Nové Mapy.cz mohou vítězit obsahem, Google Mapy vítězí technologicky

Před zmíněnými pěti lety byly největšími konkurenty především ostatní čeští provozovatelé portálů – tedy Centrum.cz a Atlas.cz. Dnes je situace odlišná – hlavní protivník je Google, který se v uplynulých letech zaměřil výrazně na český trh právě kvůli místní anomálii – Seznamu. Je jen málo krajin, kde Google nedominuje trhu ve vyhledávání na Internetu, a Čechy s jeho lokálním Seznam.cz k nim patří. Proto se Google u nás snaží a služby poměrně důsledně lokalizuje. Například Street View záběry Prahy se objevily dříve než pro některé západní země, a dosud není Street View dostupné v jiné zemi bývalého východního bloku.

Mapy.cz od Seznamu tak mají v Google Mapách (které jsou oficiálně stále v betaverzi) silného konkurenta a Google stále mapy v řadě funkcí vylepšuje. Proto je zajímavé se podívat, jaké novinky přinesl Seznam pro Mapy.cz a čím chce konkurovat Google v dalších letech.

Je nutné předeslat, že jsme viděli vývojovou verzi, do nasazení ještě nějaký čas zbývá, konkrétně se zatím uvedení betaverze plánuje na listopad, a řadu funkcí je ještě potřeba dopracovat a doplnit. Vycházíme proto ze zkušeností, které jsme načerpali při testování vývojové verze a z informací od zástupců seznamu, především produktového manažera služby Mapy.cz, Adama Chvaji. V praxi řada věcí, které nyní v mapách fungují, ve vývojové verzi ještě nebyly. Inu, uvidíme, zda vývojáři stihnout listopadový termín.

Nové Mapy.cz rozhodně nebudou z uživatelského hlediska představovat takový kvalitativní skok, jak tomu bylo při posledním upgradu před pěti lety – v tomto případě Seznam spíše ladí službu, aby byla pro uživatele co nejpříjemnější na ovládání, jednotlivé funkcionality byly přehlednější a snáz dostupné a podobně. Důležitou změnou je samozřejmě rovněž výměna „vnitřností“ tak, aby šlo nové funkce do Mapy.cz snáz přidávat, a například snáz propojovat s dalšími zdroji dat, které Seznam má v podobě jiných vlastních služeb.

Změnilo se grafické rozhraní, které lze považovat za vcelku pohledné a snad i funkčně poměrně zdařilé, více ustupuje do pozadí a dává více prostoru samotným mapám. Pro pohyb v mapě nyní lze použít i jakýsi „joystick“, po kterém lze jezdit a posouvat mapu i po úhlopříčkách. Nové měřítko přiblížení přesně ukazuje jak moc lze danou mapu ještě přiblížit (neboť různé mapy mají různé zobrazitelné měřítko) a přehledně pojmenovává „úroveň“ přiblížení – kraje/města/obce/ulice/domy. Novinkou rovněž je zobrazení měřítka v levém dolním rohu – teď víme, že turistické (a historické vojenské) mapy jsou na největší přiblížení v měřítku 1:24 000, zatímco běžná mapa má měřítko 1:3000. Mimochodem, u ortofotomap je to krapet složitější, ty jsou v různých oblastech republiky v různém rozlišení a tedy různém měřítku – pod 1:3000 nyní mapa již informaci o měřítku nezobrazuje, i když se zdá, že celá republika je pokrytá mapami v měřítku 1:1500 a Praha i v měřítku 1:750.

Při vyhledávání nově výrazně pomáhá našeptávač, a pro lepší nalezení výsledku na mapě začal Seznam používat vybarvování. Při hledání ulice je tato vybarvena červeně, podobně to funguje i pro územní celky, byť tato funkce je méně užitečná, než označování ulic. U výsledku vyhledávání se objevuje „bublina“, obsahující informace z Wiki, ovšem zde ještě nejsou všechny informace přetažené, na tomto se pracuje. Stejně tak není tato informace propojena na podrobnější informace na seznamácké Wikimapy.

