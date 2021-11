Mánie jménem NFT: z tokenů je mainstreamová věc a trhem létají miliardy dolarů

Z non-fungible tokenů (NFT) se stal jeden z nejoblíbenějších kryptoměnových artiklů letošního léta a jedna z nezbytných aplikací na každé populární blockchainové databázi. Ještě ani ne před rokem ale byla situace jiná a podporu NFT byste na nich zpravidla hledali marně.

EOS, NEO, Tron, Wax, Ronin, Tezos, Flow, Polygon, Loom, Binance Smart Chain, Solana, nebo dokonce BitcoinSV, to jsou jen hlavní příklady. Masová poptávka a nové, dříve netušené potřeby daly také vzniknout novým standardům na vedoucí platformě (ethereu), jako je ERC-1155 (částečná zaměnitelnost) nebo ERC-998 (nadstavba ERC721 umožňující jednoduše sdružovat různé NFT a ERC-20 tokeny), reagující na potřeby herního průmyslu. Pojďme se ale nyní již konečně podívat na to, jak si vedl hlavní trh.

NFT v kostce

Non-fungible tokeny jsou na veřejném blockchainu založená digitální aktiva, vytvořená pro reprezentaci jedinečných digitálních předmětů a potvrzení jejich vlastnictví. Tím může být například digitální obraz, sběratelská kartička nebo předmět ze hry. Podobně jako s klasickým kryptoaktivem jej lze držet, převádět nebo prodat jinému uživateli kryptoměnové peněženky a vlastnictví lze snadno dohledat a potvrdit. Na rozdíl od jiných kryptoaktiv ale mají záměrně omezenou fungibilitu (zaměnitelnost). Pokud například umělec naváže své dílo na NFT token, budoucí majitel takového díla jej dostává spolu s unikátním tokenem, který potvrzuje autenticitu digitálního díla i jeho vlastnictví. Nejvíce NFT dnes vzniká na ethereovém standardu ERC721. Standard definuje například to, jakým způsobem je sledováno vlastnictví a pohyb individuálních tokenů v bloku, což umožňuje v blockchainu rozlišit non-fungible tokeny od těch ostatních.

Začněme hlavními milníky kvartálu. V červenci Samsung vkládá 50 milionů dolarů (o pár měsíců později by to již nikoho nezajímalo) v rámci investičního kola do herní společnosti Animoca, ve stejném měsíci Reuters publikuje zprávu, že objem NFT prodejů za první polovinu roku překročil 2,5 miliardy dolarů (o rok dříve to bylo za stejné období ještě jen 13,7 milionu) a NFT tržiště OpenSea vybírá 100 milionů dolarů v investičním kole série B, investuje do něj hlavně a16Z Andreessena Horowitze.

V srpnu začne být z NFT již opravdu mainstreamová záležitost, Sony Music investuje 30 milionů dolarů do NFT tržiště MakersPlace, magazín Fortune vydává NFT svého posledního přebalu (a slaví s tím velký úspěch), do světa NFT vstupuje Dolce & Gabbana, EA nabírá tým pro blockchainové projekty a NFT a rodí se trh frakcionalizovaných NFT (protože některé populární NFT jsou již příliš drahé, aby si je mohl jednotlivec koupit celé).

Opravdu zajímavé to ale začne být v září, kdy na trhu díky NFT fenoménu vznikají noví jednorožci. Rekordy padají dokonce i v jinak poměrně konzervativní Evropě. Skoro sedm set milionů dolarů kapitálu během investičního kola série B získal pařížský sportovní NFT startup Sorare. Zásluhu na tom měl především investiční fond japonské SoftBank, nebyl ale zdaleka jediný, kdo se nechal pobláznit.

Abychom jen neházeli čísly, připomeňme, že šlo o největší investici v této fázi rozjezdu firmy, která byla v Evropě dosud provedena. Sorare vzniklo teprve před třemi lety, stojí za ním dva lidé (Nicolas Julius a Adrien Montfort) a provozuje trh se sběratelskými fotbalovými NFT kartami. Ohodnocení společnosti po investici se vyšplhalo na 4,3 miliardy dolarů.

Jen o týden později pak obdobně zaskóroval jiný herní NFT startup – kanadští Dapper Labs. Rychle rostoucí firma z kanadského Vancouveru dohromady vybrala tentokráte „jen“ čtvrt miliardy dolarů. S ohledem na předchozí investovaný kapitál a reputaci na trhu to společnost vymrštilo k valuaci přes 7,6 miliardy dolarů. Tuto firmu asi nejvíce proslavil pandemický hit NBA Top Shot, její historie ale sahá až k legendárním, byť již trochu zaprášeným CryptoKitties.

Tato NFT hra spatřila světlo světa v druhé polovině roku 2017 pod hlavičkou společnosti Axiom Zen. Firma rozjela po nečekaném úspěchu CryptoKitties zcela novou společnost orientovanou na tvorbu NFT aplikací, tedy právě zmiňované Dapper Labs. Na její chod si tehdy musela vystačit s 15 miliony dolary od Google Ventures (dnes GV) a již zmiňované a16z.

