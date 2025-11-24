Music Box expanduje v době, kdy globální hráči ustupují. Uživit hudební televizi je ale čím dál složitější

V pátek 21. listopadu začal první český operátor nabízet nové hudební kanály z rodiny Music Box. Rozjezd nových stanic s videoklipy jde trochu proti proudu. Ostatní mediální skupiny tento typ vysílání vzdávají, protože na něm nevydělávají.
Zákazníci Antik TV v České republice a na Slovensku mohou sledovat všechny tři programy Music Box Classic, Music Box Hits a Music Box Dance, pokud mají alespoň tarif Komfort. Chystá se ještě čtvrtý Music Box s podtitulem Sexy. Mohla by to být náhrada za menší stanice z rodiny MTV, které z rozhodnutí mateřské skupiny Paramount přestanou vysílat na konci letošního roku.
Nástup kanálů Music Box prý s vyklizením prostoru tradiční značkou MTV přímo nesouvisí. „Na spuštění našich nových kanálů jsme začali pracovat už na jaře, v době, kdy plány MTV ještě nebyly veřejně známé. Od samého začátku naším cílem nebylo vytvořit něco ‚narychlo‘ nebo jen ‚jako náhradu‘, nýbrž připravit projekt na špičkové úrovni – jak po stránce hudební dramaturgie, tak kvality obsahu. Jsem přesvědčen, že se nám podařilo sestavit nabídku, která na mezinárodním trhu obstojí,“ uvedl v prohlášení pro média výkonný ředitel Music Box Group Serhij Kobel.
Ostrý obraz a dobrý zvuk
Společnost Music Box Group se označuje za provozovatele jedné z nejstarších hudebních značek v Evropě. Počátek této značky spojuje s rokem 1984, kdy stanice Music Box začala fungovat ve Velké Británii. „Byla tu dřív než evropská MTV (od roku 1987), francouzská MCM (od roku 1989), německá VIVA (od roku 1993) nebo britská VH1 (od roku 1994),“ chlubí se oficiální web.
Jenže VH1 své početné evropské verze postupně uzavřela, VIVA neexistuje od roku 2018, MCM upřednostňuje seriály a z hlavního kanálu MTV je přehlídka reality show. Také původní britský kanál Music Box přestal vysílat už v roce 1987. Proč by měl dnešní Music Box jako klasická klipová stanice oslovit diváky v roce 2025? Může vůbec obstát v konkurenci Apple Music, Spotify, YouTube a mnoha dalších streamovacích služeb, jejichž algoritmy doporučují uživateli hudbu podle jeho vkusu?
Zakladatelé tvrdí, že Music Box se od jiných projektů odlišuje vysokou kvalitou obrazu a výběrovými kolekcemi videoklipů, které sestavují hudební editoři. Všechny čtyři kanály staví na knihovně čítající přes dvacet tisíc videoklipů, které byly pomocí proprietární technologie převedeny do rozlišení Full HD. I starší záznamy by tedy měly obstát na velkých obrazovkách moderních chytrých televizorů. Podle vyjádření zástupců firmy pro polská média navíc nemají být na stanicích žádné reklamy. Zdrojem příjmů tedy budou zřejmě platby od operátorů a televizních aplikací, v jejichž nabídce se stanice objeví.
Obsahová strategie pokrývá široké spektrum diváků. Zatímco kanál Hits cílí na věkovou skupinu 20–49 let s aktuálními žebříčky, stanice Dance se zaměřuje na elektronickou scénu. Stanice Classic je orientovaná na hity z období od osmdesátých let po rok 2000. Budoucí kanál Music Box Sexy prý bude dokonce „celosvětově unikátní“, neboť „spojuje moderní glamour s energií žhavých rytmů a cílí na diváky, kteří ocení styl, eleganci a odvážné pojetí hudební prezentace“.
České licence pro polský subjekt
Provozovatelem stanic Dance a Hits je pražská společnost Music Box Television s.r.o., která na ně 11. listopadu dostala licence od české Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. U stanic Dance a Hits jsou jako cílové země kromě České republiky a Slovenska uvedeny ještě Polsko a Německo.
