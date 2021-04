Linuxové aplikace ve Windows, Microsoft kupuje distribuci Linuxu, Rusko chystá základní desky

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Na Windows 10 už je možné spouštět aplikace z Linuxu včetně grafického rozhraní. Jde o další vylepšení velmi užitečné funkce Windows Subsystem for Linux (WSL). Podpora linuxových GUI (Wayland a X server) skrze aplikaci WSLg je prozatím v testovací verzi Windows Insiders 21364. Využívat lze i 3D akceleraci, děje se tak díky knihovně Mesa 21.0. Další informace jsou na GitHubu.

Microsoft také kupuje německou firmu Kinvolk stojící za Flatcar Container Linux. Jde o linuxovou distribuci navrženou pro softwarové kontejnery. Doplní nabídky Azure Kubernetes Service, Azure Arc a další chystané projekty.

Rusko si chce vyrábět základní desky pro procesory AMD. Pustí se do toho tamní firma Philax společně s GS Group Holdings. Vzniknout má série 40 tisíc desek s čipsetem B450 a socketem AM4. Měly by tedy jít osadit i nové Ryzeny 5000, PCI Express 4.0 vzhledem k čipsetu ovšem chybí. Jinak se počítá s DDR4 na 3200 MHz. Philax chce tyto desky dodávat na ruské úřady. Nicméně to vypadá, že jde o desky od tchajwanské ASRock, které jen mají jiné logo. Rusové je zřejmě mohou vyrábět díky koupené licenci.

YouTube si vyvíjí vlastní akcelerátor pro transcoding videa. Do serverů se umisťuje ve formě PCI Express karty. Jedná se o takzvanou VCU, tedy video coding unit. Každá karta je osazena dvěma ASIC čipy Argos s deseti výpočetními jádry. Každé toto jádro zvládá zpracovávat video v rozlišení 2160p s 60 snímky za sekundu a třemi referenčními snímky. Podporovány jsou kodeky VP9 a H.264. Pro Google vývoj VCU vychází výrazně levněji než nakupování komerčních procesorů či grafik. Podobně se vyvíjí TPU, tedy tensor jednotky. Shrnutí je v blogu, podrobný text pak zde.

Apple už rozjel výrobu vlastního čipu M2, tedy druhé generace Apple Silicon postaveného na ARMu. Nikkei Asia uvádí, že se používá výrobní proces 5nm+ u TSMC. Nasazení lze očekávat v nové generaci Maců. Detaily zatím nejsou k dispozici.

Šéf ASML Peter Wennink se opět postavil proti čipovým sankcím vůči Číně. Jak píše Politico, šéf této nizozemské firmy dodávající vysoce pokročilé stroje na výrobu čipů si myslí, že blokáda jen donutí Čínu dosáhnout samostatnosti. Sankce USA nepředstavují dlouhodobě řešení a navíc poškozují firmy z Evropy. „Musíme být lepší v inovacích a musíme být rychlejší,“ uvedl Wennink k tomu, jak s Čínou soupeřit.

Evropa mezitím začala řešit, jak na kontinent dostat více výroby čipů. Tento týden přijel jednat nový šéf Intelu Pat Gelsinger s tím, že by v horizontu několika let něco postavil. Podmínky, jaké by si představoval, nejsou známy. Do Financial Times ale Evropě napsal dopis s tím, že musíme hrát dlouhodobou hru. Intel má zatím jednu továrnu v Irsku. Naopak TSMC se k zakotvení v Evropě moc nemá. Představitelé EU by chtěli, ale Reuters píše, že si Tchaj-wan chce nejpokročilejší výrobu ponechat doma. Naopak lze zřejmě čekat ještě lepší vládní podmínky s tím, jak roste konkurenční tlak z Číny. Evropa produkuje jen 10 procent světových čipů.

ARM zveřejnil dalších pár informací o Neoverse N2, architektuře pro čipy do serverů. Firma uvádí, že je ve svých datacentrech nasadí například Alibaba nebo Oracle.

