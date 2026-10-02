Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Český skorojednorožec pod tlakem. Končí šéf z NHL, propouštělo se a ochladly plány na burzu. Firmu Ataccama nově vede Martin Záhumenský, dosavadní CTO. Dřívější šéf nastavoval procesy, management, obchod a podobně, ovšem s nástupem AI je nutné vrátit produktovou vizi. Zákazníci přesouvají rozpočty na AI nástroje. Ataccama, která umožňuje firmám čistit a zpracovávat data, i přes tuto výzvu roste, tržby ARR už činí kolem 80 milionů dolarů. Zisk EBITDA je pozitivní, i kvůli dosažení této mety se propouštělo. Aby se dalo přemýšlet o vstupu na burzu, muselo by ARR být kolem 250 milionů dolarů. Čechům také přibyla konkurence, do oboru teď dělají SAP (čerstvé akvizice) nebo Salesforce.com (koupě Informaticy).
Evropa na tom není zle a stále je silná. Posilovat bude hlavně východ, říká šéf japonského giganta. Panasonic Connect kromě jiného dodává stroje na osazování elektroniky (SMT) a vidí, že Evropa v této oblasti investuje a posiluje kapacity, i díky boomu AI. Starý kontinent prý nadále drží kvalitu a vysokou míru automatizace. Staví se i několik evropských továren na čipy, což rovněž Panasonicu zvyšuje odbyt. Roste poptávka po “obrněných” noteboocích Toughbook, hlavně kvůli investicím Evropy do obrany. Panasonic Connect je jednou ze tří firem vzniklých rozdělením molocha Panasonic, což přineslo i velké propouštění a zrušení výroby televizí v Česku. Akcie Panasonicu vyrostly o 160 procent, sekce Energy například ovládá dodávky systémů záložního napájení do AI datacenter.
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Pár továren na čipy se v Evropě sice staví, ASML zde ale v posledním roce v podstatě nic neprodala. Její litografické stroje míří do Asie nebo USA. Viceprezident firmy uvedl, že Evropa neinvestuje a že je to znepokojující.
Microsoft postupně ukončí vlastního AI chatbota Copilot pro běžné uživatele. Sice do hry vstoupil mezi prvními, ale službu učinil značně neoblíbenou a nekonkurenceschopnou. Dalo by se říci, že minul další revoluci, po internetových službách nebo smartphonech. Copilot se nyní bude více soustředit na využití ve firmách, zejména v integraci s dalšími aplikacemi Microsoftu. To firmě jde prodávat lépe. Zmizí také certifikace počítačů Copilot+ PC, toto označení už se nebude používat.
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Google představil AI model Gemini 4 Argon. Podle prvních testů překonává cokoliv od konkurence. Google nicméně novou LLM zatím neposlal mezi běžný lid, v souladu s dohodou s americkou vládou novinku zatím testuje úzký okruh lidí.
OpenAI tvrdí, že prozatím zastavila trénování nových modelů. Důvodem jsou bezpečnostní incidenty, kdy agenti utíkají z uzavřeného prostředí a napadají jiné systémy. Budou se řešit bezpečnostní opatření, na čemž se shodli i další hráči s vládou USA.
OpenAI představila nové AI agenty Dots. Postaveny jsou na modelu GPT-6 Astra. Botům lze nastavit oprávnění a úkoly, na nichž pak budou dlouhodobě pracovat. Cílem je samostatnost a právě dlouhodobé působení, například při sledování cen a tak dále.
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Nvidia spustila nástroj pro zajištění bezpečnosti AI, respektive agentů. Vrstva Sentry sleduje činnost agentů a může okamžitě zasáhnout. OpenShell zase umožňuje ověření, že agenti získají jen potřebná práva.
Photon Studio je přesvědčivá alternativa Photoshopu vytvořená pomocí AI. Projekt má na starost jeden jediný člověk. Na tokenech utratil přes dva tisíce dolarů, používal hlavně GPT-6 Astra. Photon funguje pod Windows, macOS a Linuxem. Má řadu funkcí včetně podpory PSD.
ElevenLabs vydává nové modely v4 a v4 Turbo. Používají novou architekturu a zvládají 90 jazyků. Firma také dosáhla na hodnotu 22 miliard dolarů. To je dobrá zpráva i pro český fond Credo Ventures, který do polského startupu investoval jako jeden z prvních.
Nvidia vykoupí vlastní akcie v hodnotě 235 miliard dolarů. Program byl navýšen o 150 miliard dolarů. Akce se dokončí během fiskálního roku 2028.
