Nervozita kolem rekordní investice Onsemi v ČR, skládací iPhone Duo je zde, jak Čech prodal dvě IT firmy

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Nervozita kolem rekordní investice Onsemi. Problémy jsme zaznamenali, o zájmu nás ale ujišťovali, říká exministr. Vláda Andreje Babiše stále neschválila pobídku kolem 12 miliard pro investici 44 miliard na posílení výroby čipů v Rožnově pod Radhoštěm. Kolem akce mlží, Babiš Onsemi dlouhodobě kritizuje. Karel Havlíček naznačil, že se změnil původní záměr, na něhož byla pobídka v Bruselu schválena. Zdroje Lupy uvádí, že Onsemi už expanzi odpískalo, protože má vlastní problémy. Část strojů byla odvezena do Asie, došlo i k propouštění stovek lidí. Onsemi oficiálně nic nepotvrdila. Bývalý ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček uvedl, že se o problémech Onsemi (třeba ochlazení trhu s elektromobily) vědělo, ale že je vedení ujišťovalo, že s Českem počítá. Návratnost pobídky byla spočítána na několik let s širokým efektem na region a další firmy nebo vzdělávání. Babišova vláda se podle Vlčka k projektu negativně vyjadřovala už při předávání agendy.
Mysleli si, že jsme dinosauři. Jak nenápadný brněnský manažer pomohl na Západ prodat už druhou IT firmu. Dánský Guardsix nedávno koupil brněnskou firmu Logmanager s cílem vybudovat silného evropského hráče v kyberbezpečnosti. Pár let předtím zase americký Kemp (dnes Progress Software) získal brněnskou firmu Flow. Obě společnosti k prodeji dovedl manažer Jiří Tobola, který se točí i kolem JIC a je jednou se součástí postupně budované ekonomiky Jihomoravského kraje postavené na vysoké přidané hodnotě.
Další korejská firma se snaží dostat do Dukovan. LG kvůli vedrům čeká i velký růst prodejů klimatizací. Akcie LG v posledním roce vyrostly o 170 procent, je to i díky chillerům dodávaným do AI datacenter. Tyto technologie chtějí Korejci dodat i do Dukovan. Firma u nás už dělá obrat přes čtyři miliardy ročně s růstem necelých 10 procent. Prezident LG pro Česko a Slovensko uvedl, že je nyní složité balancovat s cenami. Například dříve asi 70 procent ceny televizí tvořily displeje, dnes jsou nejdražší položkou paměťové čipy. Firma očekává růst prodejů PC monitorů OLED s tím, jak klesá jejich cena. Korejcům v byznysu výrazně pomáhá i vývoz kultury (seriály, filmy, k-pop, videohry nebo jídlo), zejména u mladých.
První monitor s frekvencí tisíc Hz je zde. Podívejte se na něj, nevyjde zase tak draho
Apple představil skládací telefon iPhone Duo. Učinil tak několik let po asijských konkurentech jako Samsung, Xiaomi nebo Huawei, ale na první pohled se zdá, že jde opět o o něco vybroušenější kus technologie. Pěkné jsou třeba efekty přechodů při otevírání a zavírání přístroje. Smartphone má titanovou konstrukci. V zavřeném stavu je k dispozici 5.4” displej OLED s rozlišením 1 398 × 2 034 pixelů, při otevření je to 7,6” displej OLED s rozlišením 2 848 × 2 670 pixelů. Kamera je poprvé pod displejem. Součástí je nový čip Apple A20 Pro vyrobený 2nm procesem. Prodeje začínají 23. října, k dispozici budou modely s 256 a 512 GB a dále jedním či dvěma TB, a to za ceny od 54 990 do 90 990 korun.
