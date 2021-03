Nostalgický program ČT3 smí pokračovat. Reprízy vyjdou na desítky milionů ročně

Po ročním pilotním provozu má stanice ČT3 jistou další existenci. Ve středu o tom rozhodla Rada České televize, která odsouhlasila vznik nové významné služby ve stálé nabídce veřejnoprávní televize. Předtím si nechala posoudit dopady na rozpočet a zajímala se, jak existence ČT3 ovlivní celý český mediální trh. Pokračování ČT3 podpořilo devět členů Rady České televize, dva nebyli při hlasování přítomni a další tři se z jednání postupně omluvili.

„První polovina roku bude pokrytá z rozpočtu. U druhé poloviny roku víme, že budeme mít nějaké úspory z prvního pololetí. A o dalším fungování bych chtěl vést debatu s Radou ČT v rámci projednávání aktualizace dlouhodobých plánů v září 2021 a pak při jednání o rozpočtu v říjnu příštího roku,“ uvedl generální ředitel Petr Dvořák.

Jak oznámil programový ředitel Milan Fridrich, průměrná sledovanost ČT3 dosahuje skoro 3 % diváků starších 15 let. „To mají nejúspěšnější malé kanály na trhu. V cílové skupině diváků starších 65 let to bylo dokonce 4,8 % sledovanosti. Tím by se tato stanice dostala třeba na úroveň ČT sport, když má dobrý sportovní rok a jsou třeba olympiády, nebo téměř na úroveň ČT24. Našla si svého diváka a uživatele,“ řekl spokojeně Fridrich.

Stanice původně určená nejstarším divákům si nakonec našla i mnohem mladší publikum. Mezi její příznivce se řadí i třicátníci, čtyřicátníci nebo padesátníci. Připomínají si pořady, které si pamatují ze svého dětství. „Pro jiné to byl objev, že tu nevznikal jen Okres na severu nebo Muž na radnici, ale řada kvalitní televizní dramatické tvorby,“ dodal Fridrich.

Startu programu ČT3 pomohlo opakování archivních klenotů známých také z ČT1, jako jsou seriály Nemocnice na kraji města nebo Byl jednou jeden dům. „Pak jsme začali vytěžovat věci, které dlouho ve vysílání nebyly. A to je i perspektiva do budoucna,“ vysvětlil programový ředitel. Jeho cílem je teď připravit podrobné rozbory chování diváků v průběhu dne, aby stanice lépe podchytila různé skupiny seniorů. Jinak sledují televizi lidé z vesnic, jinak důchodci ve městech, někteří senioři chodí dříve spát, jiní naopak dříve vstávají.

„Drtivá většina zejména zábavních a hudebních formátů je datována před rokem 1989. Dnešní sedmdesátníci byli v roce 1989 čerství čtyřicátníci. Jistě neposlouchali jen dechovku nebo Karla Gotta. Tenkrát byly jediným produktem ČST, proto by se možná nabízelo rozšíření o hudební formáty, které lépe odpovídají této věkové skupině,“ okomentoval programovou skladbu ČT3 člen Rady ČT Luboš Xaver Veselý. Navrhl zopakovat třeba přenosy z Eurovize nebo písňového festivalu v italském San Remo včetně komentářů Miloše Skalky. „Bylo by to podobné, jako jsou na ČT sport legendární záznamy hokejových utkání s dobovým komentářem,“ navrhl Veselý.

Ten se programového ředitele také zeptal, zda by si ČT3 nezasloužila vlastní večerní zpravodajskou relaci. Momentálně v tomto čase přebírá celý blok s Událostmi a sportovním zpravodajstvím. „Jestli něco lze obecně pozorovat z chování občanů, je to vysoká míra nervozity a deziluze z rozdílu mezi tím, co vidí v médiích, co zažívají v realitě nebo slyší od svých příbuzných. Lidé 65+ potřebují orientaci v problému bez stresu a bez strašení, slyšet řešení a perspektivu,“ vysvětlil radní svůj návrh. Nové zpravodajství by podle něj mělo „na lékárenských vahách“ vážit, jakou formu a obsah bude mít.

Milan Fridrich vysvětlil, že je to se stávajícím rozpočtem ČT3 nereálné. Musel by se zvýšit o několik desítek milionů korun, protože výroba speciálního zpravodajství mimo stávající kapacity by znamenala nové náklady na redakci, zpracování i studio. Sdílení zpravodajské hodiny s ČT1 a ČT24 přidává diváky Událostem, na ČT3 je sleduje zhruba 40 až 50 tisíc diváků každý den.

