Šéf Primy: Sportovní kanál teď nebude. Než blbě, tak radši vůbec

Když se při letošní konferenci Digimedia ukázalo, že televize Prima má nasmlouvanou kapacitu v DVB-T2 až na další tři stanice, nechtěla o svých plánech konkrétně mluvit. Později mlžila, že to vlastně nic neznamená. Mezitím ale připravovala projekt sportovního kanálu. Ve specializovaných profesních skupinách na Facebooku se například objevovaly poptávky po kameramanech se zkušenostmi se sportovním vysíláním.

„Otevřelo se okno příležitosti, jak se dostat k nějakým českým sportovním právům,“ vysvětlil při debatě na konferenci Czech Internet Forum 2023 generální ředitel Primy Marek Singer. Nemluvil sice o konkrétních soutěžích, ale letos probíhaly dva významné tendry – na hokejovou extraligu a na první fotbalovou ligu. Výsledky prvního z nich už jsou známé, závěr druhého zatím Ligová fotbalová asociace neoznámila.

Na přípravu stanice bylo podle šéfa Primy málo času. „To okno se otevřelo někdy na konci jara, ale s tím, že v září to musí běžet. To se dá udělat, ale nebyli jsme si jistí, jestli tak, abychom za to potom spíš nedostali těžkou bídu, že to není tak dobré jako ČT sport nebo Nova Sport,“ pokračoval Marek Singer.

Zajistit si obsah je jenom jedna fáze přípravy televizního kanálu. Prima by potřebovala také dostatek spolupracovníků nebo dořešit technické záležitosti kolem přenosů. „Zkrátka je to komplexní projekt, není to jenom další kanál. Tak jsme řekli: než blbě, tak to radši teď ne,“ dodal ředitel televize při velké mediální debatě, která letošní Czech Internet Forum zahajovala.





Sportovní stanice je tedy aktuálně u ledu, přesto není vyloučené, že se Prima k tomuto záměru vrátí. „Na tanec ale vždycky musí být dva, záleží také na majitelích práv. Ukázali jsme, že bychom toho schopní byli, pokud se budou ochotní bavit v trochu delším a rozumnějším časovém horizontu na přípravu,“ podotkl Marek Singer.

Připomněl, že Prima by takový projekt musela chystat se strategickým partnerem, podobně jako má Nova výhodu spolupráce s telekomunikační firmou O2 v rámci jedné vlastnické skupiny. Už v říjnu přiblížil pro server Médiář, že na přípravu bylo jenom léto, přitom vytvářet sportovní kanál je jako budovat další firmu.

Hospodářské noviny v červnu informovaly o tom, že Prima směřuje k majetkovému vstupu do firmy TVCOM. Ta provozuje stejnojmennou internetovou televizi, která přenáší vybrané soutěže ve fotbalu, basketbalu, házené, florbalu, nohejbalu a dalších sportech. Obchodní rejstřík ale dosud u této společnosti žádné změny neeviduje.

Ve sportovním prostředí se k potenciálnímu vzniku nového komerčního programu upínaly jisté naděje. Třeba Šimon Sedlařík z Národní basketbalové ligy otevřeně dával najevo svou frustraci z některých aspektů dosavadní výhradní spolupráce s programem ČT sport. „Vzhledem k tomu, že Česká televize je generální mediální partner českého basketbalu, tak takhle si spolupráci rozhodně nepředstavuju,“ řekl v podcastu Sport Alive.





Narážel tím třeba na situaci, kdy veřejnoprávní stanice přepnula během basketbalového utkání na hokej. V další sezoně už ČT sport měla o své výhradní právo na přenosy přijít. „Česká televize určitě nebude exkluzivním broadcasterem NBL. V oblasti televizních práv je v dnešní době exkluzivita hodně přežitá. Rozhodně bychom v ní neměli pokračovat a nebudeme v ní pokračovat, i vzhledem k tomu, že v pozadí vzniká sportovní kanál, kde bychom měli mít poměrně výrazné slovo,“ uvedl Šimon Sedlařík v polovině června.

Výslovně pak na dotaz moderátora potvrdil, že novou „zdravou konkurencí“ pro Českou televizi má být program Prima Sport.

Zrovna k basketbalu ostatně nemá Prima daleko. Firmy majitele televize Ivana Zacha sponzorují ženský basketbalový tým ZVVZ USK Praha, on sám byl v letech 2002 až 2006 předsedou České basketbalové federace.

Úvahy o samostatném sportovním programu se na Primě objevují dlouhodobě. Už v roce 2005, kdy se český trh začal chystat na nástup digitálních stanic, televize požádala o registraci ochranné známky Prima Sport. O čtyři roky později si přihlásila ochrannou známku stejného kanálu, už v novějším vizuálním stylu.

O vlastním sportovním programu uvažuje skupina Prima už mnoho let. Na obrázku je pro představu původně plánované logo stanice Prima Sport v podobě z roku 2005 (nahoře) a z roku 2009 (dole). Autor: FTV Prima / Úřad průmyslového vlastnictví

S vysíláním sportovních přenosů má zkušenosti, soustředila se především na fotbal. Kromě české ligy vysílala třeba Premier League nebo Euro 2008. K vysílacím právům na evropský šampionát se dostala díky tehdejšímu spolumajiteli, skandinávské skupině MTG, která licenci dohodla pro několik trhů, kde působila.

Jenže potom nejen na český televizní trh dopadla ekonomická krize, navíc ceny za sportovní práva začaly prudce růst kvůli nové konkurenci. Licenci na Premier League tehdy například za přemrštěnou sumu koupil majitel Digi TV. Prima musela škrtit náklady a projekt sportovní stanice nikdy nedospěl dál než k předběžným konceptům.





Přednost dostaly jiné stanice s vyšším obchodním potenciálem a nižšími náklady, třeba Prima Cool. Od roku 2011 Prima dokonce úplně zrušila redakci sportu a samostatné sportovní zprávy. Vrátila se k nim až po devíti letech, když v květnu 2020 spustila zpravodajský kanál CNN Prima News.

Konkurence na trhu sportovních stanic se mezitím podstatně zvýšila, tento obsah se stal tahákem na získávání klientů pro placené platformy. Vysoké zastoupení sportovních fanoušků je například u zmíněné O2 a její platformy O2 TV, vysílání Premier League přivedlo nové předplatitele stanici Canal+ Sport, tradičně silnou značkou je Eurosport, a tak bychom mohli pokračovat.

Jiné projekty na druhou stranu vyčerpaly svůj potenciál a přestaly vysílat, například převážně motoristický program Sport 5, jemuž nepomohlo ani volné šíření v síti pozemních vysílačů.

Divákům, kterým nestačí nabídka veřejnoprávního programu ČT sport a placené platformy si pořizovat nechtějí, by mohl udělat radost plánovaný projekt firmy Perinvest Group. Ta má zkušenosti s vysíláním zápasů z nižších hokejových soutěží a na několika desítkách zimních stadionů má vlastní technické vybavení. V polovině ledna by chtěla do volného terestrického vysílání uvést program Sporty TV. Kromě hokeje nabídne i další sporty, například florbal.