Dále přichází telefony iPhone 18 Pro a 18 Pro Max. Jde o iteraci předchozích modelů, novinkou je čip Apple A20 Pro, který má šest jader CPU a sedm jader GPU (více zde). Apple implementoval i vlastní modem C2. Vylepšeny byly fotoaparáty, přibyla třeba variabilní clona. Apple zároveň zdražil, což je vzhledem k dění kolem cen pamětí očekávané. Model 18 Pro startuje na 34 990 a končí na 70 990 korunách. Pro Max získáte od 37 990 do 73 990 korun.
Na trh míří rovněž chytré hodinky Apple Watch Ultra 4 a Apple Watch Series 12. Hodinky mají hlavní novou funkci v podobě Health Sensing System, který zahrnuje optické a elektrické senzory srdce. Apple slibuje nejvyšší přesnost na trhu. A poslední novinkou jsou sluchátka AirPods 5. Výrazně mělo být zlepšeno ANC.
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Nvidia příští měsíc vydá vlastní počítačové procesory. Postaveny budou na ARMu a označení ponesou RTX Spark N1X. Budou součástí notebooků i stolních počítačů. K dispozici budou dva modely, jeden bude mít 18, druhý 20 jader Grace CPU. Součástí SoC bude i grafická karta Blackwell RTX s 5 120, respektive 6 144 jádry. Spotřeba má být někde mezi 45 a 80 watty.
Francouzská firma Mistral získala investici tři miliardy eur. Jde o největší kolo rizikového kapitálu v historii Evropy. Hodnota Mistralu je nyní 21 miliard eur. Mistral v jedné fázi ztratil krok s americkými a čínskými protějšky ve vývoji modelů LLM a začal se více orientovat na tvorbu jakéhosi evropského Palantiru. S novou investicí nicméně plánuje vytvořit AI s otevřenými váhami.
OpenAI vydala AI model GPT-6 Astra. Jeho možnosti opět výrazně vzrostly, nepochybně jde o další velký pokrok. Už se objevuje označení AGI, s tím ale další lidé nesouhlasí. Astra kromě jiného dohrála hru Portal, komunikovala přes MCP. Náklady na využití API (tokeny) stály 571 dolarů.
Významná postava Anthropicu rezignovala a varovala před AI firmami. Jacob Coxon dříve pracoval i pro OpenAI. Je toho názoru, že tyto podniky chovají nezodpovědně, hazardují s lidskými životy, že AI brzy překoná lidi a bez ohledu na rizika neustále zdokonalují modely v rámci konkurenčního boje. OpenAI mezitím do představenstva jmenovala velkého skeptika kolem AI bezpečnosti. Paul Christiano se má věnovat právě rizikům a bezpečnosti.
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Jihokorejská vláda chce nabídnout všem občanům AI zdarma a bez limitů. Projekt má odstartovat do roka. Mají být vybrány dvě až tři firmy, které za provozování takové služby dostanou státní podporu. Nejméně 50 procent služeb musí běžet na doma vyvinutých modelech. Korea ja známá podobnými projekty a experimenty, dlouhodobě například nasazuje nejrychlejší internet, včetně toho mobilního. Antény jsou i na chodnících, což jsme ukázali v naší reportáži.
Google ve Finsku investuje 13 miliard eur do datacenter pro AI. Postaví je v příštích dvou letech. Finsko je oblíbená destinace, je tam chladné počasí a dostupná energie. 100MW AI datacentrum tam bude stavět i česká společnost Gi21. Ta celkově chystá projekty na 800 MW.
Startup Cognition zaměřený na kódování pomocí AI získal další velkou investici. Tentokrát jde o dvě miliardy dolarů s oceněním 48 miliard dolarů. Valuace se za čtyři měsíce skoro zdvojnásobila.
Tajemný Palantir si za partnera pro AI infrastrukturu vybral firmu se zázemím v Praze. Jde o neocloud Nebius, který založil Arkady Volozh, bývalý majitel Yandexu a kamarád Iva Lukačoviče. Palantir použije Nebius pro suverénní infrastrukturu. Nebius je jedním z několika neocloudů, který nabírá investice a půjčky na stavbu datacenter a nákup GPU. Na úvěrech už má asi 190 miliard.