Mohou čínské technologie zachránit americké zpravodajství? Tak se v článku ptá web Protocol. Upozorňuje na čínské aplikace jako News Break, které používají prvky AI k servírování obsahu a velice rychle sílí i na západě.

Thoma Bravo za 12,3 miliardy dolarů kupuje kyberbezpečnostní firmu Proofpoint. Fond Thoma Bravo tak postupně buduje silnou sestavu bezpečnostních a IT firem, kam patří třeba Barracuda Networks, Sophos, Ceracode, ConnectWise a další. Proofpoint s tržbami kolem miliardy dolarů stahuje z burzy.

Acer vstupuje na trh s SSD a RAM. Činí tak ve spolupráci s čínskou firmou Biwin Storage Technology Limited. Ta bude stát za výrobou, Acer si na to nalepí značku. Podobně už funguje obchod s HP.

Samsung zase uvádí nové serverové SSD. Řada PM1653 využívá rozhraní SAS-4 s rychlostmi až 4300 MB/s a kapacitami 800 GB až 30,72 TB. Paměťové čipy jsou použity V-NAND 6.

Výsledková sezóna je zde a IT gigantům se daří více než kdy jindy. Apple v druhém kvartále zaznamenal meziroční růst tržeb o 54 procent na 89,6 miliardy dolarů. Čistý zisk si připsal 110 procent a udělal 23,6 miliardy dolarů. Telefony iPhone, Macy a iPady všechny rostly ve vyšších desítkách procent. Služby už udělaly 16,9 miliardy dolarů.

Microsoft měl ve třetím čtvrtletí tržby 41,7 miliardy dolarů, meziročně narostly o 19 procent. Čistý zisk poskočil o 44 procent na 15,5 miliardy dolarů. Azure rostl o 50 procent, skok zaznamenaly všechny divize. Covid a poptávka po PC se projevily i na desetiprocentním růstu OEM licencí Windows. Herní sekce si díky novým Xboxům připsala 50 procent.

Slušnou jízdu prožívá také Alphabet, matka Googlu. První kvartál se nesl ve znamení 160procentního nárůstu čistého zisku na 17,9 miliardy korun. Tržby si připsaly 34 procent a 55,3 miliardy dolarů. V podstatě vše to žene prodej reklamy. Google Cloud nadále prodělává, za kvartál to bylo 974 milionů dolarů při tržbách čtyř miliard.

Sony už prodala 7,8 milionu konzolí PlayStation 5. PS4 ve stejném období, tedy prvních dvou kvartálech, prodala 7,6 milionu kusů. Rychlejšímu růstu PS5 brání nestíhající výroba čipů, kdy Sony používají CPU i GPU od AMD vyrábějícího v TSMC. Nová konzole je aktuálně v dotované fázi, Sony ji tedy prodává se ztrátou. To se časem otočí s tím, jak klesnou náklady na výrobu a komponenty. Vydělává se na službách a hrách.

Výsledky prezentovaly rovněž rivalové AMD a Intel. AMD zabilo marži Xeonů od Intelu a výrazně vyrostlo, u Intelu lze pozorovat další trendy. Více to rozebírá Cnews.cz zde a zde.

Vyšla Fedora 34, která přešla na pohledné prostředí Gnome 40 připomínající macOS. Přechod nastal rovněž u zvukového serveru (PipeWire) a KDE Plasma Desktop má ve výchozím nastavení Wayland.

Microsoft se připojil k Bytecode Alliance. Společně s Intelem, Red Hatem, Googlem nebo Mozillou chce dostat WebAssembly a JavaScript také do světa desktopových a mobilních aplikací.

Accenture získává kyberbezpečnostní firmu Openminded. Tato francouzská firma pomůže posílit kapacity konzultačního kolosu v Evropě. Accenture a další v poslední době výrazně nakupují technologické firmy.