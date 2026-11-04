Příliv čínských balíčků do Česka dál vysychá. Dovoz se propadl na sedminu, a to ještě před novým poplatkem

Svět e-commerce v Evropě se letos rozdělil na dvě přesné poloviny. Hranicí je 1. červenec, který odděluje dobu před zavedením paušálního cla na malé zásilky od doby po něm. Pokud se malý balíček ze zemí mimo EU dostal na kontinent v tento den nebo později, za každou odlišnou věc v něm začali celníci vybírat tři eura, tedy zhruba 73 korun.
Výsledek je dramatický. Dřív zdánlivě nekonečný proud balíků se ztenčil natolik, že tolik věcí, kolik ještě v první polovině roku směřovalo do Česka každý měsíc, se tu zatím nestihlo nashromáždit ani za čtyři měsíce mezi červencem a říjnem letoška.
Celníci totiž Lupě sdělili, že v říjnu proclili 2,63 milionu položek, tedy zhruba o 85 procent méně než v průměrném měsíci loňského roku. Nebo obráceně: jednu sedminu původního množství.
„Od 1. července, za čtyři měsíce fungování, bylo v České republice procleno necelých 12 milionů položek,“ vypočítává Richard Zeman, tiskový mluvčí Generálního ředitelství cel. V první polovině letoška jich podle něj bylo v průměru 18 milionů měsíčně.
Správa už dříve vypočítávala rychlý pokles: v červnu zaznamenala 13,6 milionu deklarovaných položek v balíčcích kategorie do 150 eur, v červenci to bylo 3,6 milionu a v září 2,6 milionu. Jde o balíčky ze všech zemí mimo EU, ale dlouhodobé statistiky hovoří o tom, že kolem 90 % zásilek pochází z Číny.
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Podobná čísla potvrdila i Asociace pro elektronickou komerci. A klesat by mohla dál. Od 1. listopadu totiž Evropa zavedla nový poplatek bez ohledu na hodnotu zásilky, a to 2 eura na položku, tedy za každý odlišný druh zboží v zásilce. Má pomoct financovat celní zpracování a kontroly a funguje samostatně vedle zmíněného cla. Balíčky můžou zdražit dohromady o stovky korun.
„Tři různé věci v jedné objednávce pak vyjdou na 9 eur cla a 6 eur poplatku, tedy přes 360 korun, s DPH zhruba 440 korun. Impulzivní nákup drobnosti za padesát korun tak do značné míry ztratí smysl,“ upozorňuje Radovan Hauk, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.
Schované poplatky fungují lépe
Změny celního režimu ukazují, že cena má stále podstatný vliv. Internetové diskuse jsou už měsíce plné silných prohlášení uživatelů, podle nichž kvůli clům a novým poplatkům přestanou nakupovat z obchodů typu AliExpress, Temu či Shein, a to údajně třeba po desetiletích.
Češi to říkají i v průzkumech – v tom říjnovém od logistické společnosti DoDo celkem dvě třetiny lidí uvedly, že své nákupy na čínských tržištích buď omezily, nebo tam nakupovat přestaly úplně.
„Asijská tržiště se samozřejmě budou snažit, aby zákazníci zdražení pocítili co nejméně. Část nákladů mohou převzít na sebe, část promítnout do cen. U nejlevnějších drobností ale mají mnohem menší prostor, jak takovou přirážku schovat. Právě tam může být rozdíl nejvýraznější,“ myslí si Michal Benatzky, marketingový manažer společnosti Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení.
Zahraniční e-shopy zkoušejí různé strategie, jak nová pravidla ustát. Packeta, mateřská firma Zásilkovny, spočítala, že objem zásilek z Asie v letních měsících u ní spadl meziročně zhruba na polovinu.
Češi mají poslední dny na lacinější nákupy z Asie. Tuzemské e-shopy se těší, přesto prý zůstanou v nevýhodě
„Zajímavé přitom je, že vývoj se lišil podle toho, jak jednotlivé e-shopy k novým nákladům přistoupily. Zatímco u obchodníků, kteří clo zahrnuli přímo do ceny zboží, byly poklesy poměrně malé, u těch, kteří ho zákazníkům účtovali jako samostatnou položku, dosahovaly poklesy mnoha desítek procent,“ říká Ondřej Luštinec z Packety.
Mezitím se radují zdejší e-shopy. Srpnová čísla ČSÚ ukazují, že internetové a zásilkové obchody reálně rostly o 15 %. Oděvy a obuv, což je doména čínských platforem, přidaly 10 %.
