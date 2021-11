Online fotoeditory jsou založeny na nejrůznějších technologiích – od Flashe přes jednoduchý JavaScript až po AJAX a je jich k dispozici opravdu velké množství. Pokud se o některém z nich objeví článek, prakticky okamžitě následuje diskuse na téma zda jsou podobné nástroje vlastně k něčemu dobré. Nejčastější argumentační linie odpůrců těchto nástrojů je vedená tím, že online nástroje nedosahují kvalit Photoshopu, jsou pomalejší a také je nutné snímky jednotlivě nahrávat.

Přinejmenším poslední námitka nemusí být vůbec pravdivá, neboť většina aplikací nabízí propojení s webovými alby, které mnoho uživatelů využívá. Ať již z důvodu archivace snímků nebo jejich vystavení. Pak není argument nepohodlnosti nahrávání na místě, spíše naopak. Co je naopak pravdou, načítání snímků není vždy nejrychlejší a Adobe Photoshopu se aplikace rozhodně nevyrovnají.

Oproti těmto námitkám jsou ale schopny postavit celou řadu důvodů, proč jejich vývoj a užívání není vůbec zbytečný. Předně je to již zmíněná provázanost s webovými alby, na kterých umí velice rychle a pohodlně upravovat snímky – přinejmenším pro méně náročné úpravy se jedná o velice vhodnou variantu.

Další nespornou výhodou je cena – v konkurenci zdarma dostupných instalovaných programů si nevedou při funkčním srovnání vůbec špatně. Existují nástroje, které navíc nabízejí rozhraní, jenž je více než inspirováno Photoshopem. A to je věc, která z nich činí zajímavé nástroje pro Windows pro méně náročné uživatele, a pokud trváte na tomto ovládacím rozhraní, téměř bezkonkurenční volbu pro uživatele minoritních operačních systémů.

Pokud navíc fotografie nepotřebujete upravovat úplně často, jistě oceníte to, že si nemusíte nic instalovat, což je další nesporná výhoda. Mimo to je možné jako pozitivum uvést známé grafické prostředí kdekoli máte připojení na Internet – bez ohledu na to kde se právě nacházíte. A můžete je používat i na počítačích, které by výkonově na moderní Photoshop nestačily, například i na netbooku s nějakým lehkým operačním systémem jako je Jolicloud nebo chystaným Chrome OS.

Celkově je tedy možné říci, že online nástroje nenahradí fotoeditory pro profesionální využití a zřejmě ani ne pro nadšené fotografy amatéry. Jsou určeny pro uživatele online alb, občasné či méně náročné uživatele.

Nyní se tedy můžeme podívat na některé online stroje, o kterých ještě nebyla zmínka v některých předchozích verzích seriálu o online nástrojích pro editaci fotografií.

Photoshop Online

Nelze začít jinak, než online verzí Photoshopu od Adobe. Je napsána ve Flashi, momentálně je k dispozici zdarma a představuje opravdu silný editační nástroj, ovšem oproti konkurentům ve Flashi je místy patřičně rozvážný. Má ale možnosti, které jinde nenajdeme. Sice mu chybí práce s vrstvami, na druhou stranu zobrazuje náhledy na probíhající operaci, například při automatické korekci snímku vám dá náhledy na několik verzí automatických korekcí.

Je nutná registrace přes Adobe ID, nemůžete si produkt vyzkoušet jen tak. Ale dejte si chvíli práce a pokud používáte Flash, dostane se vám velmi mocného nástroje, jenž se umí připojit na vaše fotoalba na Flickru, Picase nebo Facebooku (tam nefunguje stažení alb) a editovat je přímo v editoru, případně je rovnou do alba zpět republikovat. Photoshop.com podporuje fotky do rozlišení 16Mpx a dává vám k dispozici 2GB místa na fotky, za 20 USD ročně si můžete dokupovat dalších 20GB prostoru. A pokud fotky chcete nechat zpracovávat více lidí, i to je možnost, přidáte si je mezi své přátele a mohou s nimi pracovat i oni. Skupinové funkce jsou na Photoshop.com docela silné.

Výhodou Photoshop.com je náhled výsledku akce – zde automatická úprava fotky

SumoPaint

SumoPaint představuje zajímavý nástroj finských tvůrců, který se svým designem blíží Photoshopu, ale nabízí některé drobné úpravy v menu. Není zaměřen jen na editaci snímků, ale také na vlastní autorskou grafickou činnost. Pokud tedy výtvarné umění na počítači patří mezi vaše koníčky můžete SumoPaint směle vyzkoušet. Ke zkouškám není třeba registrace. Tu upotřebíte především ve chvíli, kdy se budete chtít zapojit do komunity dalších uživatelů, kteří svá dílka navzájem hodnotí, porovnávají a diskutují o nich. Právě přítomnost této komunity je zajímavou přidanou hodnotou projektu.

Aplikace nabízí základní paletu funkcí, mezi nimiž nechybí základní balík efektů, nástroje pro malování, poměrně kvalitní sada štětců, kouzelná hůlka nebo například prvky pro práci s vrstvami v elementárním provedení. Stabilita je na velmi dobré úrovni a nechybí ani podpora práce s více obrázky současně.

