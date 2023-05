Mamut v úpadku: hledají se kamiony plné iPhonů a řeší falešné podpisy na smlouvách

Měsíc poté, co provozovatel e-shopu Mamut.cz, firma Mammoth s.r.o., na sebe podala insolvenční návrh, se ukazuje, že vyřešit dvoumiliardový bankrot nebude jednoduché. Část pohledávek je sporná a na smlouvách k nim jsou zřejmě falešné podpisy. Vyplývá to z údajů zveřejněných v insolvenčním rejstříku, na které jako první upozornil týdeník Euro.

Společnost, za kterou stojí prostřednictvím dvou firem (Plus4U a Bonny Meadow) rodina zakladatele softwarové firmy Unicorn Vladimíra Kováře, je od 28. dubna v úpadku. Byl jmenován insolvenční správce Pavel Fabian a věřitelům běží dvouměsíční lhůta na přihlášení svých pohledávek.

Hledají se iPhony za dvě miliardy

Připomeňme, že Mamut.cz nebyl žádný garážový e-shop. Na začátku před dvěma lety sloužil k tomu, aby zaměstnancům a rodinným příslušníkům pracovníků Unicornu zprostředkovával výhodné nákupy iPhonů na splátky. Jenže nezůstalo jen u toho. Podle výše obratu bylo jasné, že z původních dodávek zaměstnancům e-shop rozjel B2B kanál i směrem k dalším firmám.

Podle zjištění Hospodářských novin byly desítky tisíc přístrojů přeprodávány přes prostředníky. Šlo o firmy J.A.E. a SBJ Trade vlastněné Břetislavem Janouškem. To je bývalý manažer Unicornu, který před úpadkem současně vykonával i manažerskou funkci v Mammothu. Právě transakce přes tyto dvě společnosti způsobily e-shopu ztrátu gigantických rozměrů. Chybí zboží, chybí peníze za něj a pohřešuje se i jmenovaný manažer. Pro představu, jak manko v zásobách za dvě miliardy korun vypadá, jde o desítky plně naložených kamionů s iPhony.

Věcí už se zabývá Národní centrála pro boj s organizovaným zločinem, na níž se s trestním oznámením obrátil T-Mobile. Policisté prověřují i tu verzi, že se toto zboží dostalo do rukou překupníků, kteří jej v době, kdy platí sankce západního světa vůči Rusku, přeprodávají na tyto východní trhy. Tam je po něm logicky obrovská poptávka.





Pro Mammoth, potažmo Unicorn, do jehož skupiny e-shop spadá, je insolvence vážným problémem a snaží se z ní vyjít co nejlépe. V dlužnickém návrhu požaduje řešení úpadku konkursem. Pro to, aby věřitelé mohli být uspokojeni v maximální míře, je důležité, aby se podařilo dohledat co nejvíce ze ztracených aktiv. Probíhají proto audity, prověřuje se účetnictví a pátrá se po ztracených dodávkách.

U Unicornu je v sázce reputace. Jde o významného dodavatele IT softwaru pro státní správu, provozuje systém pro přeshraniční obchodování s elektřinou a jeho programy se používají i v několika bankách. Je otázkou, nakolik vlastník Unicornu Vladimír Kovář věděl, či mohl vědět o tom, co se v e-shopu děje. Fakticky ho spravoval jeho syn Vladimír Kovář mladší. I kdyby tito dva podnikatelé mezi sebou vůbec o Mamutu nemluvili, s ohledem na objem škody je jisté, že <a>v Unicornu selhalo řízení rizik.

V zájmu Mammothu je nyní v insolvenci zpochybnit alespoň část svých dluhů. A zdá se, že se mu to může podařit. Od počátku neuznává závazky zejména vůči operátorovi T-Mobile. Ten po firmě požadoval uhradit téměř 496 milionů korun. Drtivou většinu z tohoto dluhu (367 milionů korun) Mammoth rozporuje.

Falešný podpis na smlouvách?

Dlužník do insolvenčního rejstříku nechal založit písmoznalecký posudek, který zpochybňuje, že by podpisy zástupců e-shopu na smlouvách s operátorem T-Mobile byly pravé. „Jsou to pravděpodobně padělky smyšleného charakteru,“ konstatuje posudek znalkyně Heleny Hornychové.

Přesnost tohoto závěru je snížena tím, že ke zkoumání byl k dispozici pouze černobílý sken sporné smlouvy. „V případě, že by sporná smlouva byla ke zkoumání předložena v originále, lze předpokládat zpřesnění závěru,“ dodává znalkyně v posudku.

