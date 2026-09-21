Produkt zahodit, firmu zeštíhlit a přeskládat. Nové technologie nutí firmy začít znovu

Kdyby Gejza Nagy loni v létě neskončil se zánětem slepého střeva v nemocnici, možná by dnes firma Luigi's Box, jejímž je spoluzakladatelem, jela ve svých kolejích dál. Obsluhovala 4000 aktivních zákazníků. Fulltextové vyhledávání a doporučování produktů pro e-shopy, které deset let vyvíjeli, prý v testech poráželo i globální hráče se stovkami milionů eur nalitými do vývoje. Produkt, o který se roky firma opírala, fungoval a funguje. Jenže Nagy v nemocnici získal čas v klidu a „dohnal, co zameškal v oblasti vibekódingu“. To slovo pro mnohé funguje jako FOMO, strach, že pokud se programování s pomocí AI nezačnu věnovat teď, něco mi uteče. V případě Nagyho pomohlo změnit pohled na to, jakým směrem by se firma měla ubírat. Takže zahodila to, co jí deset let vydělávalo „Nechceme být Kodak,“ říká Nagy.
Vrátil se z nemocnice s přesvědčením, které pak musel prodat spoluzakladatelům, Tomášovi Kramárovi (CTO) a Michalovi Barlovi (CPO), a hlavně stovce vlastních lidí. Že staré řešení, jakkoli si myslí, že je dobré, na příští dekádu nestačí.
Znamená to zapomenout na dva a půl milionu eur ročně (přes 60 milionů Kč) směřovaných do vývoje produktu. Slovenská technologická společnost Luigi's Box byla založena v roce 2016 týmem odborníků a vědců, kteří předtím léta zkoumali personalizaci, profilování a vyhledávání na univerzitách. Zmíněná částka šla do rozvoje produktu poslední roky, dřív to bylo o něco méně. A tak když spolu řešíme celkovou sumu za vývoj něčeho, co právě nechávají být, Nagy odhaduje, že může jít zhruba o 10 milionů eur (240 milionů Kč).
Firma to zahodila. Přestavěla se, což je v podstatě kódové slovo pro zeštíhlování. V březnu se Luigi's Box loučil s pětadvaceti lidmi a teď jich je ve firmě kolem stovky.
Pak firma postavila na zelené louce nový produkt, který dnes běží u prvních zákazníků a na který se má postupně migrovat celá stará zákaznická základna.
„Stará cesta má nějakou rychlost a svoje limity. Limitovali bychom se v tom, jak dokážeme produkt rozšiřovat a reagovat na potřeby trhu,“ říká Nagy. Co by se tedy stalo, kdyby pokračovali se starým modelem? „Je možné, že už bychom tu za pár let nebyli,“ odhaduje.
Dobrý den, tady agent
Posun této společnosti (a dalších) je třeba vnímat v oboru, ve kterém působí. Luigi's Box poskytuje e-shopům inteligentní vyhledávání a doporučování produktů a umožňuje jim stavět na datech o nákupním chování zákazníků.
Nagy ale popisuje významný posun viditelný zřejmě pro každého, kdo hledá cokoliv na internetu, a v e-commerce ještě o to víc. Zatímco ještě před třemi roky psali lidé do vyhledávače e-shopu typicky například „iPhone 15“ nebo „tenisky Adidas“, ChatGPT naučil lidi s počítači mluvit. To znamená používat delší věty, popisné dotazy a občas i kontext. „Třeba potřebuji najít nějaký summer chic outfit na svatbu,“ dává za příklad. Staré řešení by nenašlo nic.
Ale kromě takových dotazů se dostávají do online obchodů i ty, které tam vkládají AI agenti. Ti nakupují za lidi. Zatím jde o promile provozu, ale hráči v oboru, včetně zakladatelů Lugi`s Box, věří, že číslo se bude rychle měnit. A tak sem míří pozornost investorů, softwarových firem i těch e-shopů, které nechtějí opakovat příběh o kamenných obchodech, jimž e-commerce zpočátku ubíral „jen“ pár procent obratu.
„Provoz od agentů roste a přidává se ke stávajícím lidským návštěvníkům, e-shopy tak musí umět obsloužit obojí. Agent sice umí dotaz formulovat přesněji a strukturovaněji než člověk, ale pochopit, co tím vlastně myslí, zůstává stejně těžké jako dřív, protože i za dotazem od agenta je živý člověk, který ho do obchodu poslal s nějakou potřebou,“ vysvětluje Nagy. Gejza je pyšný na to, že jejich nový engine je od základů je postavený jak pro člověka, tak pro agenta, který nakupuje jménem člověka.
