavou analýzu najdete v How China Unleashed Twitter Trolls to Discredit Hong Kong’s Protesters . Je u ní ale nutné si uvědomit, že stejně aktivity probíhají i v našem kyberprostoru a v desítkách dalších zemí.

WolframAlpha Notebook Edition přináší klasické Wolfram|Alpha a Mathematica na desktop. Ideální pro školy a vzdělávání, zajímavé i tím, že vše, co děláte, se ukládá do interaktivního Notebooku. Měsíční předplatné nutné.

AI nás od deepfake neochrání. Tvrdí to nový report od Data and Society. Tvůrci v něm přicházejí i s novým termínem cheap fake, který se týká mediálních manipulací vytvářených s pomocí levných softwarových nástrojů nebo dokonce bez nich. Což může být i prostý Photoshop, využití někoho podobného, střihu do jiného kontextu, zrychlení či zpomalení.

Rockstar Games mají nový PC launcher. Pod tím můžete soustředit všechny jejich hry (včetně těch, které jste koupili přes jiné nástroje) a postará se i o aktualizace.V Rockstar Games releases a PC launcher for some reason se TheNextWeb pozastavují nad tím, proč něco takového Rockstar Games vytvořili. Dobrá otázka. Každopádně, pokud chcete získat Grand Theft Auto: San Andreas, tak právě témto způsobem.

Wi-Fi je dvacet let. Původně se této technologii málem nepodařilo prosadit. V How Wi-Fi Almost Didn’t Happen se dozvíte něco o vzniku, ale také o tom, že mělo konkurenci a chvíli to vypadalo, že neprorazí. A také o tom, že šlo o dobu, kdy se (konečně) prosadil 10 MBps ethernet a modemy komunikovaly maximálně 56 Kbps. Bezdrátové sítě byly pomalé (5× pomalejší než tehdejší ethernet) a drahé. A proti Wi-Fi stálo HomeRF, podporované desítkami firem, vzájemně kompatibilní, levnější a s lepším jménem než IEEE 802.11 (tak se tehdy říkalo Wi-Fi). A když už je řeč o jméně – Wi-Fi se mělo původně jmenovat FlankSpeed.

Facebook má Portal TV. Video chat kombinovaný se set-top boxem za 149 USD, který se připojuje ke klasické televizi. Viz Meet the New Portal Family: Smart Video Calling on Your TV and Anywhere in Your Home.

Jaký dopad měly chytré telefony na trh s fotoaparáty? Z 120 milionového trhu se během deseti let stal 15 milionový, zatímco špička prodeje chytrých telefonů dosáhla 1,472 miliardy kusu za rok. A když už to budete studovat, celý www.reddit.com/r/dataisbeautiful/ je skvělý zdroj.

Google prohlašuje, že dosáhl kvantové nadřazenosti v nově vybudovaném kvantovém počítači. Ten by měl být schopen výpočetních výkonů přesahujících možnosti těch nejvýkonnější superpočítačů. To, na co je potřeba 10 tisíc let, by mělo být nyní možné za 3 minuty a 20 sekund. Má to ale háček, stroj dokáže počítat jenom jeden vysoce technický výpočet a žádné další praktické využití nemá. Možná by se Google claims to have reached quantum supremacy mělo brát trochu s rezervou, byť není duben.

YouTube má další problém. Reklama velkých značek běží u videí s podvodnou léčbou rakoviny. Algoritmy YouTube navíc takováto videa propagují a některá z nich mají miliony zhlédnutí. Detaily v YouTube advertises big brands alongside fake cancer cure videos.

Richard Stallman na obranu Epsteina: oběti byly zcela ochotné. Čtení v Renowned MIT Scientist Defends Epstein: Victims Were ‘Entirely Willing’ ukazuje na letitý zvláštní přístup Stallmana k dětské pornografií, zneužívání dětí, znásilněním a řadě dalších věcí. Vše vyvoláno Remove Richard Stallman (s pokračováním v Famed Computer Scientist Richard Stallman Described Epstein Victims As ‚Entirely Willing‘). Předchůdcem je to, že MIT si od Epsteina vzalo potajmu peníz (o tom pro změnu viz How an Élite University Research Center Concealed Its Relationship with Jeffrey Epstein).

