 »  Pirátské filmy na Facebooku, zdražení Google Maps a pokus o decentralizované YouTube

Facebook má problém, je na něm spousta pirátských kopií filmů. Ne odkazů na filmy, kompletně nahraných filmů. Nacházejí se ve skupinách, které jsou veřejně dostupné a snadno vyhledatelné. Facebook s tím odmítá cokoliv dělat, tvrdí totiž, že se musí vlastníci práv ozvat. Což se, samozřejmě, dá chápat. Zákon po Facebooku nevyžaduje, aby aktivně vyhledával autorská díla. Viz Facebook has a movie piracy problem, but it can’t (or won’t) do anything about it.

Tajně týdny dokumentoval, jak Facebook rozhoduje o závadném obsahu. Výsledek je šokující, ale nepřekvapil. Aspoň ne ty, kdo s Facebookem a jeho neschopností moderovat mají letité zkušenosti. Pro ty nezkušené ale může jít o dost zásadní zjištění. Viz Facebook moderators' disturbing policies exposed in undercover footage.

Vyhledávač DuckDuckGo vyrazil do boje proti Googlu. Nelíbí se mu, že Google vlastní Duck.com (a přesměrovává na vyhledávání). Tvrdí, že Google brání přidání DuckDuckGo do Chromu na Androidu a při aktualizaci jejich rozšíření „obtěžuje“ uživatele dotazem, zda skutečně chtějí vyhledávač změnit. V Google Analytics je prý ani nezahrnuje do reportů vyhledávačů. Viz GOOGLE USES BIZARRE TACTICS TO DOMINATE RIVALS AND CONFUSE THEIR CUSTOMERS, SEARCH ENGINE CLAIMS a DuckDuckGo Blasts Google for Anti-Competitive Search Behavior.

WEBDESIGN, INTERNET

Google rozšiřuje možnosti pomůcky Copyright Match. Bude umět najít znovu nahraná videa i na dalších YouTube kanálech. Viz Helping creators protect their content.

Mapy od Googlu mají od 16. července nové cenové podmínky. Na řadě webů je buď už nenajdete, nebo přestaly fungovat. Konec využívání bez API klíče a placení byl přitom oznámen už někdy v červnu 2016. Pokud snad na stránce Pricing očekáváte nějaké jasné informace o cenách, tak na to zapomeňte. Vlastně ani na Pricing for Maps, Routes and Places to není až tak jasné. Nově je ve hře „kredit 200 USD“, který dostanete každý měsíc, a možnost nastavit limit, aby nedošlo k jeho překročení. Při překročení se pak začne platit.

Když použijete nevhodný prvek na webu, můžete přijít o zásadní část návštěvnosti. Poučné čtení v How the Google video carousel caused a drop in organic traffic ukazuje, co se může stát, když si na landing page dáte video a Google ho zahrne do videokaruselu. Místo toho, aby k vám chodili návštěvníci, koukají na video přímo na Googlu.

Specifikace Webmentions je užitečná věc, tedy pokud si budete číst optimistické Webmentions: Enabling Better Communication on the Internet a uvažovat jenom nad pozitivními efekty. Ten negativní známe z Wordpressu. Tamní funkčnost Pingback je první věc, kterou musíte na čerstvé instalaci vypnout. Nevypnete-li, za pár dní (ale i hodin) máte pod příspěvky tisíce spamových komentářů.

Google, Facebook, Microsoft a Twitter společně pracují na přenositelnosti dat uživatelů. Dokonce přenositelnosti bez nutnosti data stáhnout a importovat. Viz Introducing Data Transfer Project: an open source platform promoting universal data portability a datatransferproject.dev.

Google bomba se vrátila. V obrázkovém hledání spolehlivě na dotaz idiot vychází Donald Trump.

SOFTWARE

Do No Man'S Sky Next míří plný multiplayer, možnost přepnout mezi first person a perspektivou, možnost budovat opravdu pořádné základy, ovládání celých flotil lodí. Vlastně prakticky všechno, co hra měla mít už od počátku. K mání od 24. července.

PeerTube, „decentralizovanému YouTube“, se podařilo crowdfundingem získat první peníze. Od března je PeerTube v beta verzi, v říjnu by měla služba odstartovat v ostřejší podobě. Princip je jednoduchý, kód volně dostupný i editovatelný, videa sdílená mezi uživateli, žádné centrální úložiště. V pozadí je snaha „zbavme internet Googlu“. Viz PeerTube, the “Decentralized YouTube”, succeeds in crowdfunding.