Editace obrázku připomíná běžné rozhraní grafického editoru, jakým je třeba Photoshop. Včetně rozbalovacích menu.

Pixlr

Pixlr je nástroj, který se v maximální možné míře snaží nahradit Photoshop. Inspirace je zcela jednoznačná a Pixlr tak představuje náhradní řešení pro případ, že jeho pravzor nemáte z nějakého důvodu k dispozici. Zajímavostí je podpora celé řady jazyků, mezi kterými nechybí ani čeština ani slovenština.

Celková koncepce programu je velice solidní, mezi nástroji je poměrně kvalitní paleta služeb spojených s práci s vrstvami. Po ruce jsou i základní retušovací funkce, ve kterých chybí klonovací razítko, které lze ale naštěstí poměrně snadno nahradit. Velmi užitečná je i práce s více okny současně a snadno přemístitelné panely. Nemalou nevýhodou je absence propojení s webovými alby, které zásadním způsobem snižují možnosti využitelnosti tohoto nástroje.

I Ipxlr vsází na přiblížení běžnému rozhraní Photoshopu

Splashup

Splashup je dalším z nástrojů, který se snaží nabídnou alternativu k Photoshopu a je ve flashi. Nabízí moderní tmavé rozhraní, výbornou práci s vrstvami, barvami i se štětci. Velmi příjemné oprati Pixlr je schopnost napojit se na celou řadu webových alb, což významným způsobem zvyšuje možnosti využitelnosti aplikace.

Ovládání je poměrně pohodlné a aplikace působí na první pohlede robustním dojmem. V tomto kontextu zaráží, že je k dispozici poměrně málo efektů a že práce s programem je poměrně pomalá a se zvyšující se zátěží se značně zpomaluje. Navíc působí občas poněkud nemotorným dojmem. Téměř profesionální nástroje (například práci s barvami v módech RGB, CMYK, HSW a dalších) dostanete za cenu poněkud pomalejšího chodu.

A znovu variace na klasické rozhraní grafických editorů: Splashup

Picnik

Editor Picnik s propojením na u nás oblíbenou Picasu i Flickr a nabízí optimalizaci fotky jedním klikem, tak možnost práce bez přihlášení – už proto jej doporučujeme pozornosti. Už v základu toho umí hodně, rotovat obrázky, pracovat s vrstvami, ořezávat, odstraňovat červené oči i upravovat barvy a kontrast. Za roční předplatné 25 dolarů získáte navíc neomezenou historii úprav, více efektů a nástrojů pro úpravu fotek, více fontů a zmizí reklama z rozhraní.

Picnikhttp://www.piratske­noviny.cz/?c_id=32402 už vsází na vlastní rozhraní přizpůsobené práci s fotkami přes web

FotoFlexer

FotoFlexer se honosí podtitulem nejpokročilejšího online fotoeditoru a má v mnohém rozhodně pravdu. K dispozici je jak dobře pracující úprava fotky jedním tlačítkem, tak řada efektů, úprav a stejně jako u Picniku i práci s vrstvami. Zvládá i větší retuše a dokonce i animace. Vlezlá je jen jeho reklama přítomná při editaci fotky. Propojení s webovými fotoalby je zde také samozřejmostí a značnou výhodou je podpora rozlišení fotky až do 4500×4500, většina konkurentů končí u méně jak 1600×1300 bodů a nemá limit pro velikost obrázku.

I Fotoflexer umí řadu úprav pomocí přehledného menu a voleb.

flauntR

Na závěr představení si necháváme flauntR od FotoDesku. Ten nabízí celou sbírku flashových utilit pro práci s obrázky od stylR, který umožní přidávat „zábavné“ efekty a různě vyšperkovat fotografie, přes textR doplňující obrázky o texty po profilR, který vám umožní udělat si ze snímku profilový obrázek pro třicítku podporovaných sociálních sítí. Už nikdy nudný profilový obrázek. Editor fotek podporuje řadu fotoalb i blogovacích systémů, registrace je nutností.

Na flauntR najdete více nástrojů, ale většinu jejich služeb mají jiné služby integrované pohromadě.

Placené online fotoeditory

Kromě editorů, které jsou alespoň v základu zdarma, existuje i řada placených. Za nemalých 9 USD měsíčně si můžete například pořídit Snipshot, který si poradí i s RAW soubory, má řadu použitelných filtrů a nástrojů má detekci tváří. Nejlepší na něm je ale právě práce s RAW, kde vám ušetří dost starostí se srovnáním snímku.

Stojí to za to?

Nástroje, které byly představeny, mají sice každý své nedostatky a slabiny, ale pro konkrétní využití se můžou rozhodně hodit a za zkoušku stojí. Otázkou je, který nástroj zvolit jako rozumnou náhradu za Photoshop. Splashup je poněkud pomalý, ale kvalitní nástroj umožňující propojení se sociálními sítěmi. Pixlr nabízí funkce podobné, jen s velmi špatným importem a exportem. Sumo je pak zaměřeno spíše na uživatele, kteří více než úpravu fotografií užijí vlastní výtvarnou tvorbu. Photoshop je těžkotonážní, ale skvělý i pro práci menšího týmu, má ale problémy s českými fonty.

Máte vy nějaký svůj oblíbený? Proč jste mu dali přednost? Pište do komentářů…