Pro lepší orientaci na mapě lze nyní zapínat jednotlivé „informační vrstvy“ – tedy standardně se nezobrazují všechny ikonky na mapách, ale uživatel si snadno v pravém panelu zapne, zda chce vidět zastávky MHD, bankomaty či restaurace – současná podoba map zobrazuje všechny tyto informace najednou.

Přepracované je též vyhledávání tras. Výsledkem je především přehlednější itinerář, kdy se standardně zobrazují jen hlavní průjezdní body (například obce), při klepnutí na obci se pak rozbalí podrobnější informace o průjezdu obcí a na mapě se tato trať zobrazí v potřebném rozlišení s jednotlivými body. Po dalším klepnutí je opět zobrazená celá trasa bez podrobností. Novinkou je možnost „tahat“ po mapě start/cíl a zadané průjezdní body trasy v podobě praporků. Táhnout za konkrétní část cesty jako u Google Map však nejde. Bohužel, a tato výtka se objevila již před pěti lety při uvádění nové verze Mapy.cz, vyhledávání stále neumí pracovat s informacemi o uzávěrách silnic (byť je nově lze snadno zobrazit na mapě). Podle vývojářů je implementace těchto funkcí složitá také kvůli spolehlivosti dat o uzávěrách.

Pro chodce přijde vhod měření vzdálenosti, kdy postupným klepáním na mapu umísťujeme jednotlivé body a zobrazuje se jak celková délka trasy, tak předpokládá doba chůze.

Jednou z dalších novinek má být lepší lokální vyhledávání. Bohužel tato funkce je zatím poněkud rozporuplná. V praxi jsme si vyzkoušeli na několika testech, že vyhledávání informací podle právě zobrazené oblasti na mapě je v nové verzi Mapy.cz výrazně horší než u Google. Například při zobrazení Karlova náměstí jsme do vyhledávacího pole zapsali „bankomat“ – Google Mapy korektně zobrazily bankomaty na Karlově náměstí, Mapy.cz firmy po Praze, které mají toto slovo v popisku. Když jsme „v Náchodě“ hledali nejbližší prodejnu Alza, Google Mapy nám správně nabídly pobočku v Hradci Králové. Mapy.cz nás nejdříve zavedly do Itálie (ulice Rúa Alza…) a až mezi dalšími vyhledanými položkami byla firma Alza – ovšem její pražská pobočka, nikoliv hradecká. Dle vývojářů je toto otázka nastavení vah v novém vyhledávacím algoritmu. Nelze než jim přát, ať jim ladění vyjde.

Jak jsme se již zmínili v aktualitě minulý týden, ve vývoji (a to již delší dobu) je mobilníverze pro iPhone. S uvedením se čekalo právě na novou verzi Mapy.cz a jejich API. Aplikace je poměrně sofistikovaná, velice příjemné je zobrazování podrobností k vybraným ikonkám na mapě. Aplikace se snad ukáže do konce roku, bude ke stažení zdarma.

Mapy.cz od Seznamu nadále povedou v lokálním obsahu – mají přesnější standardní mapy a s nimi svázané informace (byť například Google konkuruje i službě Firmy.cz, ze které Seznam používá informace) a rovněž poměrně dobré turistické mapy a na to navázaný obsah – turistické a cyklostezky, kempy a další. Ovšem Google poráží Mapy.cz na hlavu technologicky – i když je jasné, že nelze možnosti firem Google a Seznam poměřovat, pokud chce Seznam nadále konkurovat, nemůže jen obsahem, ten lze totiž v případě potřeby dokoupit, ale také technologickými možnostmi. Často se jedná o drobnosti, jako je nastavení výchozího místa pro zobrazení mapy, někdy to jsou sofistikovanější funkce, třeba „Moje mapy“ pro vytváření vlastních seznamů lokalit, což je funkce ideální pro plánování cest. Seznam však Google zatím neporáží na vlastním hřišti ani tam, kde by mohl – doufejme, že nový technologický základ Mapy.cz při vývoji dalších užitečných funkcí pomůže.