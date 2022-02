Novinka u SledováníTV: set-top box Homatics Box R

Brněnská firma SledováníTV nám poskytla k otestování nový set-top box. Jde o přístroj s označením Homatics Box R 4K z produkce čínské společnosti SEI Robotics. To je velmi známý výrobce zařízení pro různé operátory, tento model nese firemní typové označení SEI800HM (YVR). Je nástupcem i u nás známého a prodávaného „Boxu Q“ (SEI600HM (HND)). V současné době jde zřejmě o nejvýkonnější set-top box v nabídce českých operátorů.

Box R je v případě SledováníTV už třetím zařízením. Prvním byl malý model od společnosti SEN5, druhým plnohodnotné mediacentrum SDMC DV 8220 s operačním systémem Android TV, podporou rozlišení 4K a balíčkem služeb Google.



Autor: Petr Faistauer Vlevo box SEN5, vpravo SDMC 4K

Nejnovější přírůstek nemá na rozdíl od svých předchůdců na horním panelu logo služby, ale stylizované „domečky“ – tedy logo značky Homatics. Autor obdržel zařízení v obvyklé tovární specifikaci v běžném prodejním balení Homatics, pod jehož svrchním přebalem byl krátký návod k zapojení a „oživení“ přístroje.

Originální firemní balení je na rozdíl od přístrojů jiných výrobců velmi dobře a komfortně řešeno.



Autor: Petr Faistauer Balení přístroje – vrchní strana

Po otevření kartonu se objeví nejprve set-top box v ochranném sáčku, uložený v papírové tvarované přihrádce. Po vyjmutí této přihrádky se ocitnete v jakémsi „mezipatře“, kde je v další papírové přihrádce referenční dálkový ovladač Google se čtyřmi dedikovanými tlačítky.

Další příslušenství obnáší síťový adaptér, HDMI kabel, baterie do dálkového ovladače a originální obrázkový návod k zapojení s popisem zařízení a technickou specifikací.

„Box R“ je zařízení o rozměrech 107 × 109 × 19 mm, tedy téměř pravidelný čtverec se zaoblenými rohy. Na předním panelu naleznete pouze stavovou LED kontrolku, všechny přípojné body a rozhraní jsou situovány na zadním a pravém panelu. Jedinou výjimku tvoří tlačítko pro reset přístroje, které najdete na spodní straně.



Autor: Petr Faistauer Rozhraní – pravý panel

Na pravém panelu naleznete čtečku paměťových karet (formát TF / Micro SD) a dva USB porty typu „A“, z toho jednou ve specifikaci 2.0 a jednou v rychlejší 3.0. To je velmi slušná možnost, jak přidat další kapacitu k internímu eMMC Flash úložišti o kapacitě 16 GB.



Autor: Petr Faistauer Rozhraní – zadní panel

Většina portů je umístěna na zadním panelu přístroje. Zleva: konektor externího napájecího zdroje (DC 12V 1A), LAN port – RJ-45 standard, 10/100 Mb/s, výstup HDMI 2.1 s HDCP 2.2 a podporou HDMI CEC, analogový AV výstup (3,5" jack), výstup optického audia (S/PDIF). Zcela vpravo port USB-C.

Box disponuje čipsetem Amlogic S905X4 (architektura Cortex A-55, čtyřjádro na 2.0 GHz, 24000 DMIPS) s grafikou ARM Mali G-31 MP2 (architektura Mali Bifrost, podpora Vulkan 1.2). Dostatek paměti zaručuje kombinace 2 GB operační paměti a 16 GB eMMC Flash úložiště.

Operační systém Android TV je ve verzi 10, tradičně s balíčkem služeb od Google včetně zabudovaného Chromecastu a podpory funkce Google Asistent. Konektivitu zajišťuje standardní RJ-45 LAN port 10/100 Mb/s, dále duální Wi-Fi (2,4 + 5 GHz) a technologie Bluetooth, využívaná i kombinovaným dálkovým ovladačem.

U televizního boxu je nejdůležitější vlastností rozlišení a podpora videosouborů. V tomto případě se může pochlubit podporou výstupního rozlišení až 4K × 2K (3840 × 2160 nebo také 2160p) při 60 snímcích za sekundu. Přístroj patří do nové generace zařízení podporujících kodek AV1, současně s dalšími jako H.264 (AVC/MVC) a H.265 HEVC (v nastavení lze vybrat přehrávání videa v jednom z těchto kodeků).

Přítomna je i podpora HDR10 a Dolby Atmos, což se dá velmi dobře využít při přehrávání z videotéky Netflix, pro kterou má zařízení certifikaci 4K (použito DRM Widevine Level 1). Samozřejmostí je bezchybná funkce vlastní aplikace SledováníTV, přístroj je kompatibilní i s Amazon Prime Video, YouTube nebo aplikací Plex, lze rovněž používat i oblíbené Kodi nebo hudební aplikaci Spotify.

Ze souborových formátů jsou podporovány MKV, WMV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, MP4, RM, JPG, MBP, GIF a další. Deklarována je kompatibilita s kodeky VP9 Profile-2, MPEG-4, WMV/VC-1, AVS-P16 (AVS+), MPEG-2, MPEG-1, RealVideo 8/9/10. Pro úplnost dodejme, že jsou podporovány i hry z obchodu Google Play a systém chytré domácnosti Google Home.

Součástí kompletu je rovněž referenční dálkový ovladač Google G10 (22 tlačítek, barevné provedení Dark Anthracite).



Autor: Google Referenční dálkový ovladač Google G10

I dálkový ovladač nese logo Homatics, standardní dedikovaná tlačítka pro přímý vstup do YouTube a Netflixu (horní řada) jsou doplněna ve spodní řadě tlačítky Prime Video a Google Play.



Autor: Petr Faistauer Tlačítka na dálkovém ovladači

Na kombinovaném dálkovém ovladači (technologie Bluetooth i IR) máte k dispozici standardní sadu ovládacích prvků, včetně aktivačního tlačítka Asistenta Google (funkce „press and ask“) a přímých vstupů do hlavního menu, do menu s nastavením, do aplikačního obchodu Google Play, do aplikace YouTube a do placených videoték Netflix a Prime Video.

Přístroj používá menší verzi ovladače – G10 – bez bloku numerických tlačítek. Tu větší znají například zákazníci amerického operátora SkyStream.

V příštím článku se zaměříme na test přístroje v běžném provozu.