Vysvětluje, že roky dat o tom, jak tyto entity nakupují, nikdo v tuto chvíli mít nemůže. Firma ale staví na zkušenosti s lidmi a jejich nákupním chování a potřebách. S tím prý předává agentům strukturovaný kontext o potřebách uživatele a zajisťuje plynulou interakci mezi AI a e-shopem. K tomu pracuje se sémantickými modely, extrahuje do indexu produktů i informace z obrázků a dokáže bez ručního zadávání synonym nastavit relevanci prakticky pro jakýkoli popis. Chápe záměr, zvládá projít data více než 100 milionů produktů a autonomně testuje a nasazuje pravidla pro optimalizaci prodeje.
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Zní to idylicky? Firmu to chvílemi bolelo.
Zmíněné loučení s některými pracovníky proběhlo na mnoha úrovních a hezky ilustruje posuny firem s vývojáři. Odcházeli jak junioři, tak management. Každopádně to byli lidé, jejichž práce dnes spadá do toho, co zvládne agent.
„Pokud jsme měli nějakou juniorní roli, která jen tvořila kód a nedělala nic víc, než jen vykonávala zadání, stala se zbytečnou,“ říká Nagy. „Agent dělá to, že mu povím ‚ok, udělej toto‘, a on to udělá. Pro lidi je lehčí předat požadavek rovnou agentovi,“ popisuje.
Druhá skupina však byli senioři s patnácti lety zkušeností, kteří ve firmě vedli samostatné produktové týmy. Vůbec neodešli proto, že by byli špatní, říká Nagy. Ale proto, že firma tuto strukturu už nepotřebovala. „Kdysi jsme vytvářeli týmy podle produktů. Teď jsme vytvořili jeden tým, který se stará o relevanci napříč všemi produkty, a další tým například na katalog a produktová data. Tyto týmy potřebovaly jiné lídry,“ vysvětluje.
Někteří odcházeli proto, že dělali práci v úzkém profilu typu jedna specializace nebo jeden izolovaný proces. „Potřebujeme ve firmě lidi, kteří dokáží spojit více věcí a mají přesah. Izolovaná věc je práce, kterou agent může dělat stejně tak,“ říká. U některých to znamenalo, že se posunuli do jiné role. Kde to nešlo, rozloučili se. Čímž se Nagy zároveň dostává k tomu, že společnosti nyní potřebují lidi s konkrétním typem přemýšlení, kteří jsou ochotni postupovat s AI proudem. Zároveň musí takovou změnu přijmout i střední vedení. To Nagy opakuje hned několikrát. „Kdybych byl nadšenec jen já, nefungovalo by to,“ myslí si.
Zajímavým detailem je, že firma zároveň nabírala. Machine learning researchery, kteří ve staré struktuře nebyli v takové kvantitě potřeba. Lidi, kteří umí trénovat a vylepšovat vlastní modely.
Apokalypsa na scéně?
Kontext širšího trhu, na jehož základě se nejen tato firma mění, vychází z katastrofického termínu SaaSpokalypsa. Vyjadřuje, jak služby, které si může v podstatě kdokoliv nakódovat s pomocí umělé inteligence, ničí některé firmy. Celosvětově je nejzářnějším příkladem skutečnost, že po zveřejnění pluginů pro Claude Cowork a dalších začátkem února 2026 zmizelo během několika dní z akcií softwarových firem zhruba 285 miliard dolarů tržní hodnoty. Trh začal přeceňovat SaaS firmy pod tlakem představy, že část jejich funkcí dokážou převzít AI agenti. SaaSpokalypsa zní tragicky, ale obvykle tak ve firmách nepůsobí, ostatně, hodnota mnoha firem zase později rostla.
Co firmy vyvíjely roky, může někdo okopírovat za pár hodin. Jak vypadá v Česku „SaaSpokalypsa“
V Česku se ale firmy přeceňují také. Například předseda České startupové asociace Jiří Vicherek potvrdil, že „poslední měsíce je ‚SaaSpokalypsa' i v českém startupovém prostředí téma číslo jedna“. A třeba Jan Staněk z Purple Ventures už na jaře vysvětloval, že „AI dramaticky snižuje bariéry pro vývoj softwaru a nutí nás přemýšlet, jestli některé SaaS produkty za pár let vůbec budou mít smysl jako samostatné firmy“.
Vedle toho tatáž technologie mění způsob, jakým firmy staví týmy programátorů. Gartner letos předpověděl, že podíl organizací, které ve velkém přejdou na menší vývojářské týmy, vzroste z 15 % v roce 2026 na 60 % v roce 2029. Typický nový tým má mít čtyři až pět lidí a někdy jen dva až tři. AI přitom má být i důvodem, proč se mění samotné hranice rolí.
