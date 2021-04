Marek Janda (Nyx): Web, který vypadá jako z roku 2005 je super, uživatelé by na změnu designu nadávali

Má 90 tisíc registrovaných uživatelů a přežil i nástup sociálních sítí, které řadu jiných tuzemských diskusních fór pohřbily. Český server Nyx letos v únoru oslavil 20 let existence.

Jeho zakladatel Marek Janda se k výročí rozhodl desetitisícům stálých uživatelů nadělit kompletní přepsaní webu. Zásadní proměnou prošlo ale jen technické pozadí. Design stále připomíná éru, kdy na internetu ještě zdaleka nebyl každý a podle Jandy je to jedna z hlavních předností Nyxu. Krok s dobou ale server drží třeba novým API pro mobilní aplikace.

Nyx letos oslavil 20 let, jak ta dvě desetiletí hodnotíte?

V první řadě to reprezentuje více než polovinu mého života, uživatelé tvoří velkou část mé sociální bubliny a těžko budu v hodnocení objektivní. Když mi lidé píšou, jak jim Nyx pomohl a co jim vše přinesl, samozřejmě mě to těší. Ať už šlo o hledání kamarádů, známostí, práce, bydlení… vždy z toho mám radost. A tohle je hlavní důvod, proč mě to i po tolika letech stále baví dělat.

Beru Nyx jako místo, kde se určitým způsobem zastavil čas. Když čtu, jak server vypadá či funguje jako něco z roku 2005, hlavou mi zní „A to je přece super!“ Vyrostl jsem na internetu, kde byla tvorba a distribuce obsahu mnohem více rozptýlená a ne pod kontrolou několika málo korporací. Člověk nemusel pro přečtení článku zavřít tři modální okna, kde se nejspíš chybným klikem vzdal prvorozeného syna, a pak text hledat schovaný kdesi mezi reklamami. Být o pár let starší, schytám teď nejspíš ”Ok, boomer!", ale asi si to zasloužím. Věřím, že nejsem sám, komu dřívější přístup vyhovoval a proto i dnes takové místo oceňuje.

Portál nedávno prošel velkou technologickou změnou. Co přesně jste na webu přepsal a proč?

Změnilo se celé technické pozadí projektu od základů. Jiný programovací jazyk, databáze, zmizela spousta podpůrného softwaru a i když Nyx stále vypadá z pohledu uživatele téměř identicky, i uživatelské rozhraní bylo kompletně přepsáno.

Odpověď na otázku “proč” je komplikovanější. Když Nyx před více než dvaceti lety vznikal, měli jsme tu PHP ve verzi 3 a aplikace se psaly “trochu” jinak než dnes. Nyx se postupně v mnoha ohledech modernizoval, ale za dvacet let se přece jenom nějaký technologický dluh nasbírá a v určité fázi začalo být zřejmé, že pokud má být komunitní server dlouhodobě udržovatelný, bude třeba nějakého zásadního přepisu.

Zároveň původní Nyx bez větších problémů běžel a já tak při výběru technologií nebyl pod časovým tlakem. Byla to příležitost vyzkoušet si něco nového a zjistit, jaký kód bych rád do budoucna chtěl udržovat. Na začátku jsem si vyzkoušel napsat prototypy v jazycích Go a Elixiru, ani jeden z nich mě nicméně nepřesvědčil. Ve finále pak padla volba na jazyk Rust, který slibuje rychlost, bezpečnost a ne náhodou vyhrává anketu o programátory nejvíc milovaný programovací jazyk.

Ten u nás zatím ale není příliš používaný…

To ne, ale díky povaze Nyxu, kdy všechno píšu sám, mohu takové drobnosti jako dostupnost vývojářů na trhu ignorovat. Nyní si troufám říct, že výběr byl správný, celá zkušenost ve mě zanechala nadšení. Dá se předpokládat, že výhody tohoto jazyka ocení stále více vývojářů a firem. Těším se, že časem v něm budu moci vyvíjet i profesionálně. Stejně jako s Rustem to bylo u ostatních částí. Vždy jsem se ptal: Čeho se mohu úplně zbavit? Jaké technologie budou z dlouhodobého hlediska snadno udržovatelné? Co mě bude hlídat a klepně mě přes prsty, pokud udělám nějakou chybu?