AMD za 8,2 miliardy dolarů v akciích kupuje firmu World Labs. Fei-Fei Li se k AMD připojuje jako výkonná viceprezidentka a hlavní vědkyně. Tedy další žena ve vedení podniku. AMD získává hlavně odborníky AI, což firmě pomůže ve vývoji budoucích čipů typu Instinct a zároveň softwarového stacku kolem.
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Startup SiMa.ai získal dalších 150 milionů dolarů a ohodnocen byl na 1,45 miliardy dolarů. Firma se zabývá návrhem čipů pro drony, roboty a další zařízení, díky čemuž lze provozovat AI na lokálním hardwaru.
Ceny 2GB verzí Raspberry Pi 4 a 5 budou vyšší. První model teď vyjde na 67,5 dolarů, druhý na 77,5 dolaru. Opět jsou v tom vysoké ceny paměťových čipů. Raspberry Pi také ve firmwaru zakázalo výměnu modulů RAM ze větší. Na trhu se běžně děje, že překupníci koupí model například s jedním GB RAM, to přepájí na 8 GB RAM a pošlou dál. A Raspberry Pi na trh posílá Smart Display Module. Jde o rozšíření pro Raspberry Pi Compute Module 5 s cenovkou 30 dolarů.
Šéf Aceru mírnil predikce o dlouhodobém zdražování počítačů a elektroniky. Ceny PC mají do konce vyrůst o dalších pět až 20 procent, v příštím roce by se ale prý situaci mohla zlepšit a průměrná cena klesat. Nabíhají nové výrobní kapacity, výrobci začínají odebírat čínské disky nebo RAM a tak dále. Ředitel Micronu ale přišel s tím, že nedostatky RAM budou pokračovat minimálně do roku 2028.
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Microsoft vydal tradiční velkou aktualizaci Windows 11. Označení nese 24H2, případně 2026 Update. V podstatě ale z velké části jde o zabalení postupně vydaných aktualizací do většího formálního balíku.
Životnost ChromeOS bude do roku 2034. Slíbil to Google, který minulý týden představil první Googlebooky, tedy nástupce Chromebooků s novým operačním systémem postaveným na Androidu. ChromeOS má dostávat průběžné aktualizace.
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AMD brzy pošle do prodeje serverové procesory Epyc 9006 neboli Venice. Firma už nějakou dobu v datacentrech nahrazuje Intel a novinka tento trend zřejmě podpoří. Procesory budou mít jádra Zen 6 a 6c (2nm proces TSMC), 64 až 256 jader, pamětí s 16 kanály (propustnost 1 024 a 1 638 GB/s), PCIe 6.0 a podporu DDR5. K dispozici budou verze pro sockety SP7 (letos) a SP8 (začátek příštího roku).
TSMC odstartuje 1,4nm výrobu čipů v roce 2028. Spotřeba by měla klesnout až o 30 procent, hustota obvodů bude větší o 20 procent. Mezi prvními zájemci jsou Nvidia, Apple nebo AMD. Měsíčně se má vyrábět až 160 tisíc waferů.
TP-Link jako jeden z prvních přijímá objednávky na router s Wi-Fi 8, jen ne v USA. Tamní regulátor FCC nadále neschvaluje nové přístroje této čínské značky, oficiálně kvůli obavám z bezpečnosti.
Huawei má údajně v Číně větší podíl v AI čipech než Nvidia. Jde o NPU akcelerátory Ascend. Tvrdí to předseda představenstva Eric Xu. Může jít o kombinaci toho, že Nvidia má kvůli sankcím do země velmi limitované dodávky a že Čína začíná preferovat vlastní dodavatele, aby si vybudovala nezávislý řetězec, byť zatím ne tak dobrý.
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Amazon Web Services je prvním cloudem na světě s certifikací NATO. To umožňuje všem členským státům zpracovávat informace na úrovni NATO Restricted a používat schválené služby AWS.
Vyšel F-Droid 2.0. Jedná se o novou verzi alternativního obchodu s aplikacemi pro Android, zaměřen je na open source a svobodný software. S druhou verzí by mělo jít pracovat pohodlněji.
Microsoft v ostré verzi spustil nástroj pro spouštění linuxových kontejnerů ve Windows. Jde o funkci WSL Containers rozšiřující Windows Subsystem for Linux. K dispozici je i API pro rozjezd těchto kontejnerů z nativní aplikací pro Windows.
Noctua chce přinést chlazení známé ze serverů také do běžných počítačů. Využívají se parní komory, Noctua na tom dělá s firmou Forced Physics DCT. Může to posloužit až k dvěma tisícům wattů tepla.
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