Rýsuje se další český jednorožec. Tatum získal miliardu na usnadnění vývoje blockchainu

O brněnském startupu Tatum se v kuloárech často mluví jako o jednom z dalších potenciálních českých kandidátů na status jednorožce, tedy firmy s hodnotou jedné miliardy dolarů a více. Teď k tomu tato společnost nakročila, když od investorů získala 41,5 milionu dolarů, což je něco přes miliardu korun.

Vedoucím a největším investorem je v tomto kole fond Evolution Equity Partners. Jde o mezinárodní společnost, jejíž součástí jsou bývalí vysoce postavení manažeři a akcionáři AVG včetně Karla Obluka nebo J. R. Smithe. Mezi spolupracovníky se řadí i technický ředitel Avastu Michal Pěchouček.

Evolution před rokem rozjel druhý fond disponující částkou 400 milionů dolarů s tím, že se obvykle soustředí na investice v částkách 10 až 50 milionů dolarů. Peníze vkládá i s velkými hráči typu Intel, Google, Sequoia Capital, SoftBank nebo tvůrcem iPodu.

Investice do Tatum už přichází ze třetího fondu, jehož finální objem se finalizuje. „V rámci fondu číslo tři míříme na celkovou částku 750 milionů až miliarda dolarů,“ sdělil Lupě Obluk.

K Evolutionu se v rámci investice do Tatum připojily zahraniční fondy Octopus Ventures (SwiftKey nebo UltraSoC) a 3VC (například Gamee) včetně českých hráčů Tensor Ventures a Depo Ventures. Všichni do projektu vkládali prostředky už dříve.





Vývoj pro blockchain

Tatum poskytuje nástroj pro vývoj aplikací postavených na blockchainu. Cílem je, podobně jako u konkurenčních projektů, přemostit mezery ve vývoji blockchainu, aby vše bylo podobné vývoji klasických aplikací a nebylo nutné držet vysoce detailní blockchainové know-how a podobně.

Alespoň částečnou konkurencí pro brněnský startup je třeba kalifornské Alchemy, což je sada nástrojů pro vývoj decentralizovaných aplikací. Mezi zákazníky Alchemy patří největší NFT tržiště OpenSea, Meta, Adobe, Stripe a další. Firma už na investicích vybrala 564 milionů dolarů.

Tatum uvádí, že jeho software použilo devadesát tisíc zákazníků a že jde o nejpoužívanější specializovanou platformu na světě. Reference firma neuvádí, jde nicméně o herní a filmová studia, provozovatele kryptopeněženek a tržišť nebo výrobce aut a motorek.

Tatum integruje více blockchainových frameworků do jednoho REST API, k dispozici je také middleware klient, CLI, JS SDK, NFT plug-in pro WordPress nebo C# SDK. Podporováno je přes čtyřicet blockchainových protokolů. Prostudovat si to lze v dokumentaci a na GitHubu, Tatum se totiž orientuje na open source.

Propast mezi dvěma generacemi webu

„Vzhledem k tomu, že vývojářů, kteří umí programovat řešení pro blockchain, je po celém světě jen velmi málo a jsou díky tomu patřičně drazí, Tatum nabízí platformu pro vývoj aplikací pro blockchain, aniž by daná firma či jednotlivec museli disponovat specializovanými vývojáři,“ shrnuje startup.

„Když jsme v roce 2018 začínali, téměř všichni nám říkali, že je to úplná hloupost. Po cestě jsme ale narazili i na osvícenější investory,“ navazuje Jiří Kobelka, který se Samuelem Šramkem Tatum založil.

Za Evolution investici vedl J. R. Smith, který dříve působil jako výkonný ředitel rovněž brněnského AVG. Zaujalo ho mimo jiné to, že Tatum dokáže zkrátit proces vývoje blockchainu o 95 procent. Startup má také dle jeho slov „schopnost exponenciálně zvyšovat příjmy zákazníků“.

„Tatum překlenuje propast mezi světem centralizovaných (web 2.0) a decentralizovaných (web3) technologií a díky týmu zakladatelů má potenciál stát se lídrem celé kategorie nástrojů pro vývojáře blockchainových aplikací,“ uvedl partner Depo Ventures Michal Ciffra.

Tatum nyní chce expandovat zejména obchodně a nabírat nové zaměstnance. Byznysově se bude jednat zejména o Spojené státy, vývoj ale má zůstat v Evropě a České republice.

Brněnský startup je první z Česka, který se loni dostal do amerického akcelerátoru Berkeley SkyDeck, od kterého získal také investici. Až do aktuální miliardové investice si firma od investorů přišla na řádově miliony korun.

Tatum také nedávno společně se StartupYardem rozjel akcelerační program zaměřený na blockchainové projekty. Kromě peněz v něm lze získat mentoring nebo licenci na používání Tatum.