Richard Stallman posléze v reakci na kontroverzní poznámky ke kauze Epstein rezignoval z MIT i FSF. V Richard Stallman and the Fall of the Clueless Nerd to vcelku trefně označují dvěma posledními slovy z titulku. Užitečné čtení.

Hnutí Free & Fair Marketing Initiative jdoucí proti Amazonu se ukázalo být astroturfingem konkurence. Žádná neziskovka, vše je financováno Walmartem, Oraclem a dalšími. Více v A ‘Grass Roots’ Campaign to Take Down Amazon Is Funded by Amazon’s Biggest Rivals.

LastPass opravil chybu, která mohla zpřístupnit vaše hesla. Detaily najdete v LastPass Bug Reported & Resolved (a lastpass: bypassing do_popupregister() leaks credentials from previous site) a nutno dodat, že se týkala některých rozšíření do prohlížeče a clickjackingu vytvořeného útočníkem na webu. Ten by se pak dostal k poslednímu heslu, které LastPass vyplňoval. Nic, co by tedy ohrožovalo všechna hesla, ale dost dobrý důvod k aktualizaci (na 44.33.0).

Chytré televize a streamovací hardware od Roku či Amazonu posílají data o uživatelích Netflixu, Google, Facebooku a inzertní partnerům. Reproduktory a kamery stejně tak, Microsoftu, Spotify a desítkám dalších. S ohledem na rozšíření podobných zařízení je to dost závažné zjištění. Detaily v Smart TVs sending sensitive user data to Netflix and Facebook.

VPN aplikace s celkem více než 500 miliony instalaci zobrazují na pozadí reklamy a dělají řadu dalších věcí, které by dělat neměly. Konkrétně jde o Hotspot VPN, Free VPN Master, Secure VPN a Security Master by Cheetah Mobile. Viz Some Android VPN Apps Contain Adware.

16. září 2011 vznikl Snapchat. Chvíli to vypadalo, že by mohl ohrozit Facebook, ale nakonec zůstalo jen u marných snů. Dnes má méně uživatelů než ještě starší Twitter a ještě méně uživatelů než mladičký Tiktok. Na historii můžete mrknout například do poměrně aktuálního Snapchat's History: Evolution Of Snapchat And Timeline (2019).

Instagram zpřísňuje pravidla příspěvků týkajících se diet, hubnutí a kosmetických operací. Týkat se to samozřejmě bude i Facebooku a některé příspěvky budou přímo odstraňovány, jiné omezovány v šíření. Viz Instagram tightens rules on diet and cosmetic surgery posts.

YouTube oznámilo zpřísnění pravidel. Ověřené účty na YouTube podle změny mohly o ověření přijít. Zatímco doposud stačilo mít přes 100 tisíc sledujících, nově mělo být nutné, aby byl „jasný důvod pro ověření“. Viz Verification badges on channels. O dva dny později je všechno jinak, YouTube pravidla pro ověřené účty nezpřísní Na „jasný důvod pro ověření“ a hrozbu ztrátu stávajících ověření se objevila záplava negativní reakcí a Google vše bere zpět. Viz YouTube walks back changes to verification policy after outcry.

Facebook zablokoval desítky tisíc aplikací ohrožující soukromí v rámci vyšetřování aféry Cambridge Analytica. Klasicky je to několikanásobně vyšší číslo, než jaké Facebook původně udával – dopad Cambridge Analytica po počátečním zatloukání dlouhodobě snižoval. Zajímavé je, že za těmito aplikace je 400 vývojářů. Zároveň ale jde často o pouze testovací aplikace nebo vývojáře, kteří na dotazy Facebooku nereagují. Detaily přímo od Facebooku v An Update on Our App Developer Investigation.

