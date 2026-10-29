Netflix propouští tisíc lidí a vyměnil manažery. Zápasí o čas diváků

Netflix při zveřejnění výsledků hospodaření za třetí čtvrtletí podrobněji vysvětlil důvody propouštění i změn v programovém vedení. Některé části firmy podle generálního ředitele Grega Peterse během předchozího růstu vznikaly příliš rychle a společnost do nich investovala přehnané sumy. Teď chce upravit způsob práce a soustředit peníze tam, kde službě přinesou další růst.
Rušení přibližně tisíce pracovních míst oznámil Netflix 14. října. Odpovídá to zhruba šesti procentům zaměstnanců a jde o největší propouštění od roku 2022. Nejvíce zasáhne týmy vyvíjející službu a její technické zázemí, právní oddělení a personalistiku. Koncem loňského roku měl Netflix přibližně 16 tisíc zaměstnanců na plný úvazek.
Část rozsahu škrtů už ukazují hlášení kalifornským úřadům. Podle deníku San Francisco Chronicle se týkají 227 míst v sídle společnosti v Los Gatos a dalších 267 v Los Angeles. Celkem tedy jde o 494 pozic v rámci oznámené celosvětové redukce.
Snižování stavů letos přinese také dodatečné náklady. Podle nového výhledu kvůli nim bude provozní marže ve čtvrtém čtvrtletí o 1,2 procentního bodu nižší, než by byla bez tohoto opatření. Finanční ředitel Spence Neumann vysvětlil, že organizační změny mají umožnit další investice do rozvoje služby. Předpokládané úspory pro rok 2027 zatím nevyčíslil.
Současně se mění vedení obsahu. Netflix 15. října oznámil odchod Bely Bajariové, kterou od 26. října nahradil Peter Rice, někdejší vrcholový manažer společností Disney a Fox. Převezme celosvětovou odpovědnost za filmy, hrané i nehrané seriály a živé vysílání.
Výkonný ředitel Ted Sarandos nyní změnu spojil se snahou zlepšit především americkou tvorbu. „Vím, že to můžeme dělat lépe,“ řekl při rozhovoru s finančními analytiky. Od Rice očekává silnější vztahy s tvůrci a více výrazných amerických titulů, které osloví publikum po celém světě. Podle Sarandose zahraniční produkce funguje dobře, zatímco americká neroste tak rychle, jak by vedení chtělo.
Personální změny pokračovaly i po oznámení odchodu Bajariové. Dne 19. října firma potvrdila odchod šéfa filmové divize Dana Lina. Filmy také dočasně převezme Rice, než bude vybrán nový šéf této části podnikání. Už předtím skončil také viceprezident filmové divize Doug Belgrad, jeden z Linových nejbližších spolupracovníků.
Bajariová přišla do Netflixu v roce 2016 z produkční společnosti Universal Television. Šéfkou obsahu se stala v lednu 2023. Sarandos jí při odchodu připsal zásluhy za vybudování mezinárodních týmů, rozšíření nehraných pořadů i vstup do živého vysílání a sportu.
Její nástupce Rice vedl Fox Searchlight Pictures v době, kdy studio uvedlo filmy Milionář z chatrče, Juno nebo Malá Miss Sunshine. Později působil ve vedení televizních aktivit Foxu a Disneyho. V Netflixu bude odpovídat za programovou nabídku, do níž firma letos plánovala investovat přibližně 20 miliard dolarů, tedy asi 433 miliard korun.
Ekonomické výsledky za třetí čtvrtletí potvrdily, že Netflix dál zvyšuje tržby i zisk. Od července do konce září utržil 12,87 miliardy dolarů, přibližně 279 miliard korun, meziročně o 11,8 procenta více. Čistý zisk dosáhl 3,66 miliardy dolarů, asi 79 miliard korun, a zvýšil se o 43,9 procenta. Provozní marže vzrostla z 28,2 na 34,6 procenta. Lepší ziskovost proti vlastnímu odhadu firma vysvětlila především načasováním výdajů.
