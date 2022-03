Proč se invazi na Ukrajinu přezdívá „první krypto válka“ a kdo v ní zatím vede

Zatímco obavy o zneužívání kryptoměn v masivním měřítku ruskou stranou k obcházení sankcí se zatím nepotvrdily, byť individuální nákupy za ruský rubl vyhnaly minulý týden cenu bitcoinu přes 40 tisíc dolarů, kryptoměny se víc než dobře osvědčily jako forma rychlé pomoci ukrajinským občanům a vojákům.

Oficiální vláda země a neziskové organizace vybraly prostřednictvím kryptoměnových sbírek přes šedesát milionů dolarů. Ve vlastnictví ukrajinské vlády skončil dokonce NFT token s jedním z legendárních kryptopunků.

Přestože jde o částky, které jsou zanedbatelné ve srovnání s finanční podporou, která do Ukrajiny proudí skrze spojence NATO a jež jde do miliard, na prakticky instantně dostupnou pomoc zdola jde o docela zajímavé částky. To ostatně připouští i Alex Bornyakov, náměstek ministra ukrajinského ministerstva pro digitální transformaci.

„V časech, jako jsou tyto, je včasná odezva naprosto zásadní. Kryptoměny v tomto ohledu sehrály tu roli, že nám daly luxus pružné odezvy, díky které jsme mohli naší armádě velmi rychle doručit požadovanou podporu,“ prohlásil Bornyakov.

Jen o dva dny později po tomto prohlášení již vše začalo dostávat oficiální ráz. Ukrajinský vicepremiér a ministr pro digitální transformaci Mykhailo Fedorov nejprve umístil na Twitter bitcoinovou a etherovou adresu, kam mohou proudit příspěvky na podporu země v době konfliktu.

Podle blockchainové analytické společnosti Elliptic se zatím ukrajinské vládě a navázaným neziskovým organizacím podařilo tímto způsobem vybrat kryptoměny za 60,5 milionu dolarů. Celkem by se mělo jednat o 120 000 kryptoaktiv, která zahrnují například i 298 367 DOT tokenů, (asi 5,8 miliony dolarů v době převodu) od spoluzakladatele Etherea a autor blockchainu Polkadot, Gavina Wooda, nebo již zmiňovaný non-fungible token CryptoPunk #5364 v hodnotě přes 200 000 tisíc dolarů, zaslaný na zveřejněnou vládní etherovou adresu.

S tím zatím ale ukrajinská vláda trochu narazila, protože se ukázal (nijak překvapivě) jako velice málo likvidní. Když už jsme u NFT, darované kryptoměny obsahují také transakci v hodnotě 1,86 milionu dolarů, která podle transakční historie pravděpodobně pocházela z výnosů z prodejů NFT vytvořených Julianem Assangem a digitálním umělcem Pakem. Projekt AssangeDAO v únoru získal z NFT prodejů 17 422 etherů.

Jedinou vadou na kráse zatím podle Bornyakova zůstává fakt, že ne všichni dodavatelé ukrajinské armády kryptoměny akceptují. Vláda tak musí nejprve všechny dary převést na eura a dolary, k čemuž využívá burzu Kuna, největší centralizovanou burzu kryptoměn v zemi. Ta vládě slouží zároveň jako hlavní depozitář prostředků.

Řadu peněz (v řádu milionů dolarů) ale skrze kryptoměny vybraly také neziskové organizace Come Back Alive, UkraineDAO, Unchain.Fund a AidForUkraine. Ukrajinská nezisková organizace Come Back Alive přišla 24. února o svoji stránku na Patreonu protože podporou ukrajinských vojenských operací porušila podmínky platformy. Přesto nyní patří mezi hlavní přispěvatele v podpoře ukrajinské kauzy, tento zlom umožnily právě kryptoměny.

Dalším významným přispěvatelem z našeho seznamu se stal projekt UkraineDAO. Skupina aktivistů, mezi nimiž je i zakládající členka protestní umělecké skupiny Pussy Riot Naděžda Tolokonnikova, vytvořila ve spolupráci s Trippy Labs, CXIP a decentralizovanou organizací Pleasr DAO „ukrajinské DAO“, neziskový projekt dražící tokenizovanou ukrajinskou vlajku. Aukce skončila minulou středu a vynesla celkem 2250 etherů, což dělalo v době prodeje asi 6,75 milionů dolarů. Pro zajímavost jde o 10. nejdražší NFT, které se kdy podařilo prodat. Příspěvky do dražby dorazily z opravdu neobvyklých míst, jedním z takových bylo i 500 ETH, které přišly z adresy only.eth patřící stránce OnlyFans. Výtěžek poputuje na podporu civilistů zasažených válkou, a to opět skrze neziskovou organizaci Come Back Alive.

Asi nejpodivnějším počinem ukrajinské vlády v souvislosti se sbíráním peněz skrze kryptoměny byl nápad povzbudit darující vlastním Airdropem (bezplatná distribuce kryptoměny na specifické adresy). Ukrajinská vláda to za tento nápad od kryptoměnové komunity schytala hned dvakrát, v okamžiku, kdy s nápadem veřejně přišla a pak v momentě, kdy od něj naopak ustoupila.

Komunita označila nejprve oficiálně oznámený a následně stornovaný Airdrop za rug-pull scam (situace, kdy vznikne na první pohled skutečný projekt a v okamžiku, kdy již mají autoři na peněženkách dost prostředků, tak se projekt nečekaně ukončí nebo opustí). Vláda si to příliš nevyžehlila ani tím, že se nechala ústy Fedorova slyšet, že místo airdropu raději vydá vlastní vojenská NFT. Jedno se ovšem přesto nápadu upřít nedá, bylo to právě oznámení plánovaného airdopu, které objem krypto darů Ukrajině katapultovalo do současných výšin.