Od členů Rady České televize si nostalgický program vysloužil samá pochvalná slova. „Lze ho považovat za jeden z nejúspěšnějších projektů České televize, možná za celou dobu její existence,“ podotkl Luboš Xaver Veselý. „Z výsledků dvou výzkumů je zřejmé, že 7 z 10 respondentů se shodlo, že spuštěním ČT3 napomáhá Česká televize nejohroženější skupině překonávat pandemii. Bezesporu naplňuje a navyšuje veřejnou službu. Je to přesně ten okamžik, kdy má médium veřejné služby konat,“ zdůraznil.

„Za mě osobně je ČT3 úplně vynikající počin České televize v daných podmínkách. Mám v rodině starší lidi a oni vlastně na nic jiného než na ČT3 nekoukají, protože říkají, že na nic jiného nemají nervy. Což je lidově řečeno něco, co má ČT3 splňovat. Super počin. Děkuji a tleskám,“ vyjádřil se místopředseda Rady ČT Daniel Váňa. Stanici pochválil také radní Zdeněk Šarapatka.

ČT3 má v průzkumu divácké spokojenosti nejvyšší hodnotu ze všech televizních programů na českém trhu. Diváci ve výzkumných panelech mu udělili průměrně 8,8 bodu z 10, srovnatelné hodnoty dosahuje už jen ČT art. „Je to zklidnění a alternativa k ostatním programům České televize. Tento záměr je třeba chápat ne jako kanibalizaci vlastního produktu, ale jako další přístup k divákovi,“ podotkl Luboš Xaver Veselý. Komerční televize ostatně také mají své vedlejší stanice, na nichž provětrávají archivy.

„Nově spuštěný kanál představuje jedinečnou službu využívající archiv ČT pro všechny diváky, kteří se chtějí seznámit s domácí televizní historií. Zaznamenal nebývalou míru zájmu ve svém vysílacím čase. Významně přispěl do celkové nabídky programů ČT,“ uvedl radní. Ten zároveň nabádá vedení televize, aby archiv využívalo opatrně a v kontextu, protože se prý mnoho lidí, kteří tvrdí, že „dřív bylo líp“, odvolává právě na pořady, které vidí na ČT3.

Souhrnně však hodnotí ČT3 jako dobře vybroušený diamant. „Kanál prokázal svou potřebnost v době, kdy řada diváků musí zůstat dlouhé měsíce doma. Stal se hodnotným doplňkem programové nabídky v naší zemi, a nemyslím tím jenom programy České televize. Připomněl divákům a koncesionářům, jak kvalitní tvůrce naše země v minulosti měla,“ uzavřel Veselý.

Programový ředitel Milan Fridrich zároveň upozornil, že reprízování archivní dramatické tvorby a zábavy z dob Československé televize není zadarmo. „Z hlediska smluv a zákonných povinností, které Česká televize má, musí vypořádávat autorské honoráře spojené s vysíláním archivních materiálů. Samozřejmě, čím dál jdete do minulosti, tím je tvorba levnější než ta současná, ale nějaké peníze to jsou,“ sdělil radním.

Roční rozpočet ČT3 činí několik desítek milionů korun, převážnou část tvoří právě náklady na reprízné.

Pro soukromé stanice nepředstavuje ČT3 žádnou konkurenci, trh nedeformuje. „Z hlediska mediálního trhu je ČT3 nevýznamná. Je to dané zásahem kanálu, ale hlavně tou cílovou skupinou diváků starších 65 let. Reklamní prostředí se pohybuje v mnohem mladších cílových skupinách. Komerční televize mají například cílovou skupinu 15–54 let. Nechali jsme si od Asociace mediálních agentur udělat sdělení, kdy celá asociace říká, že z hlediska celkového mediálního trhu je to marginální věc. Tedy ho jednoznačně neovlivní,“ ujistil členy Rady ČT obchodní ředitel Hynek Chudárek.

Podmínkou pro vysílání ČT3 je, že vedení České televize musí dodržet plánovaný zůstatek volných finančních prostředků v celkovém rozpočtu na daný rok. Nemůže tedy na nostalgickou stanici vydat peníze navíc, pokud je neušetří jinde. Programová skladba musí převážně nabízet archivní pořady doplněné zpravodajstvím, diskusemi a zahraniční akvizicí pro starší publikum.