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Čtyři největší operátoři v Evropě se mají spojit v oblasti poskytování služeb ze satelitů. Deutsche Telekom, Vodafone, Orange a Telefónica mají vytvořit konsorcium a společně zažádat o frekvenci 2 GHz pro satellite-to-mobile. EU se chystá na rozdělení lukrativního pásma s tím, že jeho část alokuje domácím hráčům. Chystá se také evropská konkurence Starlinku, byly navýšeny plány na počet družic.
AMD oznámilo zřejmě nejvýkonnější pracovní počítač na světě. Jmenuje se AMD Threadripper Halo Station a dostupný bude příští rok. Procesor Zen 5 bude mít 192 vláken a 96 jader (5,4 GHz a 384MB L3 cache), až 576 GB paměti HBM3E, dva akcelerátory Instinct MI350P a podobně. Cena půjde do milionů korun.
Češi vstupují do světového lídra v elektronických podpisech. Jan Barta a spol. koupili akcie DocuSign
Kilogram paměťových čipů možná brzy bude stát jako kilogram zlata. Zatím kilo čipů vyjde na 620 gramů zlata. Jde o čipy DRAM, které extrémně zdražují kvůli poptávce v AI datacentrech.
Je zde mikropočítač Arduino Ventuno Q. Jde o druhý stroj tohoto typu od loňské koupě Arduina ze strany Qualcommu. Na desce je osmijádrový procesor Kryo Gen 6 s jádry Cortex-A78 a Cortex-A55), 16 GB LPDDR5, NPU Hexagon Tensor (40 TOPS) a úložiště 64 GB eMMC. Lze připojit NVMe M.2 Gen4. Cena bude 299 dolarů.
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Intel chystá zdražení procesorů o 10 procent. Firma chce zvýšit hrubou marži a částečně tím řešit svoji zhoršující se situaci na trhu, hlavně u desktopů a serverů.
Sony vylepšilo populární sluchátka WH-1000XM4. Na trh byla uvedena v roce 2020 a nyní dostávají aktualizovanou verzi WH-1000XM4C. Přibylo třeba bluetooth 6.0.
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Vrací se kdysi známá značka Packard Bell. Původně americký brand oživil tchajwanský Acer. Na trh přináší notebook, sluchátka nebo gramofon.
Výrobce chytrých prstenů Oura se chystá na burzu. Firma má letos udělat tržby kolem dvou miliard dolarů a prodala 3,6 milionu prstenů. V rámci IPO by chtěl získat kolem tří miliard dolarů.
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ASML a TSMC chtějí rozšířit 12” fotomasky při výrobě čipů. Tento větší formát by měl snížit náklady a obejít některé limity produkce. Intel a Samsung hlásí podporu tohoto plánu. Litografie využívající tuto novinku by mohla být viděna v ostrém provozu v roce 2031, možná později.
K routerům MikroTik se lze dostat bez nutnosti ověření. Útočníci zneužívají zranitelnosti a SSH pro routery přístupné z internetu. Byly vydány opravy.
Asahi Linux nyní podporuje procesory Apple M3. Systém tak lze používat na o něco novějších počítačích Mac. Funguje podpora hardwaru, ovšem bez plnohodnotné akcelerace na GPU nebo podpory DCP. Chybí také podpora pro Mac Studio s čipem M3 Ultra.
Audacity 4.0 je zde. Uživatelské rozhraní bylo přepracováno, používá nový framework. Projekty se ukládají do nového formátu AUP4.
Vyšlo NetBSD 9.5. Řeší hlavně opravy chyb a bezpečnosti. Je zachována kompatibilita s devátou řadou. Aktuální verze je zároveň poslední devátou, pak už přijde desátá.
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