Historie se opakuje, média tvoří popularitu TikToku stejně jako tomu bylo u Facebooku. Čtení v The Adults of Tik Tok Want to Educate and Entertain You je samozřejmě zajímavé, hlavně proto, že TikTok je typicky záležitost 13 ± dva roky. Celé to ale kopíruje éru, kdy se Facebook rozjížděl a média způsobila to, že se dostával k lidem, kteří ho poté prostě šli zkoumat.

Uber v aplikaci pomocí RideCheck hlídá, zda nedošlo k havárii vozidla. V telefonu řidiče i v telefonu pasažéra, pomocí GPS, rychloměru, gyroskopu a dalších senzorů. Pozná nejenom náraz, ale i příliš dlouho nečinnost. Po roce testování je RideCheck v ostrém provozu v USA. Viz Uber is now using your smartphone (and your driver’s) to detect vehicle crashes a Raising the Bar on Safety.

Google Family Link nově umí omezovat čas v konkrétních aplikacích. Je také od desáté verze součástí Androidu, pro ty předchozí je možné si ho stáhnout z Google Play. Nová je i možnost mimořádného prodloužení povoleného času.

Sobotní #denoffline? Dokážete si představit, že nebudete mít telefon s internetem? V I tried the Light Phone for a week – could I survive on just texts and calls? popisují zkušenosti s Light Phone, což je moderní telefon, který umí hlavně volat a SMS.

Huawei chce u Mate 30 odemknout bootloader. Firma má velký problém s chybějícími aplikacemi a nástroji od Googlu a doufá, že touto cestou si budou moci uživatelé vše doplnit po vlastní ose. Mate 30 Pro ale prý nic takového neumožní. Tak jako tak odemčení moc nepomůže, pro běžného uživatele půjde stále o něco mimo jeho schopnosti. Viz Yes, Huawei is planning to let you unlock the Huawei Mate 30 bootloader.

Larry Ellison, zakladatel Oraclu, považuje Uber i WeWork za „skoro bezcenné“. U Uberu mu vadí, že nevlastní auta ani neovládá řidiče a dokonce řekl, že „mají aplikaci, kterou by mohla napsat moje kočka“. Ztráty peněz pro získání tržního podílu navíc považuje za „idiotské“, pokud firmě nezůstávají zákazníci. Vadí mu i absence technologie nebo loajality. WeWork nepovažuje za technologickou společnosti. Další postřehy najdete v Oracle Founder Larry Ellison Calls Uber and WeWork ‘Almost Worthless’.

Směšně obrovské ztráty. Charakteristiky pro Uber, We Work a další technologické jednorožce. Další zajímavé čtení ve WeWork and the Great Unicorn Delusion se týká hlavně We company (takto chce We Work přejmenovat poněkud excentrický vlastník a vládce). Ve hře jsou desítky miliard ztrát, utopické plány o ovládnutí celého světa a investoři, kteří uměle vytvářejí společnosti s astronomickým ohodnocením, které ale neobstojí v okamžiku vstupu na burzu.

IBM žaluje Zillow za zneužití sedmi patentů. Klíčový je ten týkající se využití počítačů pro analýzu kvality a vhodnosti geografické oblasti a následné využití seznamů pro vyhledávání a zobrazení výsledků na mapě. Detaily v IBM sues Zillow, accuses the real estate giant of building key features using Big Blue’s tech.

Televizní a seriálový trh se stále více komplikuje. Klasiky už mají vykoupená práva nebo se vrací zpět k vlastníkům, kteří spouštějí vlastní streamingy. Viz Beyond The ‚Big Bang‘: What's Next For Netflix & SVODs Once All Classic TV Titles Are Swallowed Up.

11 kroků k zlepšení vašeho e-mail marketingu (zaberou vám prý pouze 7 minut). Via 11 Steps to Improve Your Email Marketing That Take Just 7 Minutes [Infographic].

73 statistik a faktů o Googlu pro všechny podnikatele. Via Google Statistics in 2019 [Infographic].