Při vývoji samotném jsem zohlednil přechod od webu na desktopech směrem k mobilům a aplikacím a navrhl vše tak, aby vyrobit plné API bylo otázkou pár řádků kódu nebo anotací navíc. Pro Nyx existuje několik aplikací pro mobilní telefony a na API se připojuje i několik botů, tohle byl tedy poměrně důležitý aspekt. Příjemným bonusem je pak rychlost celého řešení. Na všech typických stránkách stráví server jejich generováním kolem 1ms.

Řešil jste i přesun na nový server, bylo to komplikované?

Nový server byl detail. Rozbalit krabici, spustit instalační script, odvézt do datového centra a přenést data. Technicky jde o normální 1Účko od Dellu. Na tom dnes není co vymýšlet. Možná je v dnešní době provozování vlastního železa již přežitek, ale zvyk je železná košile. Když jsem si počítal náklady na cloud, tak by se to vůbec nevyplatilo. Využívám jen pár služeb tam, kde to dává smysl (zálohy, e-maily).

Jak vůbec Nyx vznikl? A dá se těch 20 let rozdělit na nějaké etapy v životě Nyxu?

Tou dobou jsem byl na střední, učil se programovat a chodil na původní cyberspace.cz. V určité chvíli začalo být jasné, že jeho provozovatel nemá zájem službu dál držet v chodu. Následkem toho vzniklo několik alternativ, Nyx byl jen jednou z nich, dnes se asi již dá říct, že tou nejúspěšnější a nejdéle rozvíjenou.

Napsat jednoduchý diskuzní server není v principu nic složitého. Hodně práce ale čeká na místech, kde ji člověk na první pohled nevidí. Obrovské množství času padlo na drobnosti, které lidem zpříjemňují běžné činnosti. A právě to činí Nyx výjimečným.

Nějaké ostře ohraničené etapy se identifikují špatně. Je zřejmé, že s nástupem Facebooku a dalších ztratil Nyx funkci sociální sítě a použití se změnilo, ale jedná se spíše o plíživé změny bez jasných hranic. A vliv má v horizontu dvaceti let samozřejmě i stárnutí uživatelů. Lidé zkrátka nyní řeší jiné věci než “za mlada.”

Kdo vlastně byli ti první návštěvníci serveru, když Nyx v roce 2001 vznikal? Byli to hlavně ajťáci?

Nebyli to jen ajťáci, už to byla širší skupina. Vím, že mezi prvními uživateli bylo hodně grafiků, lidí od muziky, fotografů. Obecně na internetu tehdy nebyl každý, od toho se pak odvíjelo i složení uživatelů Nyxu: lidé, kteří u počítače seděli celý den v práci a potřebovali se občas odreagovat, případně studenti. Kdyby dnes vzniklo něco podobného, je dost nepředstavitelné, že by se lidé vyselektovali tímto způsobem.

Dokázal byste lidi na Nyxu nějakým způsobem společensky zařadit?

To si úplně netroufám. Co se týče převažujících zájmů, nejlépe na to nejspíš odpoví dynamicky generovaná mapa diskuzí. Střed mapy ukazuje ten mainstream, o který se zajímají různé skupiny uživatelů. Na periferii pak chumly diskuzí, kterých se účastní specifická skupina lidí. Snadno tak jde identifikovat diskuze o IT, hudbě, hrách, sportu atd.

Překvapením pro mě bylo, že na Nyxu se občas pohybovaly skupiny lidí, které se s nikým dalším v podstatě nepotkaly. Občas jsem zjistil, že je tam nějaká skupina, která jde úplně mimo ten hlavní proud, řeší si tam své věci a nikdo o nich pořádně neví. Zajímavé je, že i pokud lidé kdysi přišli v rámci nějaké relativně úzce vymezené skupiny/subkultury, začali se později angažovat i jinde a dnes se zapojují do širokého spektra diskuzí.

Když zavzpomínáte na tu dvacetiletou éru, napadají vás nějaké konkrétní zážitky nebo okamžiky?

