 »  Podzimní shrnutí novinek u tuzemských IPTV služeb a přehled jejich programové nabídky

Operátor Nordic Telecom uvolnil od října svoji OTT službu pod názvem Nordic TV do komerčního provozu. Aktuálně je dostupná pouze ve středních Čechách, Nordic Telecom však plánuje masivní expanzi s tím, že jeho záměrem je mít do tří let tři sta tisíc zákazníků.

Konkrétně jde o přístroj Scishion, základní model V88, uvedený na trh v roce 2016 ve zcela obvyklé paměťové konfiguraci 1 a 8 GB s chipsetem Rockchip RK 3229 (čtyřjádro, ARM Cortex A7, grafika Mali 400 MP2). Dále Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n a 100Mb/s RJ-45 Ethernet. Stejně jako u X96 nabízeného Lepší.TV nepodporuje Bluetooth.

V nabídce Zapni.TV je ale i jiný androidový přístroj, konkrétně Framexx Jazz, určený pro tzv. přenosnou online televizi.

Lepší.TV

Vracíme se nyní k v předchozím bloku zmíněnému poskytovateli goNET, který pro reklamu své služby pod názvem Lepší.TV zvolil srovnávací metodu. Na stránkách nejlepší.tv je zveřejněna obsáhlá a propracovaná tabulka srovnání parametrů služeb a operátorů, jako je T-Mobile TV, Horizon Go, Zapni.TV, Digi2Go, O2TV, Sledování.TV, Kuki a právě jejich služby Lepší.TV.

Tvůrce webu byl upozorněn na některé nesrovnalosti a omyly, přesto však došlo jen k drobným kosmetickým úpravám, jako je změna loga u jedné ze služeb nebo harmonizace stránky s evropskou úpravou. Některé zavádějící údaje v tabulce zůstaly zachovány.

Mluvčí společnosti goNET Dominik Světlík ale kontruje tím, že zaslané připomínky byly do jisté míry zapracovány. Například zmínka ohledně O2 stanic je nepravdivá. Že má základní nabídka O2 nazývaná M 94 kanálů je pravdou jen do určité míry. O2 uvádí, že počet stanic je v balíčku O2 M 94 a 28 z nich v HD). To by logicky mělo znamenat, že z celkem 94 různých stanic je 28 v HD. V praxi to ale znamená to, že všechny stanice, které disponují SD i HD kvalitou jsou započítány dvakrát. To ale nepovažujeme pro zákazníka, který si vybírá internetovou televizi, za klíčové, a proto uvádíme ‚reálný‘ počet televizních stanic, uvedl ve své reakci vysvětlení Světlík.

Digi TV Czech Republic

Operátor právě prochází značně turbulentním obdobím. Nejprve na základě rozhodnutí slovenského partnera částečně přišel o exkluzivitu na programy Digi Sport, poté se vyřazením kanálů skupiny AMC vydal na cestu rozhodně nevhodnou k následování.

Na základě jednání uvnitř skupiny Deutsche Telekom její dceřiná společnost Slovak Telekom zpřístupnila programy Digi Sport 1 a Digi Sport 2 i klientům služby T-Mobile TV z portfolia českého T-Mobile, který rovněž patří do skupiny Deutsche Telekom.

V souvislosti s tímto krokem došlo i k jisté úpravě nabídky přenosů na všech kanálech Digi Sport, kdy na Digi Sport 1 a 2 budou nadále vysílány první a druhá německá Bundesliga a také přenosy ze skotského fotbalu. Britská Premier League se přestěhovala na Digi Sport 4.

To však byl jen začátek. Digi TV učinila ke 3. září celkem raritní krok – prakticky střihem vyřadila ze své nabídky (satelitní i OTT) celé portfolio skupiny AMC Networks International (CNE), tedy dohromady jedenáct kanálů, a přidala jiné ve stejném počtu.

Digi TV tento krok zdůvodnila následujícím způsobem: „Důvodem změny je zohlednění preferencí zákazníků, kvality a sledovanosti TV kanálů i absence dohody se společností AMC Networks ohledně podmínek vysílání jejích TV kanálů.“ Krok ihned vyvolal u klientů bouři nevole.

Jak se však prakticky vzápětí ukázalo, minimálně část zdůvodnění Digi TV „stojí na hliněných nohou“, neboť se obratem ozval mediální zástupce skupiny AMC Networks International s tím, že Digi TV řečené kanály „vyřadila navzdory platným smlouvám“.

