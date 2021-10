Nejmenší létající mikročip, Google ruší Android Auto, AMD má historický podíl v serverech

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Amazon ukázal robota Astro, takovou Alexu na kolečkách. Opět jsou prezentovány vize, jak každý bude mít doma takového robota, který skrze senzory bude hlídat třeba zapnuté spotřebiče, komunikovat s okolím, dohlížet na domácnost a tak dále. Astro má také přepravní kapacity, měl by umět přivézt pivo. Robot má kameru a další senzory a je otázkou, jak lidé budou na něco takového reagovat z pohledu soukromí.

Google ruší Android Auto. Funkce této služby přesouvá do Google Assistant, konkrétně do sekce Driving Mode. Lze tak používat třeba hlasové povely. Starší Android než verze 12 prozatím Android Auto podporovat budou.

AMD získalo 16procentní podíl v serverech. Intel nedokáže dodávat na trh tolik Xeonů generace Ice Lake, které zároveň nedosahují na kvalitu a ceny AMD Epyc. Problém AMD je pouze v tom, že nemá nafukovací kapacity u TSMC, jinak by podíl zřejmě rostl ještě rychleji. Nicméně je pravděpodobné, že AMD bude podíl zvyšovat. Pro něj je to dobrá zpráva mimo jiné z toho důvodu, že dodávky procesorů do serverů patří mezi ty s nejvyšší marží.

Vědci na Northwestern University vytvořili nejmenší létající věc v historii lidstva. Navíc jde o mikročip s křídly. Tyto létající čipy mají zvládnout třeba monitoring ovzduší:

AMD věří, že do roku 2025 zvýší efektivitu procesorů a grafických čipů až třicetkrát. Konkrétně mluví o zpracování úloh kolem prvků umělé inteligence a superpočítání (HPC). Jak toho přesně chce dosáhnout, firma prozatím neuvedla.

AMD a MediaTek údajně chystají založení společné firmy, informují DigiTimes. To by byla dosti zajímavá věc. Mohla by vzniknout SoC, ve kterých se integrují ARMové či síťové schopnosti MediaTeku (nyní největší výrobce mobilních čipů) a grafické kapacity AMD. Prozatím jde ovšem o nepotvrzené spekulace.

Šéfka AMD Lisa Su jako první žena získala nejvyšší ocenění v čipovém byznysu, medaili Roberta N. Noyce. Uděluje ji organizace IEEE. Su zachránila AMD a udělala z něj jak tahouna progresu v x86 procesorech, tak rostoucí technologickou konkurenci pro Nvidii v GPU.

Phison představil řadič E26 pro PCI Express 5.0. Očekává se, že tento nový standard přinese propustnost kolem 15 GB/s, tedy dvakrát více než PCI Express 4.0. E26 bude výrobcům SSD disků k dispozici od druhé poloviny příštího roku. S PCIe 5.0 přijde už generace Intel Alde Lake, stejně jako s DDR5. Kioxia už ukázala disky CM7 s rychlostí čtení 14 GB/s. Prozatím pro datacentra.

Zvýšit výkon procesorů půjde softwarově. Intel spustil program Software Defined Silicon. Díky němu bude možné si koupit CPU a v budoucnu si za příplatek softwarově otevřít doposud neaktivní funkce či zvýšit frekvenci. Týká se to Xeonů. Jde tedy o podobný princip, jako například licence od Oraclu.

Microsoft otevře aplikační Store konkurenci. Již dříve byla oznámena integrace Amazon Appstore s aplikacemi pro Android, jež poběží ve Windows 11, nově se má přidat i Epic Games Store. Redmond do Storu vpustí i další webové prohlížeče, a nikoliv pouze Edge a jeho alternativy.

Americký telekomunikační regulátor FCC zveřejnil detaily o programu, v rámci kterého tamním menším operátorům proplatí náhradu prvků od Huawei a ZTE. Jde o balík s částkou 1,9 miliardy dolarů. „Venkovští“ američtí provideři na těchto čínských dodavatelích často hodně fungují kvůli poměru ceny a výkonu.

Amazon Web Services spouští instance Lambda také na procesorech ARM. Jde o jeho vlastní čipy Graviton2. AWS uvádí, že ARM dokáže nabídnout o dvacet procent vyšší výkon a o dvacet procent nižší náklady. V Evropě je novinka k dispozici v těchto datacentrech: Frankfurt, Irsko, Londýn.

Microsoft nabídne open source projektům roční kredity na Azure. Zažádat si může každá ověřená technologie v rámci Open Source Initiative. FAQ jsou zde.

Netflix poprvé koupil videoherní studio. Jde o tvůrce adventur Night School Studio. Netflix začíná zkoušet skrze svoji platformu doručovat hry, a to i ty klasické, a nikoliv „pouze“ interaktivní firmy. Zkouší to zatím na málo trzích, ve zprávách pro investory ale o této ambici mluví jako o další možnosti obsahové nabídky.

Intel rozjel výstavbu nových továren v Arizoně. Firma do nich vloží zhruba dvacet miliard dolarů. Intel zde nebude vyrábět pouze pro sebe, ale rozjede program Intel Foundry Services. Díky tomu bude vyrábět i zakázkově a stane se konkurencí pro TSMC či Samsung. Zájem má Pentagon, ale také Qualcomm či Amazon. Továrny rozjedou proces Intel 20A, tedy něco jako 2 nm.

SiPearl rozjíždí další vývojářské centrum evropského procesoru. Otevírá se v Grenoblu, další jsou v Duisburgu, Barceloně a ve francouzské Sophia Antipolis. Tam čipy vyvíjí i brněnský Codasip. SiPearl je startupem, který má dostat vyvíjený evropský procesor na běžný trh. Nabírá deset lidí měsíčně, do roku 2025 se chce dostat na tisícovku.

GNOME vychází ve verzi 41. Do repozitářů linuxových distribucí se dostává postupně. Screenshoty si lze proklikat zde.

Akamai za 600 milionů dolarů kupuje firmu Guardicore. Jde o další kyberbezpečnostní firmu z Izraele s úspěšným exitem. Akamai posílí zabezpečení své CDN, a to o zero trust.