Na Nyxu toho proběhlo mnoho, vypíchnout z toho jen pár okamžiků je těžké. Co mi určitě zpětně dělá radost jsou okamžiky, kdy se uživatelé spojili s cílem udělat nějakou věc, která má smysl. Z poslední doby musím zmínit například extrémně úspěšnou kampaň za kupování nocleženek, díky kterým bylo o některé naše méně šťastné spoluobčany během zimních měsíců lépe postaráno.

A co vám konkrétně dal Nyx do života?

Osobně jsem si z těch dvaceti let odnesl spoustu věcí. V první řadě mi dal a průběžně dává skvělé přátele a mnoho známých. To je pro někoho jako jsem já poměrně zásadní benefit.

Dostal jsem se do kontaktu s mnoha lidmi ze zcela rozdílných prostředí, s jinými zkušenostmi a názory. Nutí mě to rozšiřovat si obzory a neizolovat se ve své sociální bublině, což je dnes jinak velmi snadné. Snad jsem se díky němu také naučil lépe vycházet s různými lidmi. Konfliktních situací bylo v průběhu let požehnaně a je dobré pochopit, že není možné se zavděčit každému. Nebrat si věci příliš osobně. A snažit se chovat k lidem v takových chvílích s respektem. Tohle je samozřejmě něco, kde bude vždy prostor ke zlepšení.

Z rozhovoru je asi zřejmé, že mě technologie stále baví a Nyx mi dal spoustu příležitostí se realizovat. Ale víc než konkrétních znalostí si cením faktu, že mě donutil věnovat se i aspektům, které bych s radostí přenechal jiným. A přestože si nyní v práci mohu dopřát luxus dělby práce, vždy je dobré mít přehled o dění okolo a neštítit se udělat co je zrovna potřeba – byť to třeba není přímo v popisu práce.

Odnesl jsem si také přesvědčení, že každý programátor (a v podstatě každý, kdo se vývoje v IT nějak účastní) by měl strávit nějaký čas na zákaznické podpoře svého produktu.

Kolik teď máte uživatelů? A ten počet stoupá nebo klesá?

Registrovaných přibližně 90 tisíc, z toho zhruba 20 tisíc pravidelně chodí. Počet aktivních je poslední roky poměrně stabilní. Noví uživatelé stále lehce stabilně přibývají, ale ten růst není nijak zásadní.

Jak se vám vůbec podařilo těch 90 tisíc registrovaných uživatelů „nabalit“?

To kdybych věděl. Nedělal jsem žádné velké promo. V podobné době jako Nyx vznikl Hofyland, paralelně vedle toho existoval samozřejmě Okoun, Mageo a další. Když skončil Cyberspace, tak se lidé rozutekli, vybrali si jeden nebo víc serverů a podle toho, jak se ty servery dále rozvíjely se to různě přelévalo sem a tam. A skončilo to tak, jak to skončilo.

Čím to může být, že Nyx přežil pořád s docela velkou stabilní návštěvností, zatímco ostatní servery upadají v zapomnění?

Těžko říct. Na Nyxu se utvořila komunita lidí, kteří si navzájem rozumí a baví je se vracet zpět. Pokrývá obrovské spektrum témat a lidé se tam mohou pobavit i něco dozvědět. A mezi sebou si zároveň vytvořili určitý standard komunikace, která je odlišná od toho, co najdete na Facebooku nebo v diskuzích třeba na iDnesu. Nechci říkat, že lepší nebo košilatější, prostě jiná.

Svou roli možná hraje i to, že správci jednotlivých diskuzí se o ně často velmi dobře starají, udržují v nich příjemnou atmosféru a to udělá svoje. Za úspěchem Nyxu zkrátka stojí v první řadě jeho uživatelé.

Technická stránka je pak spíše podružná, ale nesmí lidem házet klacky pod nohy. Dnes lidé očekávají, že jim bude server fungovat rychle a bezproblémově nejen na počítači, ale i na mobilech (ideálně formou aplikace). A zde možná ostatní servery ztratily dech.