Google Translate se dalo na výrobu náboženských proroctví. Je to hodně zajímavá ukázka toho, co dokáží vyrábět neuronové sítě. Zejména pokud jim na vstupu nabídněte něco, co vůbec nedává smysl. Viz Why Is Google Translate Spitting Out Sinister Religious Prophecies? a /r/TranslateGate. Zkusit si můžete na Somali → Česky a postupně pište „ke“ – výstupy se mění podle počtu „ke“.

HARDWARE

Za 225 dolarů si můžete pořídit rušičku GPS, která pošle autonomní auta tam, kde být nemají. Viz A $225 GPS spoofer can send autonomous vehicles into oncoming traffic a samozřejmě to není až tak jednoduché. Zařízení musíte (ideálně) dostat přímo na ono auto. Detaily v tomto All Your GPS Are Belong To Us: Towards Stealthy Manipulation of Road Navigation Systems (PDF).

RIP Bitcoin miner. Kodaku možná došlo, že tohle železo bylo kandidátem na úlet roku. Viz Kodak has quietly canceled its stupid (and very expensive) Bitcoin miner a připomeňme, že KashMiner jste si mohli pronajmout za vstupní poplatek 3400 dolarů, aby vám to měsíčně po dobu dvou let vydělalo 375 dolarů (a jedna nepodstatná maličkost, polovinu vytěžených bitcoinů měl získat Kodak). Jo a www.kodakhashpower.com už taky neexistuje. A ještě viz Kodak Bitcoin mining ‚scam‘ evaporates.

MARKETING A KOMUNIKACE

Elon Musk označil britského zachránce thajských chlapců za pedofila. Tesle vzápětí spadla cena akcií a celá aféra se dočkala řady zásadně nepříznivých ohlasů. Je to další praktická ukázka toho, jak Musk nezvládá komunikaci, a zejména na Twitteru si neuvědomuje, kde jsou hranice a co je vhodné a nevhodné. Aféra souvisí s „ponorkou“, kterou Elon Musk navrhoval jako nástroj na záchranu chlapců z jeskyně. Ta se ukázala jako nepoužitelná a Musk odmítnutí těžce nesl. Akce „ponorka“ má tak jako tak všechny znaky PR aktivity se dvěma možnými cíli – přiživit se na celosvětově viditelné aktivitě a zároveň odvést pozornost od problémů, se kterými se Tesla potýká. Pár dní po zbytečně vyvolané aféře se Musk omluvil, viz Elon Musk apologizes for calling Thai cave rescue diver ‚pedo guy‘.

Bang & Olufsen Play přijde o Play. Jde o v zásadě rozumný krok vrátit se zpět k jedné značce. Nejzajímavější na tom je, že původně „B&O Play“ měla být levnější značka pro sluchátka a reproduktory. Jenže dnes tvoří prakticky polovinu příjmů. Levnější navíc nemusí zdaleka znamenat nedostatek kvality, na které si B&O dlouhodobě zakládá. Ve finále se ušetří v marketingu, produktových baleních, webu, e-shopu i sociálních sítích. Viz Bang & Olufsen is getting rid of its B&O Play brand.

Aerolinka British Airways na Twitteru chtěla „v souladu s GDPR“ po stěžovatelích veřejně nahrát jejich osobní informace – čísla pasů, plné adresy, poslední 4 číslice čísla platební karty a podobně. Až poté, co přišla zásadní vlna nevole, začali o ně žádat do přímé zprávy. Viz British Airways asked customers to post personal information on Twitter ‘to comply with GDPR’, kde navíc najdete ještě další lahůdku. British Airways na webu používají šmírovací cookies, které jsou nejenom v rozporu s GDPR, ale pokud je blokujete, tak se ani nemůžete podívat na údaje o svém letu.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Potvrzeno: filtrování internetu nezabrání přístupům k pornu. Zjistili to v Oxford Internet Institute a v Internet Filtering and Adolescent Exposure to Online Sexual Material vlastně potvrzují to, co již roky víme. Mechanismy filtrace internetu málokdy fungují a jsou nákladné na vývoj, údržbu i provoz. Vedle toho je případné blokování pochybné i s ohledem na lidská práva a na to, že blokování nakonec vždy vede k tomu, že je blokováno příliš věcí. Studie reaguje na to, že Velká Británie zvažuje filtraci porna na úrovni celé země.

