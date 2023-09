Martin Beháň (Rohlík): Do Vánoc pokryjeme kolem osmdesáti procent Česka

Dlouhé roky působil v Tescu, pak krátce v Kauflandu, od loňského prosince vede Martin Beháň tuzemskou pobočku online supermarketu Rohlík.cz. V podcastu pro Lupu mluví o tom, jaké plány firma na českém území má.

Výsledky fiskálního roku budete mít až na konci září. Určitě ale už nyní víte, jak na tom Rohlík je.

Díky bohu rosteme. A to i přesto, že jsme se na začátku roku poměřovali s čísly z předchozího roku, kdy byl covid. I tak jsme byli schopni vyrůst. Ten trend je velmi konzistentní. Růst dosahuje skoro double digit number.

Jak jste na tom s počtem zákazníků?





Ono se to vyvíjí. Byl tady covid, kdy s námi nakupovalo po dobu dvou let velké množství zákazníků, protože neměli jinou volbu. Covidové období je pryč a samozřejmě se stalo, že někteří zákazníci, kteří s námi během tohoto období nakupovali, odešli. Někteří s námi ale zůstali, protože jim vyhovovala naše služba a naše nabídka. A zároveň nám postupně přibývají i noví zákazníci. Na začátku tohoto roku jsme pokrývali už asi 45 procent území České republiky a tento rok jsme naše pokrytí docela zásadně zvýšili. A začínáme nabírat dost zákazníků právě z oblastí, kde jsme předtím nevozili.

To konkrétní číslo je tedy jaké?

Dohromady se bavíme o stovkách tisících zákazníků, kteří s námi nakupují. Aktivně jich je každý měsíc tak dvě stě tisíc.





Určitě máte i přehled o počtu objednávek. Ty rostou, počítám, také, pokud vám přibývají zákazníci.

Tam je to přímá úměra. Tak, jak rosteme v zákaznících, rosteme i v objednávkách. Blížíme se momentálně k těm dvouciferným číslům.

Nové distribuční centrum Rozhovor s Martinem Beháněm proběhl ještě před zveřejněním informace, že Rohlík otevře nové distribuční centrum v Ostravě. Firma si od toho slibuje, že osloví výrazně víc zákazníků. Ostravské centrum o rozloze 9000 m² se otevře na konci října a bude už páté v řadě, které společnost provozuje. „Díky tomuto kroku zlepšíme dostupnost doručovacích oken během dne pro naše zákazníky, nabídneme také 15minutová doručovací okna i expresní dodávky za 60 minut. Standardní dobu doručení zkrátíme na pouhé 3 hodiny,“ uvádí Martin Beháň. Právě tuhle možnost zatím mohli využívat jen zákazníci v Praze a jejím okolí a pak v Brně, jak Beháň zmiňuje v podcastu.

A máte představu, jak často aktivní zákazníci nakupují, kolik udělají v průměru do měsíce objednávek?

V průměru jsou to přes tři objednávky měsíčně. Ale liší se to. Někteří hodně loajální zákazníci s námi nakupují desetkrát až dvacetkrát. A pak jsou ti, kteří nakupují jednou dvakrát do měsíce. Poměrově je to zhruba tak, že třetina nakupuje u nás tak jednou dvakrát do měsíce, zhruba třetina tak dvaapůlkrát do měsíce a zbytek je pak hodně nad.

Už jste naznačil, že hodně objednávek dělají především velká města jako Praha, Brno, Ostrava. Dá se to vyjádřit poměrem?

Velká města samozřejmě dělají velkou část objednávek, ale neřekl bych, že jsou úplně dominantní. U nás se to těžko posuzuje, protože pro nás Praha není jenom Praha, ale je to Praha plus velké okolí, kdy jsme schopni naše služby poskytovat v té nejvyšší kvalitě. Tím myslím, že jsme tam schopni dovést expres objednávku do šedesáti až devadesáti minut. Stejně to platí i pro Brno, tedy pro Brno a jeho okolí. A pak máme vzdálenější oblasti jako Plzeň nebo severní Čechy, Karlovy Vary a Ostrava. V každé té oblasti máme trošku jiný model. Někde to vozíme z přímo z Prahy, někde to překládame.