Členství na Nyxu je na pozvánku od stávajícího uživatele, což může budit dojem jisté exkluzivity. Osvědčil se vám tento systém?

Pozvánky byly v případě Nyxu spíš uvolněním, dříve byla registrace podstatně komplikovanější, takže o exkluzivitě se moc bavit nedá. Ostatně, ne všichni byli ze zavedení pozvánek nadšení. Stále jsou lidé, kteří si váží toho, že se na server dostali ještě před jejich zavedením, protože s pozvánkami přestalo být členství naopak tak exkluzivní, takže v tomto směru je to na Nyxu spíše naruby. Většina platforem, řekl bych že mezi ně bude patřit i Clubhouse, pozvánky časem zruší, protože přestanou dávat smysl. U nás zůstaly spíš jako limit než jako lákadlo.

A jak se tam tedy lidé mohli dostat předtím?

Původní způsob registrace byl napsat nám administrátorům dopis, proč chce dotyčný být na Nyxu. Byla kolem toho spousta legrace a lidé, kteří jsou registrovaní tímto způsobem, na to občas stále vzpomínají. Ostatně se takhle stále jde registrovat.

Jak server ovlivnil nástup Facebooku a dalších velkých sociálních sítí? Přišli jste o hodně uživatel?

K žádnému dramatickému skoku nedošlo, spíš nastalo období stagnace a útlum nových registrací. V poslední době se objevují registrace od lidí, kteří naopak z Facebooku odcházejí, ale velký vliv to nemá. Osobně na Facebooku nejsem, účet jsem smazal již zhruba před deseti lety. Nechodím ani na Instagram a podobné sítě, jsem jen pasivně na Twitteru.

Kdysi to bylo tak, že diskuzní servery „našeho“ typu se koncentrovaly kolem jednotlivých témat, o kterých uživatelé debatovali. Zatímco v centru zájmu na Facebooku a ostatních sítí byli uživatelé sami a jejich news feed. Dnes se tento rozdíl, pokud vím, stírá, a i na FB fungují tematické diskuze formou skupin.

Co s Nyxem plánujete dál? Hodláte provést nějaké další změny?

V téhle chvíli nemám žádné konkrétní plány. Technologický upgrade beru jako uzavřený a teď si dám chvíli odpočinek. Přece jenom jde o hobby projekt vyvíjený ve volném čase po práci.

Ještě pochopitelně probíhá ladění nové verze. Takový kompletní přepis samozřejmě neproběhl bez chyb, na nějaké drobnosti se zapomnělo. Na druhou stranu se neobjevilo žádné nečekané překvapení ohledně výkonu, stability apod, spíše naopak. Čekal jsem pár hektických dnů a místo toho řeším jen drobnosti. Kéž by bylo víc takových releasů.

Další plány zahrnují udělat něco s mobilní aplikací. Stávající oficiální aplikace funguje jen pro iPhone a jednoznačně má svá nejlepší léta již za sebou. Nějaká změna v tomhle směru by určitě neuškodila. Naštěstí jsou uživatelé samotní aktivní a existuje hned několik aplikací pro obě hlavní platformy.

Máte v plánu i nějakou zásadnější změnu designu?

U desktopové webové verze to v plánu moc není. Uživatelé jsou za dvacet let zvyklí a jakákoliv změna vyvolá vždy vlnu nevole, nedávalo mi tedy smysl spojovat změnu vzhledu se změnou technologií. Pro ilustraci, největší vlnu nevole vyvolalo přidání jednoho tlačítka v hlavním menu. Ale po tolika letech stabilního vzhledu je to pochopitelné, lidé se po Nyxu již pohybují po paměti.

Nicméně i uživatelské rozhraní prošlo kompletním přepisem s cílem mít kód lépe udržovatelný, maximálně výkonný a paměťově nenáročný i na pomalých mobilních zařízeních.

Zároveň ale zůstala možnost vybrat si z více různých designů a je možné, že časem se doplní nějaký nový, který nebude jen jiným barevným schématem. Jednoznačně by ho ale musel vyrábět někdo s designovým cítěním (jinými slovy někdo jiný než já). U rozhraní pro mobily a aplikací je prostor pro případné změny větší.