T-Mobile naproti tomu na pravosti smlouvy trvá. „Tato smlouva nebyla až dosud nikdy žádným způsobem zpochybňována, naopak k ní byly postupně uzavírány další dodatky, které společnost Mammoth nerozporuje,“ uvedla na dotaz Lupy mluvčí operátora Patricie Šedivá. Pochybnosti podle ní nepanují ani o tom, že k předání zboží v řádech stovek milionů korun skutečně došlo. „Máme stovky předávacích protokolů, v nichž zástupci e-shopu potvrzují převzetí zboží. Zpochybnění smlouvy právě v tuto chvíli považujeme za strategii právníků protistrany, jak se vyhnout placení dluhů,“ dodala.

Z postupu operátora v insolvenčním řízení je ale určitá opatrnost rozpoznatelná. Lze ji dovodit z jeho přihlášky pohledávky. T-Mobile tento týden v úterý do insolvence přihlásil své pohledávky v souhrnné výši jen 3,767 milionu korun. To přitom není ani jedno procento z toho, co původně po Mammothu požadoval. Až do uplynutí lhůty určené soudem však může s přihláškou libovolně disponovat. Tedy ji měnit a doplňovat. Pak už budou jeho možnosti značně omezené.

„V zásadě je později možné jen vzít přihlášku zcela nebo částečně zpět. Nelze tedy požadovat víc, než stálo v přihlášce v okamžiku uplynutí zákonné lhůty pro přihlášení pohledávek,“ říká advokátka z BKS advokáti Marie Koričanská. Toho si je zřejmě dobře vědom i T-Mobile. Soudu napsal, že vedle už přihlášených necelých 4 milionů eviduje další pohledávky „ve značné výši“. A má v úmyslu je přihlásit dodatečně ve lhůtě uvedené v rozhodnutí o úpadku. Prakticky na to má tedy čas do 18. června.

Přestřelení nároku insolvence trestá

Opatrnost je přitom namístě. Pokud by se při přezkumu přihlášené pohledávky ukázalo, že její skutečná výše nedosahuje ani poloviny přihlášené částky, pak věřitel nedostane nic, tedy ani to, co mu dlužník ve skutečnosti dluží. A navíc může insolvenční správce navrhnout, aby soud takovému věřiteli uložil povinnost do majetkové podstaty zaplatit rozdíl mezi tím, co si firma přihlásila a na co měla ve skutečnosti nárok. „Tuto povinnost ale nelze uložit takovému věřiteli, který práva spojená se spornou pohledávkou v průběhu řízení nevykonával. Jinými slovy například nehlasoval na schůzi věřitelů nebo nezasedal ve věřitelském výboru,“ upřesňuje Koričanská.

A to může být v případě T-Mobilu problém. V insolvenčním řízení s Mammothem je operátor prostřednictvím svého právního zástupce z Havel & Partners velmi aktivní. Sám navrhl, aby jej soud jmenoval členem věřitelského výboru, a ten mu vyhověl. Spolu s ním v tomto orgánu zasedl J&T Leasing, Caleson Debt Solution a Flagita. Všichni jmenovaní už své pohledávky za e-shopem do insolvenčního řízení přihlásili.

J&T chce 10,3 milionu korun, T-Mobile už zmíněných 3,767 milionu a ostatní tři věřitelé pouze tisícikorunové, nebo dokonce jen stokorunové částky. To se týká například Flagity, tedy bývalé Zásilkovny s.r.o., které e-shop nezaplatil za zasilatelské služby celkem 313 korun. I s tímto zanedbatelným dluhem se společnost dostala do věřitelského výboru.

Dlužníkovi však po chuti není zejména přítomnost J&T Leasing a T-Mobilu a domáhá se jejich odvolání z věřitelského orgánu. V případě mobilního operátora poukazuje na možnou trestnou činnost manažerů T-Mobilu, kteří měli zfalšovat podpisy na příslušných smlouvách. Záležitostí se nyní zabývá policie. Podle Mammoth by setrváním T-Mobile ve věřitelském výboru mohlo být toto policejní vyšetřování vzhledem k pravomocem výboru ohroženo, nebo dokonce zmařeno.

Také u J&T Leasing je důvodem návrhu na odvolání z věřitelského výboru údajná podjatost věřitele. V tomto případě je sporné, jestli dodávky zboží skutečně proběhly. Jak jsme předeslali, i tuto otázku rozplétá policie, na kterou se Mammoth obrátil.