Novou českou licenci využije také pro vysílání varianty Music Box Polska, přičemž v tomto případě nemá jít jen o videoklipy, ale také doplňkový obsah o celebritách, módě nebo událostech z kultury v polštině. Polská verze dosud vysílala na základě licence vystavené na Gibraltaru, v srpnu byl její podíl na sledovanosti na polském trhu 0,03 % diváků starších 4 let.
Majitelem české pobočky je polská společnost s ručením omezením Music Box Group se sídlem ve Varšavě. Podle polského obchodního rejstříku ji ovládají Eva a Vadim Soirefovi, menšinovým podílníkem je také ředitel Serhij Kobel.
Když v roce 2019 slavnostně startovala stanice Music Box na Gibraltaru, její manažeři to komentovali: „Majitelé žijí přímo zde na Gibraltaru a chtěli místní komunitě něco vrátit. Zároveň plánují expanzi do dalších koutů Evropy prostřednictvím kanálu vysílajícího v angličtině. To je skvělá zpráva i pro místní kapely, které budou moci využít širokého dosahu Music Boxu a dostat svou hudbu za hranice Gibraltaru.“ Už od roku 2004 je v provozu Music Box Russia.
V polském obchodním rejstříku jsou založené účetní závěrky varšavské Music Box Group. V roce 2023 firma uváděla roční tržby 1,74 milionu zlotých (tedy necelých deset milionů korun). Hospodaření celkově uzavřela se ztrátou 195 tisíc zlotých (1,1 milionu korun). Novější údaje v rejstříku zatím nejsou.
Místo hudby reality show
Hudební stanice se v poslední dekádě odklonily od čistě klipového obsahu a oslovují diváky různými typy reality show. Pravzor hudebních kanálů, americká MTV, už dávno místo hudby nabízí na hlavním kanálu virální internetová videa, v dalším pořadu pomáhá divákům odhalovat nevěry jejich partnerek a partnerů a jindy opakuje Teorii velkého třesku. Jejím největším hitem je talentová show, která hledá příští hvězdy drag show.
Proměnu diváckého vkusu zaznamenává také české Óčko. Největší sledovanost a rozruch dokázalo vyvolat natočením česko-slovenské varianty seznamky Naked Attraction. Tento pořad s nahými účastníky generuje pozornost na sociálních sítích, ale také v lineárním vysílání. Óčku přináší na jeho poměry nevídaná čísla. Například úvodní díl vidělo 177 tisíc lidí, přičemž to byli ve velkém počtu mladí diváci. V plánu je celkem deset premiérových epizod a dva speciální střihové díly s výběrem toho nejlepšího. Na jaře 2026 Óčko uvede dalších deset nových epizod. Projekt obalují doprovodné formáty jako video podcast „Naked Warm-up“ a after-show „Druhá šance“.
Další programy už snahu o jakékoliv vysílání vzdaly úplně. Na pomyslném hřbitově tematických kanálů bychom namátkou našli někdejší českou edici MTV (vysílala v letech 2009–2013), slovenskou interaktivní hudebně-zábavnou televizi Moooby TV (ukončena v roce 2010), specializovaný kanál Country No. 1 (zavřeno 2015) nebo český rockový program Rebel 2 Slušnej kanál. Nad posledním ze zmíněných projektů se zavřela voda v dubnu 2020, tedy za covidové pandemie. Provozovatel zastavení stanice zdůvodňoval mimo jiné údajně neúměrnými odměnami pro kolektivní správce autorských práv za vysílanou hudbu. V lednu 2024 u nás definitivně skončila distribuce hudebního kanálu s polskými majiteli Power TV.
Legendární hudební televize VH1 mívala v Evropě lokální mutace, ale pak už přežívala jen jednotná verze VH1 Europe. Ta nakonec ukončila vysílání 1. srpna 2021. Kultovní hudební kanál VIVA (v 90. letech evropská konkurence MTV) se odmlčel na konci roku 2018. A jak ukazuje rozhodnutí MTV o uzavření vedlejších kanálů na konci letošního roku, mezinárodní koncerny už v hudebních programech zkrátka nevidí budoucnost. Streaming killed the video star, mohli bychom parafrázovat píseň, kterou v roce 1981 MTV zahájila své vysílání.
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem