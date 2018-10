 »  Michal Illich: Dva startupy mají na stole mou několikamilionovou nabídku

FlowReader byl dobře přijatý médii, včetně amerického LifeHackeru i překvapivě velkého množství cizojazyčných médií, jako třeba arabských, ruských, japonských a tak dál. Před Vánocemi jsme nasadili nový design, nyní ještě přidáváme pár nových vlastností a chystáme se jej víc zpropagovat.

Takže na FlowReader se nyní nejvíce soustředíte?

Ano, aktuálně má z našich webových projektů FlowReader největší tým.

FlowReader uživatelům umožňuje sledovat zprávy či příspěvky ze sociálních sítí nebo informačních kanálů na jednom místě. Jaký je o tuto službu zájem?

Aktuálně máme 10 000 registrovaných uživatelů, což není mnoho. Chceme teď pustit i verzi optimalizovanou pro mobily a tablety, přidat pár funkcí a začít s propagací.

A jak se podle vás počet uživatelů zvýší po těchto krocích?

To se hodně špatné odhaduje. Feedly má řádově miliony uživatelů, Flipboard přes 80 milionů, Twitter stovky milionů, Facebook přes miliardu. Tedy trh tu je, ale bude těžké najít tu správnou kombinaci vlastností a kvalitně je implementovat, abychom se stali podobně velcí.

Nezačíná ale tuto funkci plnit právě samotný Twitter, kde si mnoho lidí nastaví sledování lidí a agentur dle svého uvážení nebo oboru? Jaká je u FlowReaderu přidaná hodnota?

Jednak je to podpora více sítí. Aktuálně Twitter, Facebook, RSSka a chceme přidat další. Dál i to, že uživatele zajímají třeba pouze články a nechce sledovat, co měl daný novinář k obědu, co si myslí o politicích, kolik uběhl kilometrů, kde se checknul na FourSquare, a tak dále…

Prostředí čtečky umožňuje přehlednější a srozumitelnější místo pro články než Twitter, kde se mixuje mnoho různých druhů obsahu a konverzací. Navíc pro lidi, kteří používají sociálních sítě a čtečky více, může být pohodlné si vše přečíst na jednom místě.

MICHAL ILLICH narodil se v roce 1979

vystudoval Mensa gymnázium a studoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy

v roce 2002 založil a pak vedl firmu Jyxo, která provozovala stejnojmenný vyhledávač, ale také například službu Blog.cz

v roce 2008 prodává Jyxo skupině Nova a zároveň do ní nastupuje jako šéf vývoje

v roce 2010 opouští Novu a postupně začíná pracovat na projektech Wikidi, FlowReader, Testomato nebo Kinohled

Jaké jsou statistiky návštěvosti dalších zmíněných projektů? Jdou s vašimi dřívějšími očekáváními?

Já mám vždy vysoká očekávání (smích). Každopádně všechny zmíněné projekty rostou, takže v nich budeme pokračovat.

Jakým tempem rostou?

Konkrétně návštěvnost FlowReaderu vyrostla za poslední měsíc o 15 %.

Do vašeho portfolia patří i MagicTable, který je Wikilidi hodně podobný. Pracuje se stejnou databází a algoritmy?

Ano, jsou to stejné technologie i stejný tým, jenže MagicTable je B2B služba.

Jak se uchytila vaše další služba Testomato, která nedávno prošla redesignem?

Testomato, náš nástroj pro automatické testování webů, se začíná docela hezky rozjíždět. Před pár měsíci jsme zprovoznili placené plány, takže projekt už začíná vydělávat první peníze. Už brzo spustíme novou vlastnost, a to měsíční přehledy.

Testomato má smysl zřejmě hlavně pro malé firmy. Jaká je struktura uživatelů?

Vývojáři na volné noze, malé a střední firmy. Víceméně kdokoliv, kdo má web, na jehož provozu mu záleží, a dosud ho nemá pokrytý aplikačními testy. Přičemž se mu nechce investovat čas na napsání Selenium testů a zprovoznění či zaplacení infrastruktury pro jejich automatické pouštění.

Provozujete také web Devel.cz, který sdružuje programátory a vývojáře. Hledáte tady lidi do svých projektů?

Zatím jsme na Devel.cz žádné inzeráty na pracovní místa nedávali – ani naše ani cizí. V budoucnu to udělat můžeme, ale teď je to nekomerční komunita, kterou jako studnici nepoužíváme.

Jako jeden z investorů StartupYardu se jistě díváte i po startupové scéně. Jak vy osobně hodnotíte její kvalitu?

Kvalita je hodně proměnlivá, od skvělých po strašné. Já osobně investuji až na úplné výjimky jedině přes StartupYard, tedy 6 až 8 projektů ročně.

To ale investujete téměř do každého projektu.

Funguje to tak, že já, Credo Ventures a v posledních dvou bězích i Seznam.cz a další partneři investujeme do StartupYardu a ten investuje do jednotlivých projektů.

Do StartupYardu nedávnou vstoupil právě Seznam.cz. Jaká je s ním spolupráce?

Spolupráce se Seznamem je výborná, letos jsme se i přirozeně setkali v zájmu o společná témata: data, vyhledávání a analytiku. Nicméně do StartupYardu se už z většiny hlásí zahraniční startupy, což nám dělá radost, ale zároveň to trochu omezuje možnost zapojení Seznamu.

Vstup zahraničních startupů do českých inkubátorů či technologických center je čím dál častější. Když se oprostíme od Seznamu, je to podle vás dobře nebo špatně?

V ČR bohužel dost zajímavých startupů zatím nevzniká, pražská Wayra třeba přijala skoro všechny týmy ze Slovenska, tak jsme rádi za novou krev ze zahraničí. A komunita uvnitř akcelerátoru je mnohem zajímavější, jsou-li tam lidé z celého světa.

Jaké projekty vás na české start-upové scéně oslovují?

Líbí se mi úspěch BrandEmbassy či Apiary. Z českých zahraničních samozřejmě GoodData. Z loňského StartupYardu vyšel i PizzaTime, krátce na to koupený a přejmenovaný na DámeJídlo. Mám sice radši startupy s globální ambicí, ale DámeJídlo lokálně roste velmi hezky a jsem zvědavý i na jejich rozvoz potravin.

Rozhlížíte se nyní po nějaké další investici nebo se věnujete jen současným projektům?

Aktuálně mají dva české startupy „na stole“ mou nabídku investice, obě jsou v řádu milionů korun. Ale musím přiznat, že oba ty startupy jsou poměrně vybíravé a možná mou nabídku nepřijmou.

A můžete alespoň naznačit, čemu se tyto startupy věnují?

Jeden inteligentním zpracováním videa z průmyslových kamer. Ten druhý zatím nemůžu zveřejnit.

Kolik máte případně volných peněz k investování?

Záleží na příležitostech, nemám žádný rozpočet. Klidně nemusím letos investovat nic, nebo naopak víc, než mám ve zvyku – vždy záleží na konkrétních projektech.