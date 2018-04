 »  Naše data shromažďují tisíce firem, úniky informací z Applu a e-commerce v mobilech

Facebook chtěl od nemocnic získávat data, párovat je s daty z Facebooku a z informací těžit. Prý má teď „jinou důležitější práci“, takže tenhle produkt byl (prozatím pozastaven). Viz Facebook sent a doctor on a secret mission to ask hospitals to share patient data.

Podle Creative Strategies přineslo #deletefacebook 9 % smazaných účtů v USA, 7 % si smazalo Facebook z telefonu, 11 % z jiných zařízení. Devět procent by představovalo skoro 20 milionů a celé je to potřeba brát s velkou rezervou. Viz US Consumers Want More Transparency from Facebook.

Facebook buduje profily i o nepřihlášených lidech. Na téhle informaci není vcelku nic nového, řešilo se to před několika lety a už tehdy to Facebook přiznal. Informace se ale znovu objevila při slyšení u amerických zákonodárců. Mark Zuckerberg se kroutil a použil i obvyklou lež, že data potřebují z bezpečnostních důvodů. Dokonce prý aby zamezili tomu, že někdo doluje data z Facebooku. Realita je, že Facebook vytváří stínové profily lidem, kteří nemají založený profil (účet). Použije je například v okamžiku, kdy si účet založí. Samozřejmě, opět, pro jejich dobro, tedy aby jim mohl doporučit správné přátele.Viz Zuckerberg Says Facebook Collects Internet Data on Non-Users.

14 let Marka Zuckerberga a jeho omluv neomluv najdete v 14 years of Mark Zuckerberg saying sorry, not sorry. Včetně slibů, které celé ty roky dával (a neplnil). Začalo to mimochodem v roce 2003, kdy vytvořil Facemash. Najdete tam i Beacon, psychologické testy na uživatelích, fake news a poslední dobu, kdy omluvy a sliby přicházejí velmi rychle.

TELEgraficky

TextQL ■ JellyMar.io nebudete chtít opustit ■ Yahoo Japak kupuje podíl v BitARG ■ Minimalistické YouTube ■ Uber koupil Jump ■ Majestic vylepšil index ■ Mark Zuckerberg by nic nesdílel ■ 4,1 miliardy internetových uživatelů

WEBDESIGN, INTERNET

Ono to s tou 1.1.1.1 adresou nebylo až tak jednoduché. Píší o tom CloudFlare ve Fixing reachability to 1.1.1.1, GLOBALLY!

HTTPS coby signál pro umístění ve vyhledávání Google oznámil už v roce 2014, takže pokud ještě stále nemáte web přestěhovaný, tak v roce 2018 dost riskujete. Viz The state of HTTPS in 2018: Why should you migrate?

Od Chrome 66 nebude tento prohlížeč podporovat certifikáty od PKI Symantecu. O pár verzí později přijde i konec těch, které se Symantecem mají také něco společného – Thawte, Verisign, Equifax, GeoTrust a RapidSSL. Někdy zhruba v říjnu 2018 tedy můžete očekávat menši apokalypsu. Viz Distrust of the Symantec PKI: Immediate action needed by site operators.

SOFTWARE

Chrome doplnil antivirovou kontrolu a prohledává soubory v počítači. Vcelku oprávněně se to uživatelům nelibí, obzvlášť když o tom Google moc nemluví (zmínka o tom je v A cleaner, safer web with Chrome Cleanup z října 2017). Důvodem doplnění kontroly přes ESET je to, že se Chrome snaží odhalit malware. Vysvětlení Justina Schuha, šéfa bezpečnosti pro Chrome, na Twitteru moc pochopení nezískalo. Nelze se divit, když už nebyl opt-in, tak by to chtělo opt-out. Vice info v Chrome Is Scanning Files on Your Computer, and People Are Freaking Out.

Tabulky Googlu (Google Sheets) nově umí makra. Umožňují nahrát opakující se činnost, tedy to, co od maker očekáváte, ale výsledek je App Script, který poté můžete upravovat, opravovat a dále využití. Více v Google Sheets Macros. V Think macro: record actions in Google Sheets to skip repetitive work jsou ještě nějaké novinky v Sheets/Tabulkách.

Alexa, Siri, Google a také Alice. Ruská společnost Yandex loni na podzim vstoupila na trh inteligentních asistentů. V Alice In Putin’s Wonderland: How Russia’s AI Assistant Compares To Siri And Alexa navíc uvádějí, že tvůrci jsou spojeni s Kremlem a nemusí řešit otázky soukromí a regulací.

MARKETING A KOMUNIKACE

Vytvořil si Facebook (a další) váš inzertní profil reálný nebo je mimo? Dost podstatná otázka, protože to není jenom Facebook či Google, kdo vytváří profil lidí na internetu a snaží se zjistit jejich zájmy, potřeby a osobní „parametry“ hodící se pro inzerci. Je běžné, že se to nedaří, jak se můžete podívat například v How a data mining giant got me wrong.