Podvodníci vydávající se za technickou podporu mají detaily o vlastnících počítačů Dell. V Tech-support scammers know EVERYTHING about my computer, Dell customer says dost logicky říkají, že by Dell měl objasnit, jak se sériová čísla a další data o zákaznících dostala do cizích rukou (včetně e-mailů, telefonních čísel a jmen). Podvod je klasický – zavolají vám, že máte s počítačem nějaký zásadní technický problém, přesvědčí k instalaci softwaru, který umožní vzdálený přístup, a jejich cílem je, abyste si koupili software, který vás ochrání. Později budou pomocí vzdáleného přístupu komplikovat chod vašeho počítače a opět vás „ochrání“ – samozřejmě za další platbu. Příklady najdete ve fórech na Dell.com (zde, zde a zde) a vše se děje už více než 30 měsíců.

Virtuální znásilnění v Robloxu, hře pro děti? Něco takového vůbec nemělo být možné, žádné nahé postavičky ani animace znázorňující hromadné znásilnění. Přesto se v Robloxu objevilo. Viz The Switch Roblox, an online kids game, explains how a hack allowed a character’s virtual ‘rape’.

Čínské chytré vysavače s kamerou umožňují šmírovat na dálku. Bezpečnostní chyba CVE-2018–10987 umožní útočníkovi získat přístup správce (včetně existence přednastavené kombinace přihlášení admin/888888) a dostat se k 360stupňové kameře. Chyba se týká výrobku Dongguan Diqee 360, ale objevitelé mají za to, že další čínské vysavače používají totožný videomodul. Ten ale nejspíš bude i v domovních zvoncích a kamerách. Aby toho nebylo málo, další bezpečnostní chyba umožňuje stroj ovládnout. V tomto případě je nutné mít přístup ke stroji a použít slot pro SD kartu (CVE-2018–10988).

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Miley Cyrus smazala všechny fotky ze svého Instagramu. Zůstaly jen vybrané fotky z Příběhů. Co na to říká 76 milionů sledujících, se zjistit nedá, až do okamžiku, kdy se (možná) objeví první fotka. Před smazáním jich tam bylo přes 1600. Upřimnou soustrast pro toho, kdo to několik dní mazal. Twitter (@MileyCyrus) zůstal nedotčený (9425 příspěvků, 40 371 504 sledujících).

Twitter zablokoval dva účty spojené s dvanácti Rusy obviněnými zvláštním americkým vyšetřovatelem Robertem Muellerem z ovlivňování voleb v USA v roce 2016. Jde o staré známe @DCLeaks_ a @Guccifer 2 (viz Guccifer 2.0 na Wiki). Ty byly využívány pro zveřejňování „ukradených“ e-mailů a dokumentů. K DCLeaks patři i web (viz DCLeaks na Wiki). Guccifer 2.0 byl už dříve zablokovaný (viz Hacker Guccifer 2.0 back on Twitter after leaking Democrats' contact info) a je poměrně známý i z této menší aféry: HOW ROGER STONE INTERACTED WITH RUSSIA’S GUCCIFER AND WIKILEAKS.

V MIT zkoumali, jak získat sledující na Twitteru. A přišli na to. Tedy přišli na to, co už o Twitteru víme roky. Potřebujete interakci, tedy retweety, odpovědi a samozřejmě sledovat a být sledován. Viz Penetrating a Social Network:The Follow-back Problem (PDF), SOLVING TWITTER’S ‘FOLLOW-BACK’ PROBLEM a MIT Research: How to Get More Twitter Followers.

Instagram testuje možnost, aby účet odstranil sledující. Prý je to „méně agresivní než blokování, ale více flexibilní než přepnutí na soukromý účet“. Tady nezbývá než připomenout, že zablokování a odblokování spolehlivě odstraní kohokoliv ze sledujících. Nehledě na to, že fotky na Instagramu jsou přístupné i těm, které zablokujete. Viz Instagram is testing feature that allows public accounts to remove followers.

Mark Zuckerberg tvrdí, že z Facebooku není nutné odstraňovat popírání holocaustu. Prý to popírání může být neúmyslné. Navíc prý existují věci, které lidé prostě špatně pochopili. Poté, co se zdvihla vlna odporu, víceméně popřel, co řekl. Viz Mark Zuckerberg's remarks on Holocaust denial 'irresponsible''.

Tinder zavádí Bitmoji, prý pro větší bezpečnost uživatelů a snazší navázání kontaktu. Má to jednu zásadní vadu, musíte se připojit na Snapchat. Takže o nějaké té bezpečnosti si můžete nechat jenom zdát. Viz Introducing Bitmoji – Now on Tinder.

Až 95 milionů účtů na Instagramu mohou být boti, to je zhruba 10 % z celkového počtu. Přišli na to v Ghost Data. Stejná studie v roce 2015 jim vyšla na 7,9 % účtů. Viz Facebook's Instagram Has Up To 95 Million Bots, kde zdůrazňují i to, že ani nedávná čistka na skutečné boty nijak nezabrala. Dost dobře možná i proto, že se velmi rychle a úspěšně množí.

