Národní knihovna České republiky a společnost Google uzavřely partnerství. Knihovna zpřístupní Googlu knihy k digitalizaci v rámci služby Google Books (Knihy Google), v jejímž katalogu je již patnáct milionu knih. Nyní k nim přibude dalších 200 000 titulů z historických a slovanských sbírek Národní knihovny z období od 16. do konce 18. století. Proces digitalizace má trvat několik let.

Slovanská knihovna má pod svými křídly nejen české sbírky, ale i knihy v ruštině, polštině a dalších jihoslovanských jazycích, a řada těchto knih není dostupná v zemích svého původu. O to více nás těší, že jsme to právě my, kdo může zpřístupnit, uchovat a dlouhodobě uchránit toto písemné kulturního dědictví pro další generace, uvádí Google.