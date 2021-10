Nové napájecí konektory pro grafiky, přichází PCI Express 6.0, Azure měl velký výpadek

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Microsoftu se ve Windows 11 podařilo srazit velikosti aktualizací až o 40 procent. Postup, pomocí kterého toho bylo docíleno, firma rozebírá na blogu.

Je zde finální návrh PCI Express 6.0. Opravovat se budou pouze případné chyby. Propustnost má dosahovat na 7,9 GB/s v rámci jedné linky. U šestnácti linek se propustnost dostane na 126 GB/s. Oproti PCIe 5.0 jde o dvojnásobné hodnoty. Standard bude zpětně kompatibilní a bude fungovat na frekvenci 32 GHz s modulací PAM4.

Mezitím se blíží PCI Express 5.0, který zřejmě doplní nové napájecí konektory pro grafické karty. Moderní grafiky jsou obecně nenažraný kus hardwaru, vezmou si až 350 wattů. Igor's Lab přišel s odhalením, že se chystá konektor 12VHPWR, jenž má být schopný dodávat až 600 wattů. K napájení je k dispozici 12 pinů, zpětná kompatibilita nemá fungovat.

Intel kvůli brexitu nepostaví továrnu ve Velké Británii. Uvedl to šéf firmy Pat Gelsinger pro BBC. Gelsinger také sdělil, že Intel už dostal 70 nabídek z deseti evropských zemí. Intel slíbil, že v Evropě investuje 95 miliard dolarů, hledá ale ideální podmínky, a tedy i pobídky. Firma má 14nm továrnu v Irsku.

USA chtějí po TSMC, aby vládě byly zpřístupněny informace o dodavatelích a zákaznících. Argumentuje přehledem o dodavatelských řetězcích a identifikací problémových míst v bezpečnosti a nekončícím čipovém hladomoru. TSMC, největší čipový producent světa, na kterém je závislý třeba Apple, důvěrné informace odmítl sdělit. Tchajwanská vláda TSMC podpořila. Zároveň se začalo debatovat, jaké jsou skutečné úmysly v USA v čipových blokacích uvalených na Čínu. USA hrozí nátlakem. Situaci se věnují Reuters a Nikkei Asia.

AMD naznačilo, jak to bude s další generací procesorů. Začátkem roku se mají objevit nové Ryzeny, které stále poběží na Zen 3, ale budou mít vrstvu 3D V-Cache. Díky tomu by měl při stejných frekvencích narůst výkon ve hrách až o 15 procent. Později v roce 2022 přijde Zen 4. Nabídne podporu PCI Express 5.0, DDR5 a bude se vyrábět 5nm procesem.

Samsung začal masově vyrábět paměti DDR5. Využívá 14nm proces a EUV. To má umožnit rychlosti až 7,2 Gb/s.

Cisco se chce vrátit na vrchol podobně, jako se to podařilo Microsoftu. Tak zní titulek článku v Bloomberg Businessweeku. Cisco podobně jako Microsoft za Ballmera minulo řadu změn na trhu (cloud, SDN a další). Zatímco Redmond se pod Nadellou vrátil mezi nejhodnotnější firmy světa, Cisco spíše stagnuje. Chuck Robbins se snaží o změny, mimo jiné větším příklonem k softwaru.

Microsoft za největší hackerskou hrozbu označil Rusko. „Během posledního roku jsme pozorovali, že 58 procent všech státy podporovaných útoků pocházelo z Rusko,“ píše Redmond v Digital Defense Report 2021. Dále jsou zmiňovány Severní Korea, Írán a Čína.

AMD na trh posílá grafiku Radeon RX 6600, levnější a méně výkonnou variantu RX 6600 XT. Doporučená cena má být 329 dolarů, ale víme, jak to teď s grafikami je. Novinka má 8 GB GDDR5 (14 Gb/s), 32 MB Infinity Cache nebo 1792 stream procesorů. Využívá se Navi 23 a RDNA2. Výkon je o něco menší než Nvidia RTX 3060 (bez Ti) a podobný RX 5700. Ovšem pouze v 1080p. Pro toto rozlišení AMD kartu propaguje.

SteelSeries mění majitele, za 1,2 miliardy dolarů jej kupuje majitel značky Jabra, konkrétně firma GN. Spojují se tak dvě dánské společnosti vyrábějící sluchátka. GN získá přístup do segmentu hráčů her, SteelSeries kromě sluchátek dělá také myši, gamepady, klávesnice nebo podložky.

Cloudflare rozšířil datová centra. Má je ve 250 městech a 100 zemích. Celková kapacita sítě byla zvýšena na 100 Tb/s.

Microsoft ubránil Azure proti DDoS útoku o síle 2,4 Tb/s. Týkalo se to infrastruktury v Evropě. Útoky pocházely ze 70 tisíc zdrojů. Azure měl také osmihodinový výpadek, který mimo jiné postihl VM stroje. Krátký popis problému je zde.

Google měl tento týden akci Google Cloud Next. Novinky jsou rozepsány zde, oznámení je hromada. Spuštěna byla například managed služba pro Spark, projekt pro hybridní cloudy Anthos má nové schopnosti, Omni pro BigQuery vstupuje do ostré fáze.

Oracle v příštím roce otevře 14 nových regionů pro Oracle Cloud. V Evropě se to v první vlně týká Marseille, Milána a Stockholmu a v té druhé pak Francie. Oracle Cloud má nyní třicet regionů.

V Linuxu bylo dosaženo 7,4 milionu IOPS na jedno CPU jádro. Podařilo se to na stroji s AMD Ryzen 9 5950X a Intel Optane 2. Na pokusech dělá Jens Axboe.

Nvidia ukončuje podporu grafických karet generace Kepler. Jde o modely ze série GeForce 6000 a 7000 a Titan a Titan Z a Black. Podpora skončila u nových ovladačů 495.

Windows Subsystem for Linux je ke stažení v Microsoft Store. Prozatím v preview verzi a týká se to Windows 11. K Linuxu pod Windows tak teoreticky může získat přístup větší počet lidí, kterým se nechce podstupovat současný instalační proces.

Podpora Silverlightu byla ukončena a odstartoval projekt OpenSilver. Díky němu a WebAssembly lze v moderních prohlížečích spouštět původní Silverlight aplikace.

Vychází Ubuntu Frame, další iterace populární linuxové distribuce. Frame se specializuje na nasazení v digitálních kioscích, strojích pro elektronické podpisy a podobně. Součástí jsou Direct Rendering Manager a Kernel Mode Settings.

Tvůrce čipů Hailo získal investici 136 milionů dolarů. Dohromady už jde o částku 224 milionů dolarů. Startup z Izraele byl oceněn na více než miliardu dolarů. Hailo navrhuje čipy pro edge zařízení, které jsou schopné zpracovávat deep learning.

Microsoft získal firmu Ally.io. Ta dělá nástroj na OKR (Objectives and Key Results) pracující s metrikami hodnocení zaměstnanců a nastavování jejich cílů. Microsoft to integruje do služby Viva.