Deloitte se pak s podobným závěrem věnuje i tomu, že vzniknou nové role: AI governance specialist, designér promptů, designér kontextu nebo AI-augmented UX designer. A ve velkém AI-native, doménově specializovaní inženýři, kteří dokáží rychle vytvářet nové schopnosti bez podpory klasického IT.
Slova výše zmíněných odborníků a nejspíš i tato data se letos v Česku odrazila na konkrétních a velmi známých jménech. Productboard, jedna ze tří firem, která získala status jednorožce s hodnotou přes miliardu dolarů, letos v dubnu oznámil přechod na „AI-only“ model a propuštění třetiny zaměstnanců. Mews, jeden z nejhodnotnějších zdejších scale-upů, letos propustil 15 % lidí, protože zakladatelé „chtěli jednat hned, a ne až v okamžiku, kdy se kolem nás nenávratně změní situace a s ní společnost, kterou pro ni budujeme,“ uvedl Richard Valtr, jeden z nich. V podobných reáliích propouštělo i Kiwi.com, na začátku roku mělo jít o zhruba 250 lidí, zmenšování firmy přitom probíhalo už loni.
Mimochodem, Deloitte očekává také menší podíl juniorních vývojářů, což je nicméně něco, co zatím žádná firma v Česku ve velkém otevřeně nepřiznala.
Že si to zákazníci nakódují sami? Ne tak úplně
Vibekódování mnohé jednoúčelové SaaS řešení ohrožuje. V Luigi`s Box si ostatně podobně některé menší nástroje, které firma interně používala, vyrobili také. Ale Nagy si je vědom, že takový postup má své hranice.
„Pokud to řešení pracuje s větším množstvím dat a pracuje real-time, tedy musí fungovat v desetinách milisekund, nemyslím si, že je ohrožené,“ říká Nagy. Vibekóding možná vygeneruje kód, ale zvládnout škálování, vlastní modely či doménovou znalost z desetiletí provozu – tam už jsou potřeba další znalosti.
Rozhodnutí o novém směru firmy oznámili letos v březnu. Do září pak vznikl nový produkt v procesu, který Nagy označuje za „brutální sprint“.
„Máme hotových 90 procent. Dodělejte nám zbytek“, žádají klienti vývojáře. Jak to vypadá, když vibecoding mění byznysmodel?
Popisuje další zajímavosti: kdyby prý chtěli deset let vývoje postavit znovu na zelené louce klasickou cestou, vyhradil by si možná dva roky. Díky agentickému inženýringu to zvládli za šest měsíců. Ale agenti všechno nedělali: „Měl jsem představu, že jsou tak silní, že zautomatizujeme klidně 90a až 95 % práce. Po dvou kvartálech vidíme, že jsme někde na 80 %,“ říká Nagy.
Pětinu si v jeho očích bylo potřeba ponechat, aby systém reálně fungoval v podmínkách, v jakých je třeba. „Agent nám pomohl tvořit rychleji masu kódu. Ale stále je těch posledních 20 % schopnost lidí, kteří umějí propojit doménovou znalost, zkušenosti, využít historická data a poskládat to tak, aby to bylo jak funkční, tak škálovatelné,“ komentuje. A také prý rozhoduje, jestli řešení skončí v šuplíku programátora, nebo může prorazit.
Co dál
V Luigi`s Box migrace 4000 zákazníků na nové řešení brzy začne. Souběh dvou světů, tedy starého a funkčního systému, vedle nejž roste nový, je podle Nagyho to nejtěžší. Tým se nemůže přestat starat o produkt a firmy, které je živí, ale zároveň potřebují co nejvíc energie pro produkt, na nějž sází do budoucna.
Trh, na kterém firma působí, prochází složitým obdobím, vnímá Nagy. Pokud jde o e-shopy, které přeprodávají a nemají vlastní produkt, mají před sebou náročné roky. Marže se ztenčují, tlačí Asie i větší hráči. „Bude nastávat konsolidace, menší hráči se budou spojovat, kupovat nebo zanikat,“ předpokládá.
Budoucnost vidí v orientaci na nakupující agenty. Je to scénář, podle kterého firmu otáčí. Nový produkt podle něj konvertuje o 10 % lépe než ten původní. A tým navíc podle Nagyho získal s AI změnami nový drajv. „Mám pocit, že jsme omládli. Sice máme víc šedin, ale mentálně jsme mladší,“ říká.
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