Tempo růstu tržeb nicméně dál slábne. V prvním čtvrtletí činilo 16,2 procenta a ve druhém 13,4 procenta, jak jsme popsali na Lupě. Na poslední čtvrtletí roku Netflix předpokládá růst o 11,5 procenta. Celoročně očekává tržby 51,1 miliardy dolarů, zhruba 1,1 bilionu korun, a nadále počítá s provozní marží 31,5 procenta.
Výhled tržeb i zisku pro čtvrté čtvrtletí zaostal za očekáváním finančních analytiků. Akcie Netflixu po zveřejnění výsledků v obchodování po uzavření americké burzy ztratily téměř šest procent. Už před oznámením výsledků přitom byly o více než 40 procent níže než před rokem.
Slabší je nově výhled reklamy. Netflix snížil odhad letošních reklamních tržeb z přibližně tří na 2,7 miliardy dolarů, asi 58 miliard korun. Generální ředitel Peters to vysvětlil pomalejším zaváděním některých reklamních funkcí a jejich propojováním se systémy partnerů. Reklamní podnikání má přesto podle vedení letos růst o více než 80 procent.
Firma také připravuje rozšíření předplatného s reklamou do dalších zemí. V roce 2027 má přibýt patnáct trhů. Z evropských států Netflix potvrdil od 1. března například Rakousko, Polsko nebo Švýcarsko.
O divácký čas Netflix soupeří také s bezplatně dostupnými videi. Podle údajů společnosti Nielsen zveřejněných 22. října připadalo v srpnovém měřicím období na YouTube rekordních 15,8 procenta času stráveného sledováním televizorů ve Spojených státech. Netflix dosáhl podílu 7,7 procenta.
Netflix za první pololetí celosvětově vykázal přes 97 miliard hodin sledovaného obsahu, meziročně o dvě procenta více. Součet za všechny zákazníky přitom ovlivňuje také růst jejich počtu.
Příkladem rychlejšího růstu je podle vedení Indie, kde ve třetím čtvrtletí vzrostl celkový čas sledování o 24 procent. Místní nabídka zahrnovala mimo jiné první denní reality show Netflixu v Indii Lock Upp. Firma tento výsledek připisuje úspěchu domácí tvorby.
Význam jednotlivých pořadů firma posuzuje i podle schopnosti přilákat předplatitele. Jak jsme popsali při předchozích výsledcích, živé vysílání má letos představovat přes pět procent výdajů na obsah a jen zhruba procento celkového času uživatelů stráveného u Netflixu. Přímé přenosy však podle Netflixu stály za šesti z deseti dnů s nejvyšším počtem nových registrací za posledních pět let.
Do konkurenčního prostředí mezitím zasáhlo spojení Paramountu s Warner Bros. Discovery. O převzetí filmových studií a streamovacích aktivit Warnerů původně usiloval Netflix, který však v únoru odmítl dorovnat nabídku Paramountu. Sarandos a Peters tehdy uvedli, že při požadované ceně pro ně koupě přestala být finančně atraktivní.
Paramount transakci dokončil 6. října. Spojená společnost pod názvem Skydance sdružuje studia Paramount Pictures a Warner Bros., služby HBO Max a Paramount+ či stanice HBO, Eurosport, Discovery a Nickelodeon. Dvě velké hollywoodské produkční základny i dvojice mezinárodních placených videoték tak nově patří jednomu podniku.
Netflix už pravidelně neoznamuje počty předplatitelů a od roku 2027 nahradí pololetní přehledy sledování ročními. Týdenní žebříčky nejsledovanějších titulů zachová. Při předchozí velké vlně propouštění v roce 2022 zrušil přibližně 450 míst. Tehdy škrty následovaly po prvním úbytku předplatitelů za více než deset let.
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