Lze říct, co si nejvíc lidé u vás objednávají, jestli to je základní spektrum potravin, nebo nějaké speciality?

Největší zájem je o čerstvé potraviny a pak o trvanlivé potraviny. Tento sortiment s námi nakupuje skoro každý zákazník. Jiná situace je v nepotravinách u drogérie nebo kosmetiky. Tam máme penetraci u zákazníků výrazně nižší.

Čerstvé potraviny vedou, protože jimi jsme unikátní. Jsme je schopni nabídnout za ceny kamenných obchodů a naší konkurence. Jedná se o základní potraviny i o značky, které každý zná, jako je třeba Hollandia nebo Danone. Zároveň ale máme velké zastoupení sortimentu ve značkách, které standardně nekoupíte. Nebo by vás to stálo moc úsilí. Jako jediní třeba prodáváme Vraňanské jahody, pro které byste jinak musel jet do Vraňan, abyste si je koupil. Nebo pokud byste chtěl borůvky od pana Rodena, které my prodáváme, tak nikde jinde je nekoupíte.

Tím, že podporujeme malé farmáře, jsme schopní nabídnout lepší kvalitu a rychlejší servis. Třeba borůvky od pana Rodena jsme schopní mít u zákazníka zhruba za šest hodin, kdy byly sklizené.

Jak si na tom vedou vaše privátní značky?

Za poslední rok se ekonomická situace zcela zásadně změnila, máme tady obrovskou inflaci a zdražila se energie. My jsme to také vnímali a zákazníci byli daleko obezřetnější. A někteří se rozhodli, že zváží, kolik investují do jednotlivých nákupů.

Privátní značka se vyznačuje tím, že většinou jde o produkt v nižší cenové kategorii, ale my jsme i tak schopni nabídnout třeba plnotučné mléko, které má jako jediné, když nebereme selská mléka, obsah tuku 3,8 % za cenu plnotučného mléka, které se nabízí v kamenném obchodě.

Privátní značky každopádně dál rozšiřujeme. Za poslední rok se nám jejich podíl zvedl z nějakých 9 procent na 12 procent. Pravidelně každý kvartál rozšiřujeme portfolio našich privátních značek o desítky produktů. Jako poslední to bylo třeba krmivo pro zvířata. Předtím jsme představili značku Kitchin, což jsou základní trvanlivé potraviny. Chtěli bychom mít postupně privátní značku ve všech kategoriích, kde to má význam, tedy kde je objem prodaného zboží dostatečný, aby to dávalo smysl pro nás i pro dodavatele.

Už jste zmínil, kam všude dovážíte. Podle mapy pokrytí, kterou máte na webu, je ale stále řada bílých míst, třeba jižní Čechy nebo severovýchod země, kde nejste. Váš konkurent Košík se přitom chlubí, že dováží po celém území České republiky. Kolik je tedy vaše aktuální pokrytí?

Myslím, že dnes jsme někde kolem 65 procent. On by nebyl problém zavážet celou republiku, byli bychom to schopni udělat v podstatě zítra. Ale my si říkáme, že chceme naši službu nabídnout v maximální možné kvalitě. Nechceme limitovat sortiment a nechceme omezovat zákazníka tím, že mu nákup dovezeme až další den a v časovém oknu čtyř hodin. To je cesta, jakou by se k tomu dalo dojít. Je to nejjednodušší. Ale my jsme unikátní servisem a že když už něco otevřeme, tak chceme zaručit, že náš zákazník dostane službu ve stoprocentní kvalitě.

Proto jsme zatím na šedesáti pěti procentech. Ale brzy oznámíme něco většího a měli bychom se výrazně posunout. Určitě nějaká bílá místa zůstanou, hlavně to bude v jižních Čechách. Důvod je takový, že denzita obyvatelstva je tam taková, že jde o veliké území a máte víc bodů, kde nežije tolik lidí na jednom místě. A my bychom byli nuceni prodlužovat závozová okna, abychom to byli schopni efektivně rozvážet. V těch místech proto aspoň používáme formu Rohlík Pointů.

A pak je tam ještě malý kousek na severovýchodě Česka, který velice brzy pokryjeme. Počítáme s tím, že tyto Vánoce už bude mít osmdesát procent obyvatel možnost na Rohlíku nakoupit.

