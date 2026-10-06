Lupa.cz

Vznikla (staro)nová mediální firma Skydance. Vlastní HBO, Eurosport i Harryho Pottera

Filip Rožánek
Dnes
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Eurosport, Tour de France Autor: Eurosport
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Paramount dokončil převzetí společnosti Warner Bros. Discovery (WBD). Spojená skupina od 6. října působí pod novým názvem Skydance. Zastřešuje filmová studia Paramount Pictures a Warner Bros., streamovací služby HBO Max a Paramount+ i velké množství televizních stanic.

Dokončení transakce společnost oznámila v tiskové zprávě. Pod jednu střechu se dostávají značky známé také českým divákům: HBO, Eurosport, Discovery, TLC, Animal Planet, Warner TV, Cartoon Network, Nickelodeon nebo MTV. Součástí skupiny jsou rovněž zpravodajská CNN a americká televizní síť CBS.

Filmové a seriálové katalogy propojují Harryho Pottera, Batmana a Supermana se Star Trekem, Mission: Impossible nebo Top Gunem. Skydance tak získává nejen studia a distribuční služby, ale i rozsáhlé portfolio příběhů a postav pro další filmy, seriály a hry. Jak jsme podrobněji popsali na Lupě po uzavření dohody, Paramount přebírá WBD jako celek, včetně televizních stanic.

Skydance plánuje své streamovací služby postupně spojit do jedné. V dnešním oznámení však neuvádí termín ani budoucí název. Podle vlastních údajů má skupina napříč streamovacími platformami přes 200 milionů předplatných.

Skupinu vedou David Ellison a bývalý šéf Mattelu Ynon Kreiz. Ellison má na starosti tvůrčí směřování a celkovou strategii, Kreiz každodenní provoz a začlenění převzaté společnosti. Názvy filmových studií Paramount a Warner Bros. zůstávají zachovány.

Největší majetkový podíl drží rodina Ellisonových. Společně s investiční firmou RedBird Capital Partners ovládá všechna hlasovací práva. Akcie Skydance se nově obchodují na newyorské burze pod symbolem SKYD. Obchodování s akciemi WBD na burze Nasdaq skončilo.

Jak jsme informovali minulý týden, poslední zásadní právní překážku odstranilo soudní schválení smíru s dvanácti americkými státy. Skupina musí během prvních dvou let uvádět do amerických kin nejméně 30 filmů ročně, v dalších třech letech alespoň 32. Do 180 dnů má vzniknout také rada pro redakční nezávislost CNN a CBS News.

Původně název Skydance nesla filmová společnost Davida Ellisona v letech 2006–2025. Po spojení s Paramountem vznikl podnik Paramount Skydance, který pod tímto názvem existoval něco málo přes jeden rok (teprve od 7. srpna 2025). 

Dokončením transakce končí několikaměsíční souboj o vlastníka HBO a studií Warner Bros. O jejich převzetí původně usiloval Netflix, který však v únoru odmítl dorovnat nabídku Paramountu a z jednání odstoupil.

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Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

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