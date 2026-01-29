Lupa.cz  »  Kiwi.com chystá propouštění, dotknout se má zhruba 250 lidí

Kiwi.com chystá propouštění, dotknout se má zhruba 250 lidí

Iva Brejlová
Dnes
Oliver Dlouhý, Kiwi.com Autor: Kiwi.com

Brněnská cestovatelská technologická firma Kiwi.com plánuje snížit počet zaměstnanců. O rozhodnutí informoval zakladatel a generální ředitel společnosti Oliver Dlouhý v interní komunikaci se zaměstnanci, následně také na sociální síti LinkedIn. Na dotaz Lupy firma uvedla, že se má propouštění dotknout zhruba 250 lidí. Přesné číslo ale zatím není definitivní, protože stále probíhají konzultace se zaměstnanci.

„Rozhodl jsem se zmenšit náš tým,“ uvedl Dlouhý. Uvádí, že jde o těžké rozhodnutí, které dopadá na řadu lidí, kteří se na budování Kiwi.com dlouhodobě podíleli. Firma podle něj potřebuje jasnější priority, rychlejší exekuci a organizační strukturu, která umožní další fázi rozvoje. To má znamenat menší, samostatnější a rychlejší týmy.

Kiwi.com ve svém oficiálním stanovisku uvádí, že úpravou organizační struktury reaguje na vysoce konkurenční a dynamické prostředí globálního trhu. Cílem je vytvoření pružnější organizace, která se bude schopna rychleji rozhodovat a efektivněji inovovat.

Podle účetní závěrky zveřejněné loni v srpnu firma za rok 2024 vykázala ztrátu 9,4 milionu eur (necelých 240 milionů korun), přičemž tržby meziročně klesly z 284,3 na 241,1 milionu eur. Společnost je ve ztrátě s výjimkou roku 2023 prakticky nepřetržitě od covidové krize, kumulovaná ztráta přesahuje 2,2 miliardy korun. Už v průběhu minulého roku Kiwi.com propustilo zhruba 200 lidí a celkový počet zaměstnanců se pohyboval kolem tisícovky.

Přečtěte si také:

Z technologické dominance do průměru. Česko možná zaspalo, sousedé ne

Z technologické dominance do průměru. Česko možná zaspalo, sousedé ne

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