Facebook pomáhá podivným inzertním existencím zaplevelovat internet. Nic nového, pokud neblokujete reklamu, tak tu záplav falešné a podvodné inzerce musíte vidět. Netýká se jenom Facebook, záplavy podobných reklam jdou i přes Google a množství jich je i v inzertních sítích. Je jasné, že selhává kontrola toho, co provozovatelé sítí pouští, ale už dlouho ani není možné podvodnou a nebezpečnou inzerci nahlašovat. V How Facebook Helps Shady Advertisers Pollute the Internet se dívá trochu hloub. Narazili tam na dost zásadní organizovanou činnost, kde ti opravdu špatní bývají nezjistitelní a špinavou práci za ně dělají tisíce prostředníků. Zásadní roli v tom hraje, jak jinak, affiliate marketing.

V Applu varovali zaměstnance před únikem informací médiím. A varování uniklo, bez ohledu na možné právní a kriminální následky. V posledním roce Apple objevilo 29 vynašečů informací, 12 z nich bylo zadrženo policií, přišlo o práci a „budou mít problém najít práci jinde“. Viz Apple Warns Employees to Stop Leaking Information to Media.

Facebook prý používá AI, aby předpovídal budoucí chování uživatelů, a svá zjištění prodává inzerentům. Technologii „FBLearner Flow“ (její využití vystihuje termín věrnostní predikce) začal používat v roce 2016, samozřejmě proto, aby „zlepšil uživatelskou zkušenost“. Facebook tvrdí, že dokáže například identifikovat uživatele, kteří chtějí změnit značku. Trochu děsivé, silně neetické a problematické i tím, že „výsledky“, které Facebook získá, prostě bude za každou cenu chtít proměnit v peníze. Viz FACEBOOK USES ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO PREDICT YOUR FUTURE ACTIONS FOR ADVERTISERS, SAYS CONFIDENTIAL DOCUMENT.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Facebook vám řekne, jestli vaše informace dostala Cambridge Analytica. Stačí navštívitstránku Jak poznám, jestli byly mé informace sdíleny se společností Cambridge Analytica? Není to ale moc dokonalé, usuzují pouze z toho, že jste vy (nebo někdo z přátel) použili aplikaci „This Is Your Digital Life“, takže to berte jako jen další snahu o krizovku bez velké hodnoty. Do Cambridge Analytica bylo těch cest víc, vaši přáelé z té doby už nemusí být vašimi přáteli a možná jejich účty už ani neexistují. Navíc tady nejde o Cambridge Analytica, ale minimálně o další stovky subjektů, které Facebook zcela ignoruje.

Vevo hackli kanál na YouTube a zmizelo nejsledovanější video všech dob, Despacito. Pozměněných videí bylo ale víc. Viz Vevo’s YouTube account hack hits popular music videos, causes biggest video ever to disappear a zajímavé je, že tady ani tak nejde o hack skutečného účtu na YouTube, Vevo totiž funguje samostatně a YouTube pouze obsah syndikuje. Předchozí hack Vevo byl v září 2017 a došlo tedy ke zveřejnění 3,12 TB interních materiálů (a povedlo se to starým známým OurMine).

Zapomeňte na Cambridge Analytica, vaše profily si budují tisíce firem. Z online i offline dat. Řada z nich to dělá, aniž byste o tom vůbec věděli, a data prodávají komukoliv, kdo zaplatí (Facebook řadu let právě tato data nakupoval). Získávají je sbíráním z webu, sociálních sítí, z aplikací/API na sociálních sítích, v tisících mobilních aplikací. Vaše profily ale běžně obsahují velké chyby a představa o vás bývá zásadně zkreslená, stejně jako je tomu u inzertních profilů uživatelů Facebooku. Viz ‚More than 600 apps had access to my iPhone data‘.

Twitter bude uživatelům ukazovat pravidla, chce je tím naučit lepšímu chování. Je to hodně legrační, k lepšímu chování (jak už dlouho víme) nepřispívá ani to, že lidé na Facebooku „musí“ používat pravá jména a jsou snadno dohledatelní (a případně i trestně zodpovědní). Viz Twitter will start showing users its rules to encourage better behavior.

Tečky v Gmailových adresách mohou být bezpečnostním problémem. Píše o tom Bruce Schneier v Obscure E-Mail Vulnerability a má pravdu. Je to založené na nepozornosti lidí (zaplatí jakoukoliv výzvu k platbě kartou, která jim přistane v e-mailu) v kombinaci s tím, že online služby tečky v e-mailech u Gmailu rozlišují jako separátní e-mailové adresy. Jediné mi v tomhle vrtá hlavou, on Netflix při založení účtu nevyžaduje potvrzení e-mailem?

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook smazal zprávy od Marka Zuckerberga ze schránek příjemců. Samozřejmě v tichosti, protože od Facebooku nic jiného nemůžete čekat. Teď se hájí tím, že je to kvůli bezpečnosti. Viz Facebook retracted Zuckerberg’s messages from recipients’ inboxes a pokračování téhle kauzy je, že Facebook doplní možnost „unsend“, tedy zrušení už odeslané zprávy. Viz Facebook Messenger will add an ‘unsend’ feature after secretly deleting Zuckerberg’s messages.