Proti tomu se ovšem ohradila Digi TV, že tvrzení AMC Networks jsou „nepravdivá a účelová“.

Celá přestřelka mezi operátorem a poskytovatelem byla pečlivě sledována odborným tiskem, proto jen dodáváme, že na základě návrhu AMC Networks International a dalších dvou navrhovatelů vydal Městský soud v Praze dne 18. 9. 2018 předběžné opatření, kterým uložil společnostem Digi CZ a TV Programming & Media, aby (v krátkosti) do 24 hodin od doručení usnesení obnovily distribuci výše zmíněných kanálů na obou platformách, tedy satelitní i OTT Digi2Go, a to až do konce roku 2019.

Obě jmenované společnosti ale vykonatelné předběžné opatření nerespektovaly, protože distribuce zmíněných kanálů byla obnovena až v průběhu sestavování tohoto článku, tedy ve středu 17. října odpoledne.

Nerespektování soudního rozhodnutí vyvolalo u klientů Digi TV ještě větší vlnu nevole, umocněnou tím, že Digi TV s klienty ani s tiskem v této věci nekomunikuje a její profil na sociální síti Facebook (v podstatě jediný komunikační kanál pro klienty, kromě placené telefonní linky, Digi TV žádné vlastní diskusní fórum nemá) byl uveden do tzv. moderovaného režimu, kdy se příspěvky objeví „až po schválení“.



Zdroj: FB Digi TV Czech Republic Oznámení o moderované formě FB zdi DIGI TV.



Zdroj: FB Digi TV Czech Republic Oznámení o obnovení dostupnosti kanálů skupiny AMC.

Celou anabázi vnímám jako jednoznačně učebnicový příklad nezvládnuté krizové komunikace s klienty. Jak ve světle tohoto působí oznámení převzetí klientů končícího Flixu právě Digi TV, které podle insiderů rovněž neprobíhá zrovna hladce, ponechávám bez dalšího komentáře.

Od dalších operátorů však přicházejí pozitivnější zprávy.

T-Mobile TV

T-Mobile ziskem práv na Digi Sport 1 a 2 značně navýšil atraktivitu své sportovní nabídky, což pochopitelně také patřičně marketingově využívá.

Rozdělení televizních tarifů T-Mobile TV od 1. října 2018.

Sledování.TV

Po IPTV službě Kuki se Sledování.TV stalo druhou platformou, která zařadila do programového rastru kanál NASA UHD, dostupný jak přes STB, tak přes aplikaci.

NASA UHD v set-top boxu.

NASA UHD v aplikaci Sledování.TV na PC.

O2 TV

Společnost O2 v létě představila set-top box nové generace pro svoji IPTV službu O2TV s podstatně rozšířeným rozhraním Moje menu, podporou UHD a dálkovým ovladačem s podporou Bluetooth.

Na základě vlastních poznatků a zpětných podnětů od klientů a testerů v měsíci říjnu dále O2 představila doplněnou a vylepšenou verzi firmware. Box tak podporuje více rozlišení UHD 4K (3840 × 2160p) i rozlišení UHD True 4K (4096 × 2160p), které jsou obě nově volitelná při 50 Hz i při 60 Hz.

Přepracováno bylo i „velké“ EPG (řádková verze pro více kanálů, dostupná přes tlačítko EPG), které dostalo odlišný design a podle vyjádření technické podpory by již mělo držet krok s aktuálním časem.

Nový grafický design EPG.

Původní verze EPG při uvedení na trh.

K nahrávkám uloženým na vzdáleném disku také nově přibyl přesný údaj, jak dlouho bude konkrétní pořad dostupný k přehrání.

Jako u každé nové generace zařízení jsou zde drobné mušky, na jejichž vychytání se stále pracuje. Což je ovšem zcela běžný postup i u jiných velkých operátorů za hranicemi České republiky.

Přehled programové nabídky operátorů

Tradičně na závěr aktuální přehled programové nabídky operátorů, tentokráte jsme k tradiční trojce Digi2GO, O2TV a T-Mobile přidali nabídku projektu Sledování.TV. Nabídku Kuki TV jsme ponechali, přičemž ze srovnání vypadl malý provider Lepší.TV pro nekompatibilitu s použitou srovnávací metodou. Srovnávací tabulka je, opět tradičně, jak k přímému prohlížení, tak ke stažení.

KE STAŽENÍ: PODZIMNÍ SROVNÁNÍ PROGRAMOVÉ NABÍDKY IPTV OPERÁTORŮ

Použitými zdroji jsou prezentace operátorů a archiv autora.