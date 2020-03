 »  OneWeb míří k bankrotu. Nemusí to být poslední krach plánovaných LEO konstelací

Mezi lidmi z vesmírného průmyslu se mnoho let opakuje poučka: „LEO is hard“, v překladu tedy, že jakýkoliv byznys na nízké oběžné dráze (Low Earth Orbit) je těžký, tedy hlavně drahý.

OneWeb nebyl první a nemusí být poslední

Bankrot vyhlásilo za posledních 20 let mnoho firem, které se snažily o stavbu a provozování družicových konstelací na nízké oběžné dráze. Vlastně téměř všechny. A to se tyto firmy pokoušely vypustit a provozovat jen desítky, případně nižší stovky družic.

Smutné prvenství a zároveň unikátnost si drží Iridium, které po bankrotu nový investor koupil za zlomek ceny. A to byla konstelace, kterou se podařilo dokončit a jejíž služby byly před podáním návrhu na bankrot komerčně spuštěny. Jedním z důvodů neúspěchu původní sítě bylo špatné zacílení na zákazníky.

Bankrot pak potkal i další firmy jako Orbcomm a Globalstar. Řada investorů se začala investicím do satelitních projektů vyhýbat a častá argumentace tehdejší doby byla ve stylu: „6 miliard amerických dolarů pryč a Motorole se to s Iridiem nepodařilo, tak komu jinému by se to mělo podařit?“



Autor: Iridium Historický otisk webové stránky z roku 2000 informující o bankrotu a plánovaném zničení necelé stovky družic systému Iridium. Nakonec se noví investoři našli a odkoupili veškerá aktiva společnosti za pár desítek milionů dolarů. K záchraně systému a družic tehdy pomohly záruky ze strany vlády USA. Podobná stránka s výsledkem bankrotu se může objevit za pár měsíců i na stránkách OneWebu.

Konec už po prvním vyneseném satelitu

Ostatně i to bylo jedním z důvodů, proč nedopadl ani zamýšlený projekt Teledesic, který chtěl poskytovat připojení k internetu kdekoliv na Zemi. Teledesic byl vlastně svým způsobem velmi podobný projekt OneWebu, jen s tím, že Teledesic měl počátky v 90. letech. Nepomohlo ani to, že jedním z hlavních investorů byl sám Bill Gates.

Teledesic měl být prvním poskytovatelem vysokorychlostního internetu z vesmíru a počtem družic byl velmi podobný záměru firmy OneWeb, ale po bankrotu Iridia a Orbcommu byly práce na Teledesicu definitivně oficiálně zastaveny v říjnu 2002.

Jediný testovací satelit vyslal Teledesic do vesmíru v roce 1998 a práce na projektu po neúspěchu Iridia časem zpomalovaly, až se zastavily úplně.

Starlink od SpaceX a Kuiper od Amazonu budou pod větším tlakem

Starlink plánuje vypustit tisíce družic, zatím jich má ve vesmíru funkční tři stovky. Amazon a jeho projekt Kuiper plánuje také tisíce družic, ale ještě žádnou vypuštěnou nemá.

Historie se opakuje. I Elon Musk se nedávno nechal slyšet, že si je vědomý toho, že všechny dosavadní snahy na vytvoření konstelací nabízející celosvětový internet zkrachovaly. Všechny.

Určitým etalonem ziskovosti a poučením z chyb je dodnes existující síť Iridium, která má od roku 2019 v provozu svou dokončenou druhou generaci satelitů Iridium NEXT. Ta ale nikdy nechtěla poskytovat vysokorychlostní internet, není na to ani stavěna.

Satelitní síť Iridium má necelou stovku satelitů a profiluje se na jiný druh zákazníků se svým „midbandem“ s rychlostmi v řádech stovek kilobitů a nízkou latencí. Historických zkušeností s hledáním zákazníků pro satelitní služby má ale Iridium více než dost. Navíc i finanční výsledky firmy prozradí, kde firma vidí potenciál.

Jako návštěvník jsem se zúčastnil Mezinárodního kongresu provozovatelů satelitních sítí a investorů v roce 2017 v Paříži a už tehdy se vedly „nekonečné debaty“ nad megakonstelacemi a jaké možnosti či problémy mohou přinést z pohledu ekologie, udržitelnosti atd. Někteří zkušenější už tehdy říkali: „Svět chce internet. I satelitní vysokorychlostní připojení. Ale nechce za něj platit.“

Mýlili se? Změní to Starlink a Kuiper? Nechme se překvapit, ale investoři začínají být opatrnější.

Text původně vyšel na soukromém webu autora.