Mark Zuckerberg se chlubil, jak v Barmě (Myanmar) Facebook pomalu zabránil občanské válce, jenže všechno je jinak. Žádné zázračné detekce vyvolávání nenávisti v Messengeru se nekonají, varování před šířením nenávisti dostal Facebook e-mailem od tamních organizací. Trvalo mu navíc čtyři dny, než začal reagovat. Jak už to tak u Facebooku navíc chodí, nemá v zemi kanceláře ani nikoho místního. Vcelku tradiční představa Facebooku, že může řídit celý svět od stolu Marka Zuckerberga kdesi v USA. Viz Myanmar group blasts Zuckerberg’s claim on Facebook hate speech prevention.

Facebookové skupiny (Groups) měly zachránit svět i nahradit vlády a církve. Chyba, jsou plné fake news, radikalizace a harašení. Nějak se to tomu Marku Zuckerbergovi hroutí, ale moc se tomu divit nelze. Otázkou je, jestli těm řečem o záchraně světa a předání vlády lidem pomocí skupin věřil, nebo jestli to byla jenom kouřová clona od něčeho zásadnějšího. Více ve velmi podrobném a dlouhém How Facebook Groups Are Being Exploited To Spread Misinformation, Plan Harassment, And Radicalize People.

Facebook odstavil od dat kanadskou AggregateIQ, tvrdí, že spolupracovala s Cambridge Analytica. Viz Facebook suspends Canadian tech firm AggregateIQ over data scandal a berte to jen jako další neškodný výstřel. Stále není jasné, kam se poděla stovky milionů uživatelských dat od Zyngy a dalších herních tvůrců. Je vhodný čas se zabývat i tím, jak s daty zacházely stovky „partnerů“, kterým Facebook dával přístup k datům ve velkém, navíc i k takovým, kte kterým neměli přístup snad ani v Cambridge Analytica.

Berlínský soud zakázal Facebooku mazat komentáře a blokovat jednoho konkrétního uživatele. Celá tahle taškařice začala tím, že Gabor B napsal na Facebook „The Germans are becoming ever more stupid“ a doprovodil to komentářem směrem k fake news. Za což ho Facebook odměnil smazáním komentáře a třicetidenním zablokováním účtu. Hodně zajímavé čtení v Court tells Facebook: Stop deleting ‚offensive‘ comment a Facebook-Spere – Wall of Shame (místy pouze pro silné povahy).

Mark Zuckerberg na D9 před osmi lety, zajímavý pohled do historie. Viz This is what happened the last time Mark Zuckerberg faced a high-pressure interview.

MOBILNÍ APLIKACE

Instagram přidává portrétový režim a nálepky se zmínkami. Focus, jak tomu říkají, ale funguje jen někde. Navíc ho najdete jenom v Příbězích, vedle nedávno přidávaného Superzoom – nedělá to nic jiného, než že se to „zaostří“ na člověka a „rozostří“ zbytek. Tedy pokud máte iPhone SE, 6S, 6S+, 7, 7+, 8, 8+ a X, nebo „vybrané“ zařízení s Androidem (jaké, to Instagram neřekne). Nově je ještě k dispozici „zmínková“ nálepka (Sticker), pochopitelně také v Příbězích. Viz Introducing Focus.

Moskevský soud dal tamnímu Roskomnadzoru právo zakázat Telegram. Služba totiž odmítá předat dešifrovací klíče, které by Rusku umožnily číst všechno, co přes tuto chatovací platformu prochází. Viz Russian court gives express right to shut down Telegram.

Stahování a příjmy z aplikací v prvním čtvrtletí 2018 trhají rekordy. Podle App Annie rostly downloady (nové instalace) meziročně o 10 % (na 27,5 miliardy stažení), tržby o 22 % meziročně (na 18,4 miliardy dolarů). Viz App downloads and revenue again broke records in the first quarter of 2018.

STARTUPY A EKONOMIKA

Apple Music má přes 40 milionů předplatitelů. A také nového šéfa, Olivera Shussera. 30 milionů mimochodem hlásili v září 2017 a růst by měl být 5 % měsíčně, tedy rychleji než Spotify (to má 70 milionů předplatitelů a roste 2 % měsíčně). Viz Apple Music now has over 40 million subscribers and a new boss.

Forrester: e-komerce na chytrých telefonech v roce 2022 dosáhne 209 miliard dolarů. Pro 2017 je odhad 153 miliard dolarů (ale pro mobily a tablety). Růst můžeme přičítat tomu, že 46 % těch z roku 2017 nikdy na mobilu nic (fyzického) nekoupili a paradoxem je, že v roce 2016 tato čísla byla lepší. Samotné nakupování na mobilech poroste ze 100 miliard v roce 2017 na zmíněných 209 miliard v roce 2022. Mimochodem i tady platí, že tablety ničí chytré telefony s velkými displeji. Viz Forrester Estimates E-commerce On Smartphones Will Reach $209 Billion In 2022.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.