V září také do světa NFT vstupuje Britské muzeum, TikTok a fanoušci Anthonyho Hopkinse si mohli vysloužit roli v jeho filmu Zero Contact zakoupením NFT.

Teď již ale nějaká ta tvrdá data, čerpat je budeme hlavně z Q3 NFT reportu od Nonfungible.com. Týkají se bohužel zatím jen Etherea a nejsou v nich zahrnuté off-chain transakce jako prodeje NFT umění v tradičních aukčních síních a galeriích. Zatímco červencová mánie způsobila nárůst aktivních peněženek (provedena transakce alespoň jednou týdně) s non-fungible tokeny z 30 tisíc na 140 tisíc a následný propad zpět k 80 tisícům, srpen přinesl zotavení a na konci měsíce počet aktivních peněženek již opět dosahoval téměř sto tisíc.

Co se týče přenesené hodnoty z primárních prodejů vyjádřené v dolarech, rekordní byl srpen, kdy se týdenní objem vyšplhal na neuvěřitelných 1,674 miliardy dolarů (z počátečních 91 milionů). Později sice opět klesl, ale stabilizoval se kolem úrovně 300 milionů dolarů.

Pokud jde o popularitu jednotlivých segmentů u nakupujících a prodávajících, letnímu období s přehledem kralovaly sběratelské předměty se 76 % (v prvním čtvrtletí to bylo jen 48 %) a následoval segment umění s 9 %. Zde nastalo určité vystřízlivění, protože ještě v prvním čtvrtletí tvořil 43 % trhu. Dále se nacházejí NFT hry se 7 %, služby se 4 %, virtuální prostředí se 2 % a pouze 1 % připadá na sport, který ve stejné době tolik učaroval rizikovým kapitalistům (jak píšeme výše). V době největší mánie okolo tokenizovaných sběratelských předmětů tvořily přes 90 procent všech prodejů.

Co do zobchodovaných objemů sběratelským předmětům relativně zdatně sekundoval také svět herních NFT a prodej virtuálních prostředí. Naopak prodeje z kategorie umění, služeb a sportu byly prakticky neviditelné. V případě umění se ke konci září prakticky blížíme stavu klinické smrti, ještě v srpnu ale tvořily relativně zajímavý objem obchodů. Nelze z toho ovšem ještě vyvozovat splasknutí umělecké NFT bubliny, nízký objem obchodů je dán hlavně poměrně vysokou cenou pořizovaných děl. Totéž platí pro kategorii sportu.

Pokud jde o nejdražší prodeje, v kategorii sběratelských předmětů se stále ještě drží Cryptopunks. Cryptopunk #8857 se na sekundárním trhu prodal za 2000 ETH, tedy v době prodeje přibližně za 6,65 milionu dolarů, punk #5217 se vydražil dokonce za 2250 ETH, to ale mělo v době transakce hodnotu „pouze“ 5,5 milionu dolarů.

V herní kategorii vyhrál objekt Parallel Masterpiece // Alpha // Ashes to Ashes za 360 ETH, tedy něco přes 1,1 milionu dolarů v době prodeje a předmět do neexistující hry Loot #748 za 250 ETH, tedy necelý milion dolarů v době prodeje. V kategorii umění nejvýše zabodoval objekt Ringers #879 za 1800 ETH, tedy asi 5,7 milionu dolarů v době prodeje. Na druhém místě se pak umístil obraz Some Asshole (XCOPY) za 1300 ETH, tedy asi 3,8 milionu dolarů v době prodeje.

Nejlikvidnějšími NFT tokeny se překvapivě staly algoritmicky generované obrazy z projektu Art Blocks. Na druhém místě následuje Ethereum Name Service (platí ovšem pouze pro primární trh), na třetím a čtvrtém místě se pak nalézá Adam Bomb Squad NFT a fotbalisté ze SoRare.

NFT trh aktuálně překračuje miliardové milníky jako na běžícím pásu: miliardové valuace NFT startupů, miliarda dolarů v zobchodovaných NFT za čtvrtletí a následně i měsíčně. Na jedné straně je vidět, že již dávno nejde o obskurní libůstku nebo slepou vývojovou větev. Pro některé blockchainy je dnes fenomén NFT tou dlouho hledanou killer aplikací.

Na té druhé ale platí, že ještě nikdy dříve nebyl tento trh tak přehřátý a spekulativní jako dnes. Jak ostatně tvrdí i report od Nonfungible: „Trojciferný růst jde nutně ruku v ruce s nestabilitou trhu, nerealistickým očekávám a potenciálem pro zklamání.“

Tedy to alespoň platí pro nakupující. Tvůrci by si zase měli uvědomit, že pohádkové prodeje (ať již na primárním, nebo sekundárním trhu) se týkají jen vrcholku ledovce, který zdola nadnáší armáda těch méně úspěšných a minting někdo ve finále zaplatit musí (i když mohou náklady teoreticky přesunout rovnou na uživatele).