Nové iPhony 14, Game Pass pro rodinu a kámoše, česká datacentra kvůli energiím zdraží

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Hackeři napadli službu Yandex Taxi a v Moskvě poslali stovky taxíků k hotelu Ukrajina. Vytvořila se velká dopravní zácpa. Yandex poté údajně svoji alternativu k Uberu vylepšil o detekci podobných situací. K akci se přihlásili Anonymous.

Evropská komise chce prosadit opravitelné telefony s aktualizacemi po dobu pěti let od ukončení prodejů. Výrobci by například měli udržovat alespoň patnáct typů náhradních dílů, baterie by po 500 cyklech nabíjení měly poskytovat 83 procent původní kapacity a podobně. Bezpečnostní aktualizace softwaru mají rovněž být poskytovány pět let. Návrh regulace je zde.

Apple představil iPhony 14. Klasická verze a alternativa Pro jsou klasické iterace předchozích modelů s čipem A15. Modely Pro a Pro Max už nemají klasický výřez v horní části displeje, ale podlouhlé vykousnutí přímo v displeji. Součástí je čip A16.

Apple také ukázal druhou generaci AirPods Plus. Mají čip H2 s Bluetooth 5.3 a o něco delší výdrž baterie. Přibyl nový nástavec, lze tak mít čtyři velikosti. Dále jsou zde nové hodinky Apple Watch. Model Ultra je díky své odolnosti určený například pro extrémní sporty nebo další náročná prostředí. Apple Watch 8 a Watch SE navazují na klasické modely.





Českým datacentrům postupně rostou náklady na elektřinu a lze čekat vlnu zdražování. Někde může jít až o desítky procent. Wedos vydal poměrně apokalyptický blog, kde apeluje na vládu, aby situaci s energiemi začala řešit.

První nastartování počítače s novým procesorem AMD Ryzen 7000 může zabrat až sedm minut. Bude to záležet na velikosti RAM a množství modulů. Jde o nadstandardně dlouhé „osahání“ při prvním bootu. Detailní informace AMD zatím nekomentovalo, na deskách ale budou nálepky, které uživatele upozorní, aby nepanikařili. Je možné, že se situace časem vyřeší s tím, až si výrobci osahají novou platformu AM5 a také DDR5.

AMD konečně udělá pořádek ve značení svých mobilních procesorů. Podrobně to rozepisuje na blogu.

Byla vydána specifikace USB4 2.0. Stále se počítá s USB-C a napájením USB-PD. Rozdíl oproti verzi 1.0 je ve dvojnásobné rychlosti, tedy až 80 Gb/s. Dojde i k aktualizaci protokolů DisplayPort a PCIe.

NASA začne pro vesmírné mise používat procesory postavené na RISC-V. Organizace se domluvila na spolupráci s americkou firmou SiFive, jejíž menší evropskou obdobou je brněnský Codasip. SiFive bude dodávat procesorová RISC-V jádra X280 a další. Otevřená instrukční sada tak získává další důležitou referenci.

Authencity.io je nová sociální síť z Česka mířící na celý svět. Postavená je na blockchainu, takže by nemělo být možné smazat obsah a cenzurovat ji. Za projektem stojí Artur Sychov z českého metaverza Somnium Space.

Microsoft začal nabízet Game Pass pro rodinu a přátele. Jeví se to jako velmi výhodný balíček. Až pět lidí může sdílet přístup k Game Pass Ultimate, který zahrnuje i EA Play nebo streaming. Služba prozatím funguje pouze v Irsku a Kolumbii, vyjde tam na 21,99 eur, tedy necelých šest stovek. Standardní Ultimate u nás stojí 339 korun. Spuštění v dalších zemích bude postupné. Omezení: uživatele přidává pouze správce účtu a ročně jich může přidat jen osm, aby si lidé neustále účet nepůjčovali.

Cnews.cz přináší přehled Wi-Fi mesh systémů do čtyř tisíc korun, díky čemuž lze levně pokrýt například domácnost.

Vyšla nová verze Raspberry Pi OS. Její součástí je nové menu se zabudovaným vyhledáváním a další.

Cisco u starších zařízení neopraví chybu týkající se VPN a IPSec, která může vést k získání oprávnění admina. Týká se to směrovačů s vypršenou podporou: RV110W, RV130, RV130W a RV215W. Jde o zranitelnost CVE-2022–20923.

Proč uspěly open source databáze a proč je oproti nim podíl Oraclu nebo IBM DB2 malý? The Register to rozebírá ve svém komentáři.

Velká Británie začala opět prověřovat prodej čipového výrobce Newport Wafer Fab do rukou Číňanů. Firmu chce převzít původem nizozemská Nexperia ovládaná čínskými investory. V Británii se mluví o předávání důležitých aktiv do rukou Číny, navíc pod cenou. V kauze hrál roli i současný výkonný ředitel brněnského Codasipu Ron Black. Ten chtěl s konsorciem Newport Wafer Fab odkoupit za vyšší cenu, ale neuspěl.

Prodeje počítačů letos spadnou o téměř 13 procent, tablety pak o sedm, predikuje IDC. Projevuje se konec covidové nákupní horečky a úspory spojené s očekáváním krize a růstem inflace. Klesají i prodeje grafik, výrobci už k nim zase nabízí hry zdarma. Čeká se na nové generace a těžba krypta není tak výhodná.

Qualcomm má nové čipy Snapdragon 6 Gen 1 a Snapdragon 4 Gen 1. První míří do střední třídy smartphonů (4 nm), druhý do levnějších modelů (6 nm).

Česká kyberbezpečnostní firma Wultra loni zvýšila tržby na 17,7 milionu korun. Zisk EBITDA činil 2,1 milionu. Startupu se pomalu daří růst do zahraničí.