„Při hodnocení je ale potřeba být opatrný. Tuzemské e-shopy rostly dvouciferně už před clem, v červnu o 12,6 %. Srpnových 15 % se navíc počítá proti slabému srpnu 2025,“ popisuje Hauk. Podle něj jde tak spíš o návrat na úroveň před dvěma lety, než že by se ukazoval nový rekord.
Pozitivní čísla se přesto rojí, svá přidal i projekt Srovnáme.cz, který pracuje s více než 10 tisíci e-shopy. Podle něj jsou letos objednávky aktuálně meziročně vyšší o 36 %. A to má hlavní sezóna pro e-commerce teprve přicházet.
„Z dostupných údajů ale zatím nelze jednoznačně určit, nakolik tento růst přímo souvisí s úbytkem zásilek ze třetích zemí. Věřím však, že změny mohou postupně ovlivnit nákupní rozhodování ve prospěch českých e-shopů,“ komentuje Lucie Thiemlová, provozní ředitelka Srovnáme.
Čína se umí rychle přizpůsobit
„Nový manipulační poplatek může cenový rozdíl mezi čínskými tržišti a evropskými obchodníky dále zmenšit. Bylo by ale chybou spoléhat na to, že regulace současnou situaci vyřeší dlouhodobě. Velké čínské platformy se dokážou rychle přizpůsobit, například přesouváním zboží do evropských skladů,“ hodnotí provozní ředitel DoDo Peter Menky.
„Pokles levných zásilek ze zemí mimo EU je pro české e-shopy příležitostí, protože nová celní opatření mohou pomoci narovnat podmínky na trhu. Neočekávám však, že by lidé na zahraničních tržištích přestali nakupovat ze dne na den. Spíše teď budou své nákupy více zvažovat, porovnávat ceny a hledat, zda podobný produkt nenabízí český obchodník,“ myslí si Thiemlová.
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Ředitel marketingové agentury PPC Profits Tomáš Čupr předpokládá, že nová pravidla pomohou hlavně obchodům s drobným a levným zbožím. Masový návrat k českým obchodníkům ale nečeká. „Čínské platformy mají stále velmi silnou pozici a dokážou rychle reagovat na změny trhu,“ říká.
Jedna z reakcí je diskutovaný přesun části logistiky do Evropy. Díky evropským skladům můžou čínské e-shopy doručovat rychleji a zároveň se legálně vyhnout poplatkům účtovaným při dovozu malých balíčků.
„Z dosud dostupných informací vyplývá, že pokles počtu celních prohlášení na zásilky nízké hodnoty zaznamenávají také další členské státy Evropské unie,“ říká Zeman. Zda se část dovozu nepřesunula přes jiné evropské země, odkud se zboží dál volně distribuuje do Česka, se podle něj z celních údajů spolehlivě určit nedá. „Jakmile je totiž zboží v jiném členském státě propuštěno do volného oběhu, získává celní status zboží Unie a může se následně pohybovat po jejím celním území bez dalšího dovozního celního řízení v České republice,“ vysvětluje.
Celní správa zároveň upozorňuje, že průběžně sleduje i riziko účelového slučování položek nebo zásilek, kterým by se obchodníci mohli snažit specifickému clu vyhnout. Případnou změnu struktury dovozu, tedy třeba přesun od drobných zásilek k větším obchodním dodávkám, zatím ale není možné určit.
„Asijská tržiště se levného evropského trhu nevzdají. Budou více využívat sklady v EU, dotovat poplatky ze svých obřích marketingových rozpočtů a upravovat ceny tak, aby si zákazník na první pohled ničeho nevšiml. Samotný pokles přímých zásilek proto ještě neznamená, že stejně tak ubylo i čínského zboží,“ myslí si Benatzky.
Pro zákazníky je ostatně někdy těžké poznat, odkud balíček skutečně putuje. Některé e-shopy zboží samy neskladují, ale objednávku pouze předají zahraničnímu dodavateli, který výrobek odešle přímo zákazníkovi. V takovém případě jde o takzvaný dropshipping. I když web působí jako český obchod, balíček může cestovat z Asie a podléhat poplatkům za import. Signálem je obvykle dodací lhůta v řádu několika týdnů.
Kromě toho podle zmíněného průzkumu DoDo podstatná část lidí podle svého vyjádření pokračuje v původním režimu. Víc než pětina lidí uvádí, že se pro ně nic nezměnilo, a zhruba desetina nakupuje stejně nebo ještě víc, než jak nakupovala před změnami.
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