Devět let, 187 tisíc tweetů a už má Twitteru dost. Maggie Haberman se v Maggie Haberman: Why I Needed to Pull Back From Twitter přidala k vlně opouštění sociálních sítí. V jejím případě, soudě hlavně podle počtu tweetů, to bude docela bolestivý rozchod. Pohled na to, co a jakým způsobem tweetuje, ukazuje skoro na obsesivní poruchu či závislost, která v posledních letech dost značně pojídá její duši i čas. Pravdu ale v jedné věci má: Twitter se mění v místo zaplavené trolly, propagandou, vulgaritou, nenávistí a řadou dalších věcí, kterým je dobré se vyhnout. U někoho, kdo má 881 tisíc sledujících, musí tahle temná stránka být opravdu neudržitelná. Nehledě na to, že ona má zásadní nevýhodu: je to žena. A to se na sociálních sítích nepromíjí.

MOBILNÍ APLIKACE

Adobe chystá Photoshop pro iPad. Což by mohlo být zajímavé, kdyby mezitím Adobe neztratilo část trhu právě ignorováním téhle maličkosti. Pochopitelně vše bude založené na měsíčním předplatném, tedy mechanismu, který byl u řady lidí důvodem ke změně, byť Adobe přinesl zásadní navýšení obratů. Dříve než v příštím roce ale aplikaci nečekejte. VizAdobe to Launch Photoshop for iPad in Strategy Shift.

Tak už i na Kubě mají mobilní internet. Mají tam mimochodem dost podobný počet obyvatel jako my v Česku (mírně vyšší). Ale zato tam cenzurují internet a mobilní internet bude jenom 3G. Viz Cuba rolls out mobile internet at last.

STARTUPY A EKONOMIKA

Amazon se na e-commerce v USA podílí 49 procenty. V retailu celkově drží 5% podíl. V roce 2018 míří k 258,22 miliardy USD obratu v americkém retailu. Nejbližším konkurentem je mu eBay, jenže ten má podíl na e-commerce pouze 6,6 procenta. Viz Amazon’s share of the US e-commerce market is now 49%, or 5% of all retail spend a Amazon Will Drive 80% of Ecommerce Growth this Year, kde najdete i předpověď pro rok 2019.

Instapaper opouští Pinterest, vlastníkem se stane společnost Insta Paper Inc. Tu vlastní a budou řídit stejní lidé, kteří pracovali pro Instapaper dříve (bližší vysvětlení ovšem neexistuje). Viz Instapaper is going independent, kde ale nenajdete ani slovo o tom, kdy bude Instapaper fungovat pro evropské uživatele.

Koloběžky ani nejsou moc bublina. Auta bez řidiče jsou. 42 miliard dolarů za Cruise, divizi GM. Přitom v květnu mělo jít o 11,5 miliardy dolarů. V roce 2016 Cruise koupili za 581 milionů dolarů. Viz GM's self-driving car unit could be worth $43 billion — nearly 4 times the valuation it received 6 weeks ago, RBC says (GM).

Google dostal rekordní pokutu 5 miliard dolarů (4,3 miliardy eur) za Android. Důvodem je porušování antimonopolních zákonů zahrnutím vyhledávání od Googlu a prohlížeče Chrome do operačního systému. Měl také blokovat výrobcům telefonu možnost vytvářet zařízení s forkovaným Androidem. Jak už to tak bývá, tohle vše má počátek ve stížnosti od FairSearch, skupiny zahrnující konkurenty – Nokia, Microsoft, Oracle například. Uvážíme-li, že se Google odvolal už ve věci minulé (2,7 miliardy USD vysoké) pokuty… A do sbírky podivností si přidejte pokutu pro Microsoft týkající se možnosti výběru prohlížeče, která s odstupem času jasně ukazuje, jak absurdní a zbytečné to celé bylo. Viz Google dostal za zneužití dominance v Androidu pokutu 4,34 miliardy eur nebo Google fined a record $5 billion by the EU for Android antitrust violations. A reakce šéfa Googlu Sundara Pichaie na sebe nenechala dlouho čekat: firma se proti pokutě odvolá.

Coinbase se spletli, když tvrdili, že jim SEC schválil trojici akvizicí. Jak plyne z Coinbase Says It Was Wrong About SEC Approval of Acquisitions, tak si to vlastně nejdřív trochu vymysleli, aby to pak zkusili vyřešit tím, že to prý jenom s nějakými lidmi z SEC nezávazně probírali.

