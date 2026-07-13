Mobilní tarify Revolut si podmaňují Evropu. Do Česka ale hned tak nedorazí

Britský fintech obr Revolut už dávno nefiguruje jen jako neobanka. Od dubna loňského roku působí na evropském trhu také jako virtuální mobilní operátor (MVNO).
Prakticky od spuštění služby nejprve ve Velké Británii se hojně diskutovalo o tom, kdy dojde k expanzi na další trhy. Stalo se tak v prosinci 2026, jenže místo očekávaného vstupu na německý trh, který je stále v testovací fázi, dostalo přednost Polsko a Nizozemsko.
Revolut Mobile v Polsku
Polský telekomunikační trh je často předhazován tuzemským operátorům jako vzorový, protože silná konkurence stlačila ceny výrazně pod hranici toho, na co jsme zvyklí u nás. Běžná cena tarifu s neomezeným voláním i SMS a 50GB balíčkem dat se pohybuje kolem 40 až 60 zlotých měsíčně, tedy asi 350 korun.
Revolut se svými mobilními tarify v Polsku dokonce trumfnul i to. V současnosti stále nabízí dvojici mobilní tarifů:
- 50 GB + neomezené volání a SMS za 25 zlotých (145 korun)
- 200 GB + neomezené volání a SMS za 45 zlotých (260 korun)
Součástí obou tarifů je 8GB, respektive 15GB roamingový balíček pro využití v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP), tedy zemí Evropské unie (EU) a Norska, Islandu či Lichtenštejnska. Výhodou je i neomezený balíček dat pro chatovací aplikace, jako je WhatsApp, Telegram nebo Facebook Messenger, pro cestování mimo EU a také služba NordVPN v ceně. Avšak přenosová rychlost je omezena na 80 Mb/s.
Pro srovnání, ve Velké Británii, kde Revolut sídlí a jeho mobilní tarify zde měly premiéru už v dubnu 2025, vyjde podobná nabídka na 15 liber, což je rovněž hluboko pod průměrnou cenou mobilních tarifů na tamním trhu.
Zatímco na domácím trhu se Revolut Mobile opírá o silné partnerství s operátorem Vodafone, v Polsku jde o spolupráci virtuálního provozovatele 1GLOBAL a síťovou infrastrukturu si půjčuje od operátora Play.
Kdy dorazí do Česka?
Už když firma oznamovala ostrý vstup na polský trh na sklonku loňského roku, lákala na plánovanou expanzi. Ta už je v plném proudu, od poloviny června nabízí Revolut své služby v Nizozemsku. Konkrétně jde o balíček s 20GB dat za 9 eur (asi 220 korun), případně tarif s neomezenými daty, SMS i volání pro domácí trh a 40 GB dat do evropského roamingu za 23 eur (asi 560 korun). I v Nizozemsku se firma opírá o úzkou spolupráci s 1GLOBAL.
Další na řadě by mělo být Německo, kde Revolut již dávno své služby testuje. Firma zatím nezveřejnila, sítě jakého operátora bude využívat u našich západních sousedů. Existují však náznaky, že by mohlo jít o Vodafone. To je na první pohled překvapivé, protože v Německu se jeví jako nejspolehlivější partner Deutsche Telekom, klíčový technologický inovátor a jednička německé telekomunikační ligy.
Nicméně Revolut sazí spíš na spolupráci se „svým“ Vodafonem, která započala už v domácím prostředí ve Velké Británii.
Podle našich informací by podobná situace měla panovat i v České republice. Oficiální tiskové oddělení pro střední a východní Evropu odmítlo případnou expanzi komentovat, ale zdroj Lupy potvrdil, že Revolut Mobile bude po vstupu na český trh běžet v síti Vodafonu. Až se tak stane, půjde již o 20. virtuálního operátora v této síti; k nejznámější patří například Oskarta nebo Sazkamobil, který ukončil provoz vloni v létě.
V nejbližší době ale příchod neočekáváme. Podle interních informací, které má redakce k dispozici, figuruje Česko až v pozdější fázi plánované evropské expanze a v letošním roce tarify Revolut Mobile na našem území k dispozici nebudou.
To částečně potvrzuje i Český telekomunikační úřad (ČTÚ), hlavní regulátor, který by o vstupu nového virtuálního operátora na trh měl vědět s dostatečným předstihem. V tuto chvíli úřad neeviduje žádné nové přihlášky.
„Platí, že pokud by chtěl své mobilní služby (byť z pozice MVNO) nabízet na trhu v ČR, musel by se oznámit jako podnikatel, resp. poskytovatel veřejně dostupných služeb. A to není nijak složitý proces, existuje na to formulář,“ uvedla pro Lupu tisková mluvčí úřadu Tereza Meravá.
Původně litevskou alternativní bankovní společnost Revolut založili v roce 2015 ukrajinský programátor Vlad Jatsenko a britsko-ruský finančník Nikolaj Storonskij. Původním nápadem přitom bylo spustit projekt banky, která nabízí multiměnovou kartu. Do Česka vstoupil Revolut v roce 2021 coby oficiální banka.
Telekomunikace jako takové ale nejsou pro Revolut nic nového. Už od jara 2024 ve spolupráci s globálním operátorem 1GLOBAL nabízí datové roamingové SIM karty pro cestování mimo domácí roamingový prostor.
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